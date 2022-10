Die wichtigsten Antworten zu den laufenden Steuerinitiativen

Steuerinitiativen Wem nützt die Individualbesteuerung? Wem das Mitte-Modell? Und wie wirken sich die Initiativen auf den Fiskus aus? Sowohl die FDP-Frauen als auch die Mitte-Partei wollen das Steuersystem umkrempeln. Allerdings setzen sie dafür auf unterschiedliche Modelle. Dabei geht es auch um Gesellschaftspolitik. Chiara Stäheli Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vor allem gutverdienende Ehepaare sind bei der Bundessteuer benachteiligt. Bild: iStockphoto

Steuern zahlen alle. Doch wie viel, das hängt noch immer vom Zivilstand ab. Das soll sich ändern. Gleich drei Steuerinitiativen sind in der Pipeline. Gefordert wird nicht nur eine Reform bei der direkten Bundessteuer, auch bei den AHV-Renten soll der Zivilstand künftig keine Rolle mehr spielen. Die Antworten auf die drängendsten Fragen.

Zum einen haben die FDP Frauen im September die sogenannte «Initiative für eine zivilstandsunabhängige Individualbesteuerung» mit rund 112'000 gültigen Unterschriften eingereicht. Zum anderen hat kürzlich die Mitte-Partei zwei Steuerinitiativen lanciert. Mit der «Initiative für faire Bundessteuern auch für Ehepaare» fordert die Mitte die Beseitigung der steuerlichen Nachteile, die Ehepaaren aufgrund der progressiven Besteuerung bei der direkten Bundessteuer entstehen.Im Kern geht es also um die Abschaffung der steuerlichen Heiratsstrafe.

Das zweite Volksbegehren der Mitte, die «Initiative für faire AHV-Renten auch für Ehepaare», will dasselbe bei den Renten: Pensionierte Paare sollen künftig unabhängig der Lebensform die gleiche Rente erhalten wie unverheiratete Paare. Der Plafond für Ehepaare soll abgeschafft werden. Die Partei hat bis Ende März 2024 Zeit, die notwendigen 100'000 Unterschriften für die Initiativen zu sammeln.

Grundsätzlich stören sich alle Initianten an der Tatsache, dass verheiratete Paare heute steuerlich benachteiligt sind, weil ihre Einkommen addiert versteuert werden. Somit landen sie in einer höheren Progressionsstufe und müssen einen grösseren Anteil ihres Einkommens abgeben als unverheiratete Paare. Betroffen von dieser «verfassungswidrigen Mehrbelastung» sind gemäss Schätzungen der eidgenössischen Steuerverwaltung rund 450’000 Zweiverdiener-Ehepaare sowie 250’000 Rentner-Ehepaare.

Doch während die Beseitigung der Heiratsstrafe für die FDP Frauen lediglich eine «positive Nebenwirkung» der Individualbesteuerung darstellt, legt die Mitte mit ihren Initiativen den Fokus auf die verheirateten Paare. Sie will die Ehe stärken - und damit die unterschiedliche Besteuerung je nach Zivilstand beibehalten. Heisst: Ehepaare sollen bei den Steuern nicht mehr benachteiligt werden dürfen - bevorteilt aber durchaus.

Ein ganz anderes Ziel verfolgen die FDP Frauen. Sie wollen ein «modernes Steuersystem schaffen, welches keine Lebensform begünstigt oder bestraft». Zudem sollen die «negativen Erwerbsanreize für Frauen» beseitigt werden. Denn zurzeit werden die Zweiteinkommen bei Ehepaaren wegen der Progression stärker besteuert als die - meist von Männern erbrachten - Ersteinkommen, weshalb viele verheiratete Frauen auf eine Erwerbstätigkeit verzichten oder in tiefen Pensen arbeiten.

Ein Beispiel: Julia und Max sind verheiratet, haben aber keine Kinder. Er verdient nach Abzügen jährlich 90'000 Franken, sie arbeitet Teilzeit und steuert weitere 30'000 Franken ans gemeinsame Einkommen bei. Gemäss heutigem Modell werden Julia und Max auf Bundesebene gemeinsam besteuert. Sie zahlen rund 3200 Franken Steuern an den Bund. Würden sie individuell besteuert, müsste das Paar jährlich knapp 900 Franken weniger bezahlen.

Die Individualbesteuerung kann mittels verschiedener Modelle umgesetzt werden. Der Bundesrat wird noch diesen Herbst zwei Modelle in die Vernehmlassung schicken. Beide haben gemein, dass künftig jede Person, egal ob verheiratet oder nicht, eine eigene Steuererklärung ausfüllen soll.

Die erste Variante sieht vor, dass Paare mit nur einem Einkommen oder stark ungleicher Einkommensverteilung entlastet werden sollen, weil sie bei einer reinen Individualbesteuerung deutlich stärker besteuert würden als Paare, bei denen beide gleich viel zum Einkommen beitragen.

Diesen Effekt zeigt der Bund in einem Bericht auf - und zwar am Beispiel eines Paares mit zwei Kindern, das gemeinsam 200'000 Franken jährlich verdient: Wenn nur der Mann arbeitet und die 200’000 Franken allein verdient, würde das Paar über 13’000 Franken direkte Bundessteuern bezahlen. Wenn der Mann 140’000 Franken und die Frau 60’000 Franken verdient, müsste das gleiche Paar nur gut 6000 Franken bezahlen.

Das zweite Modell, das der Bundesrat vorschlägt, enthält keine solche Massnahme. Vorgesehen ist bei beiden Varianten, dass Steuerpflichtige mit Kindern, darunter auch Alleinerziehende sowie Konkubinatspaare mit Kindern, entlastet werden.

Das hängt stark davon ab, für welches Modell sich Bundesrat und Parlament entscheiden. Ganz grundsätzlich dürften gemäss Bundesrat bei einer Einführung der Individualbesteuerung vor allem jene Paare profitieren, bei denen beide ungefähr gleich viel zum Haushaltseinkommen beitragen. Einverdienerpaare würden hingegen steuerlich stärker belastet.

Der bei der modifizierten Individualbesteuerung vorgesehene Abzug kann diese Mehrbelastung mildern - ist aber politisch umstritten. Denn damit würde eben das traditionelle Einernährer-Modell gestärkt.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Eins vorneweg: Die Mitte lehnt die Individualbesteuerung explizit ab. Sie hält am traditionell-konservativen Modell fest und will, dass Paare weiterhin gemeinsam besteuert werden. Gemäss Initiativtext soll die Verfassung garantieren, dass «verheiratete Paare gegenüber anderen Steuerpflichtigen nicht benachteiligt werden». Um dies zu gewährleisten, sollen Bundesrat und Parlament drei Jahre Zeit erhalten.

Gelingt es in dieser Zeit nicht, die Benachteiligung zu beseitigen, soll der Bundesrat das sogenannte Modell der «alternativen Steuerberechnung» einführen. Dieses funktioniert wie folgt: Die Steuerbehörden führen für jedes Ehepaar zwei Berechnungen durch: eine nach dem aktuellen Steuermodell, eine andere anhand des Tarifs und der Abzüge für unverheiratete Personen - also so, wie es die Individualbesteuerung vorsieht. Bezahlen muss das Paar dann jenen Betrag, der tiefer ist. In erster Linie entlastet das Mitte-Modell mittel bis gut verdienende Ehepaare, bei denen beide ein Einkommen erzielen.

Der Bundesrat rechnet damit, dass die Einführung der Individualbesteuerung bei der direkten Bundessteuer zu Einbussen von rund einer Milliarde Franken führt. Der Vorschlag der Mitte, wonach bei den direkten Bundessteuern ein alternatives Berechnungsmodell eingeführt werden soll, führt gemäss Schätzungen der eidgenössischen Steuerverwaltung zu Mindereinnahmen von rund 1,5 Milliarden Franken.

Knapp 80 Prozent davon entfallen auf den Bund, der Rest auf die Kantone. Nicht berücksichtigt werden bei dieser Schätzung allfällige Verhaltensanpassungen - also ob beispielsweise nach der Abschaffung der steuerlichen Heiratsstrafe mehr Frauen einer Erwerbsarbeit nachgehen.

Bei jeder Reform gibt es Verlierer. Wird die Heiratsstrafe abgeschafft, führt das zu Mindereinnahmen bei Bund und Kantonen, die in der Folge kompensiert werden müssen. Ähnlich bei der Individualbesteuerung: Es kann kaum gelingen, diese so auszugestalten, dass keine neuen Ungerechtigkeiten entstehen. Und gegen solche wehren sich die Betroffenen erwartungsgemäss.

Mit der Renteninitiative der Mitte soll in der Bundesverfassung festgeschrieben werden, dass «verheiratete Versicherte bei der Berechnung der ordentlichen Renten anderen Versicherten gleichgestellt sind und nicht durch eine Kürzung benachteiligt» werden dürfen. Heute ist es so, dass ein Ehepaar gemeinsam höchstens das 1,5-Fache der Maximalrente für Einzelpersonen erhält – also höchstens 3585 Franken.

Ein Konkubinatspaar hingegen kann zwei Renten in voller Höhe beziehen, also bis zu 4780 Franken pro Monat. Dieser Plafonierung der Ehepaar-Renten liegt der Gedanke zugrunde, dass die Kosten in einem Singlehaushalt höher sind, als die Kosten pro Person in einem gemeinsamen Haushalt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen