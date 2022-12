Erben ist teuer: Hohe Steuerrechnung wegen fehlendem Abkommen

Steuerabkommen Erben kann teuer werden: 100 Prozent geerbt – 115 Prozent versteuert Frankreich und Schweiz sind Nachbarn, haben aber kein Steuerabkommen mehr. Die Folgen sind geradezu grotesk: Die Erbschaftssteuer kann den geerbten Betrag übersteigen, wie ein neuer Fall zeigt. Stefan Brändle, Paris Jetzt kommentieren 09.12.2022, 15.30 Uhr

Der Fiskus hat die Steuerrechnung gleich doppelt verschickt: Vom Erbe des Coucousins bleibt nichts zurück - ausser neuer Rechnungen.

Es ist die Geschichte vom reichen Onkel, der nach Amerika auswandert und von seiner Familie vergessen wird - bis er ihr sein ganzes Vermögen vermacht. Für Joël Roux gibt es allerdings kein Happy End, sondern ein paar Rechnungen vom Fiskus und eine Nervendepression.

Vor vier Jahren hatte sich der 67-jährige Rentner aus Lyon noch gefreut, als er die Mitteilung erhielt, er und sein Bruder Patrick seien die Erben eines entfernten Verwandten in der Schweiz. Dieser Cousin vierten Grades war in einem Genfer Altersheim verstorben, ohne Kinder zu hinterlassen; sein Vermögen vermachte er seinen Coucousins Joël und Patrick.

Joël Roux Stefan Brändle

Die Freude der beiden Brüder verging rasch, als sich die Genfer Steuerverwaltung meldete: Von den 125'000 Euro, die auf einem französischen Konto lagen, mussten die beiden Franzosen 55 Prozent Erbschaftssteuer abliefern. Happig, aber halt sehr genferisch.

Joël und Patrick Roux hatten sich damit abgefunden, als sie ein Jahr später auch noch von französischer Seite Post erhielten – mit einer Rechnung über 60 Prozent desselben Betrags. Unter dem Strich fielen also 115 Prozent Erbschaftssteuer an. Die Gebrüder erhielten nicht nur kein Geld, sie zahlten dem Fiskus beider Länder sogar insgesamt 18'800 Euro.

Wer trägt die Schuld an der Überbesteuerung?

Wenn Joël Roux erzählt, was ihm und seinem Bruder widerfahren ist, dringt der ehrliche Zorn eines sonst sehr ruhig wirkenden Menschen durch. «Ich bin nicht reich, es geht mir nicht ums Geld, sondern um das Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein», sagt der ehemalige Verkäufer von Schneekanonen. Keine Amtsstelle habe ein offenes Ohr gehabt. «Beide Steuerverwaltungen behaupten, die Überbesteuerung sei die Schuld der jeweils anderen Seite», stellte Roux fest.

Schuld ist in Wahrheit die Politik. Das bilaterale Doppelbesteuerungsabkommen Frankreichs und der Schweiz von 1953 kommt heute nicht mehr zur Anwendung. Frankreich, das hinter seinen «Expats» in der Schweiz gerne Steuerflüchtlinge sieht, hat es 2011 wegen angeblicher Unausgeglichenheit aufgekündigt. Paris und Bern handelten darauf ein neues Abkommen aus. Kurz vor der Ziellinie verweigerten die Eidgenössischen Räte aber die Ratifikation. Sie fanden ihrerseits, die Schweiz werde übervorteilt. Ihr Argument: Wenn der Erblasser in der Schweiz verstorben war oder dort Liegenschaften hatte, sollten in Frankreich wohnhafte Erben neu in Frankreich Erbschaftssteuern zahlen. Dies widerspricht dem OECD-Prinzip, laut dem Erbschaften am letzten Wohnort des Verstorbenen versteuert werden. Also in der Schweiz.

Die Schweizer Räte, darunter namentlich Westschweizer Kantone wie Genf und Waadt, wiesen den vom Bundesrat ausgehandelten Kompromiss deshalb zurück. Das war vielleicht verständlich, aber ein Fehler. Denn jetzt herrscht komplette Rechtsunsicherheit, und die Zeche zahlen die Erben. «Stellen Sie sich vor, ich hätte ein richtig grosses Vermögen geerbt», sagt Roux. «Ich hätte das Erbe, auch wenn es völlig schuldenfrei gewesen wäre, ausschlagen müssen. Sonst hätte ich hunderttausende von Euro verloren – ich wäre völlig ruiniert!»

Ungleichbehandlung entfernter Verwandter

Erstaunlich ist, dass die unhaltbare Lage seit Jahren anhält, ohne höhere Wellen zu schlagen. Ein Schweizer Steuerbeamter erklärt sich das gegenüber CH Media so: Direkte Nachkommen werden in der Schweiz wie auch in Frankreich bessergestellt, sodass sich ihre Steuerrechnungen – bei etwa 35 Prozent – in Grenzen halten. Entfernte Verwandte wie die Roux-Brüder kommen aber voll an die Kasse.

Eine Neuauflage des Doppelbesteuerungsabkommens täte deshalb dringend Not. An sich stünden die Chancen gar nicht so schlecht. Der jüngste Besuch von Bundespräsident Ignazio Cassis bei seinem Amtskollegen Emmanuel Macron hat die bilateral jahrelang angespannte Atmosphäre etwas aufgetaut.

Zum Dank eine Busse aufgebrummt

Der chronische Steuerflucht-Verdacht des französischen Fiskus ist zudem kaum mehr gerechtfertigt: Der automatische Informationsaustausch zwischen den Steuerverwaltungen schafft heute die nötige Transparenz. Und damit die Basis für ein neues Steuerabkommen.

Noch muss die französische Steuerverwaltung einlenken. Ihr geht es traditionell eher um die schöne Idee – etwa die Vermeidung der Steuerflucht – als um gangbare Lösungen für Steuerpflichtige. Roux hat die Schweizer Steuerverwaltung entsprechend nach eigener Aussage als «korrekter und anständiger» erlebt. Der französische Fiskus kommt auch langsam zur Einsicht, dass jede Einigung besser wäre als die aktuelle Situation. Vorläufig hat er Joël Roux aber noch eine Busse von 600 Euro aufgebrummt, weil er seine Steuerrechnung nicht sofort beglichen habe.

