Parlament scheitert: Der Eigenmietwert ist ein Überlebenskünstler

Steuerpolitik Eigenmietwert: Wie ein Überlebenskünstler die Wirtschaftskommission zur Verzweiflung treibt Noch immer hält eine Mehrheit der Wirtschaftskommission des Nationalrats an der Abschaffung des Eigenmietwerts fest. An die Mehrheitsfähigkeit ihrer Vorschläge glaubt sie freilich selber nicht und sucht deshalb nach einem Ausweg aus der Sackgasse. Stefan Bühler

Streit um Eigenmietwert: Wer kommt besser weg, die Häuschenbesitzer oder die Mieterinnen?

Es gibt Steuern, die aufgehen wie ein Hefeteig auf dem warmen Trittofen. Zum Beispiel die Mehrwertsteuer, die seit Jahren Schrittchen für Schrittchen erhöht wird. Und dann gibt es Steuern, die in ihrer Existenz bedroht sind. Zum Beispiel die Besteuerung des Eigenmietwerts.

Der Eigenmietwert ist jener Betrag, den Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer bezahlen müssten, würden sie in ihrer Wohnung zur Miete leben. Die Behörden bewerten diesen Betrag als Einkommen, das zu besteuern ist – zum Ärger der Hausbesitzerinnen, die ihn gerne abschaffen möchten. Doch die Geschichte zeigt: Der Eigenmietwert ist trotz mächtiger Gegner ein fiskalpolitischer Überlebenskünstler.

Schon seit 2017 doktert das Parlament an einer Revision herum, mit dem Ziel, den Eigenmietwert abzuschaffen. Im Herbst hat der Ständerat dann eine Reform verabschiedet, mit welcher der Eigenmietwert verschwinden soll. Freilich nur für Erstliegenschaften, nicht aber für Zweitwohnungen: Die Bergkantone seien auf diese Einnahmen angewiesen, hiess es. Um die Vorlage auszubalancieren, wurden den Hausbesitzern aber zugleich gewisse Vorteile gekappt: Sie sollten Schuldzinsen und Kosten für den Unterhalt künftig nicht mehr von den Steuern abziehen dürfen. Schon damals waren die Zweifel aber gross, dass eine solche Reform in einer Volksabstimmung eine Chance hätte, zu zahlreich sind die Kritiker.

Fünfer und Weggli für die Hausbesitzer und Eigentümerinnen

Nun am Freitag hat sich die Wirtschaftskommission des Nationalrats über das Geschäft gebeugt und in einer ersten Lesung wesentliche Kursänderungen vorgenommen. Von der angestrebten Balance bleibt nichts mehr übrig: Der Eigenmietwert soll abgeschafft werden, die Schuldzinsen aber abzugsfähig bleiben. Auch Abzüge für Instandhaltung sowie Rückbaukosten und Ausgaben fürs Energiesparen bleiben erlaubt. Trotzdem sagte Kommissionspräsident Leo Müller (Mitte, Luzern) nach der Sitzung: «Wir ringen sehr stark um eine mehrheitsfähige Lösung in dieser Frage.»

Leo Müller: Luzerner Nationalrat und Kommissionspräsident.

Allerdings glaubt die Mehrheit der Kommission offensichtlich selber nicht an dieses Wunschprogramm: Dass die Linken es bekämpfen werden, steht ausser Frage. Auch aus den Kantonen dürfte Widerstand kommen – zu gross sind die Steuerausfälle. Kommt hinzu, dass mit diesem Modell ein weiteres Ziel der Reform verpasst wird: Solange Schuldzinsen grosszügig von den Steuern abgezogen werden dürfen, ist der Anreiz, sich zu verschulden, gross. Die im internationalen Vergleich hohe Verschuldung der Schweizer Haushalte würde also kaum wie gewünscht reduziert.

Dem Eigenmietwert droht schlimmstenfalls eine Diät

Die Politik steckt also in der Sackgasse. Gefragt ist ein Ausweg. Die Kommission hat deshalb – nachdem das Geschäft schon fünf Jahre zu reden gibt – die Bundesverwaltung beauftragt, ein Alternativmodell zu prüfen. Eines, bei dem der Eigenmietwert nicht abgeschafft, sondern lediglich reduziert wird: Für die Berechnung des Steuerbetrags soll er auf 60 Prozent der Marktmiete beschränkt werden. Bei einer Marktmiete von 2000 Franken müssten Besitzerinnen und Besitzer nur 1200 Franken deklarieren – ein Vorteil gegenüber Mieterinnen und Mietern, die von ihrem monatlichen Mietzins gar nichts von den Steuern abziehen können.

Unterschiedliche Beschränkungen des Eigenmietwerts gibt es in den Kantonen heute schon. Doch mit Grenzen. Leo Müller verwies auf ein Bundesgerichtsurteil, wonach eine Reduktion auf 60 Prozent das Prinzip der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit gerade noch einhalte. Ein grösserer Rabatt würde die Mieter gegenüber den Eigentümern zu stark benachteiligen. Die Wirtschaftskommission schlägt deshalb vor, dass Kantone, die eine stärkere Reduktion wünschen, auch den Mieterinnen und Mietern Abzüge gewähren müssen.

Bis im August soll die Verwaltung nun die Folgen für Bund und Kantone einer Reduktion von 60 und von 70 Prozent berechnen. Noch liegt das Resultat nicht vor. So gut wie sicher ist hingegen jetzt schon, dass der Eigenmietwert überlebt. Die Frage, ob er wenigstens auf Diät gesetzt wird, diskutiert die Wirtschaftskommission im August.

