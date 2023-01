Steuererklärung 2022 In zwei von fünf Schweizer Gemeinden sind die Steuern gesunken – finden Sie heraus, ob Ihre dazu gehört Die Steuerbelastung 2022 sinkt für viele Haushalte, besonders in der Deutschschweiz. Für jede Gemeinde zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie hoch die Steuerrechnung ausfällt. Stefan Trachsel, Tim Naef, Mark Walther Jetzt kommentieren 27.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Zeiten höherer Energie- und Lebensmittelpreise ist es eine willkommene Nachricht: Viele Deutschschweizer Steuerpflichtige werden bei den Steuern 2022 eine leichte Entlastung spüren. In diesen Tagen verschicken die Kantone die Unterlagen zur Steuererklärung für das vergangene Jahr. Für die Einreichung gilt meist eine Frist im März.

Für einen vierköpfigen Modell-Haushalt (Ehepaar mit zwei Kindern), in dem die Eltern gemeinsam 100'000 Franken verdienen (Aufteilung: 70 und 30 Prozent), sinken die Steuern in über 900 der rund 2150 Schweizer Gemeinden. Das ergab eine Auswertung von Daten der Eidgenössischen Steuerverwaltung durch diese Zeitung. Der Vergleich der Steuerjahre 2022 und 2021 ergibt folgendes Bild:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Eine Entlastung um bis zu einige Hundert Franken gibt es vor allem in Deutschschweizer Kantonen, allen voran in Schaffhausen. Aber auch der Aargau, wo das Stimmvolk im vergangenen Jahr eine Steuerreform gutgeheissen hat, sowie Luzern, Schwyz, St.Gallen und Thurgau stechen durch eine Reduktion von zwischen 100 und 500 Franken hervor.

Bis zu 350 Franken mehr

Teurer für den Modell-Haushalt wird es nur in rund 130 Gemeinden, unter anderem im ganzen Kanton Genf (jedoch um weniger als 20 Franken), aber auch in einigen Zürcher Gemeinden. Spitzenreiter sind die Berner Gemeinden Riggisberg und Bleienbach mit einer Steigerung von je rund 350 Franken. Der Hauptharst der Gemeinden hat die Steuern 2022 unverändert belassen.

Für Ledige, kinderlose Ehepaare sowie Rentner mit vergleichbarer Einkommenssituation zum Modell-Haushalt sieht der Vergleich zum Steuerjahr 2021 ähnlich aus. Das heisst: Günstiger ist es vor allem in der Deutschschweiz geworden.

Wie hoch Ihre Steuern in Ihrer Gemeinde ungefähr ausfallen werden, können Sie unserer interaktiven Karte (unten) entnehmen. Geben Sie Ihre Lebenssituation, Ihr Bruttoarbeits- respektive Renteneinkommen (bei Paaren: gemeinsames Einkommen) und Ihren Wohnort ein. Wir zeigen Ihnen, wie hoch Ihre Steuerrechnung (ohne Vermögens- und Kirchensteuern) ausfallen dürfte, wie gross der Unterschied zum Vorjahr ist – und wie viel Steuern Sie anderswo bezahlen würden.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Wer es genauer wissen will Noch detailliertere Berechnungen erlaubt der Steuerrechner der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV). Aus dem Rechner stammen auch die Daten für die Berechnungen in der obigen Karte. Die angezeigten Beträge umfassen die Einkommenssteuer (Gemeinde, Kanton, Bund), nicht aber Vermögens- und Kirchensteuern. Massgebend ist das Bruttoarbeitseinkommen respektive das Renteneinkommen. Von den Abzügen berücksichtigt die ESTV nur jene, die ohne Nachweis erlaubt sind. Individuell sind weitere Abzüge, etwa für Prämienverbilligung oder Kinderbetreuung, möglich. Deshalb kann der effektiv geschuldete Betrag höher oder tiefer ausfallen, als er in der Grafik angegeben ist. (mwa)

Hälfte der Haushalte

Wie viele Menschen schliesslich von tieferen Steuern profitieren werden, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab und lässt sich nur schwer berechnen. Eine Aufschlüsselung der Steuerpflichtigen in den Gemeinden nach Zivilstand oder Anzahl Kinder gibt es zum Beispiel nicht. Zudem kann sich die Familiensituation und auch das Einkommen von Jahr zu Jahr ändern. Klar ist aber: In den rund 900 Gemeinden, in denen unser Modell-Haushalt besser wegkommt, sind fast 50 Prozent aller Privathaushalte in der Schweiz zu finden.

Auch wenn die Entlastung meist nur gering ist, kommt sie zu einem günstigen Zeitpunkt. Die Zeichen standen jüngst schliesslich durchwegs auf Teuerung: Die Inflationsrate 2022 lag bei 2,8 Prozent, was im internationalen Vergleich tief ist, für die Schweiz aber untypisch hoch. Seit Anfang 2023 bezahlen zudem viele Haushalte markant mehr für Strom. Die Gaspreise sind bereits übers Jahr deutlich angestiegen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen