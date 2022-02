Die SP gewinnt die dritte Steuervorlage in Folge

Stempelsteuer Die SP gewinnt bereits die dritte Steuervorlage in Folge: Warum zeigt sich dieser Erfolg nicht bei den Wahlen? Das deutliche Nein zur Teil-Abschaffung der Emissionsabgabe macht die SP auch an diesem Abstimmungssonntag zur Gewinnerin. Doch während die Sozialdemokraten bei Steuerabstimmungen zuletzt sehr erfolgreich waren, sieht es bei den Wahlen ganz anders aus: Der Abwärtstrend schreitet voran. Chiara Stäheli Jetzt kommentieren 13.02.2022, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Zürcher SP-Nationalrätin Jacqueline Badran zeigt sich emotional. Keystone

Der Abstimmungskampf war eine einzige Jacqueline-Badran-Show. Die Zürcher SP-Nationalrätin hat sich akribisch vorbereitet, mit Experten geredet, Daten gesammelt. Badran war auf allen Kanälen. Es ging dabei längst nicht nur um die Abschaffung der Emissionsabgabe. Sondern um ihr Lebensthema: Der Entlastung von Kapital und der Belastung von Arbeit endlich und für immer den Riegel zu schieben. Ein Paradigmenwechsel in der Steuerpolitik.

Und nun steht sie da, diese Jacqueline Badran und zeigt sich emotional. Sie ist den Tränen nah, als sich ein Nein zur Teilabschaffung der Stempelsteuer abzeichnet. Die SP-Nationalrätin wird umgarnt von ihren Parteimitgliedern, eilt von Interview zu Interview und nimmt dazwischen Glückwünsche entgegen.

Bei einer Zigarette draussen in der Sonne, spricht die 60-Jährige davon, dass die tiefe Besteuerung von Lohn, Arbeit und Konsum den Sozialdemokraten zu verdanken sei: «Das ist unser Erfolgsmodell.» Am Sonntag habe das Volk einmal mehr gezeigt, «dass es nicht länger bereit ist, die Steuerprivilegien der grossen Firmen zu finanzieren».

SP profiliert sich in der Steuerpolitik

Der Abstimmungserfolg ist nicht der erste dieser Art: In den letzten fünf Jahren konnten die Sozialdemokraten in Steuerfragen mit dem heute erfolgten Abstimmungssieg bereits drei Erfolge auf ihrem Konto verbuchen: 2017 hat das Volk die Unternehmenssteuerreform III deutlich abgelehnt, und 2020 scheiterte die Erhöhung der Kinderabzüge an der Urne mit über 60 Prozent Nein-Stimmen.

Diese Siege sind bitter nötig. Denn von der grünen Welle hat die Partei nicht profitiert. Stattdessen eilen Grüne und Grünliberale von Erfolg zu Erfolg. Um so wichtiger sind diese Erfolge in der Steuerpolitik: Es ist klassisches SP-Terrain. Auch wenn die Grünen im Seitenwagen mitfeiern.

Die jubelnden SP-Mitglieder feiern in Bern das deutliche Nein zur Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital. Keystone

Sie strahlen gemeinsam mit Marco Odermatt von der Bühne

Ein paar Grüne stehen denn auch auf dem inszenierten Jubelbild auf der Bühne des Progr, doch sie sind nur Staffage. Das SP-Rot dominiert. Der Szene mutet eine gewisse Komik an: Während die Parteimitglieder die Fäuste in die Luft recken, ein Plakat mit der Aufschrift «Gemeinsam Konzern-Lobby stoppen» hochhalten und Konfetti durch die Luft fliegen lassen, strahlt auf der Leinwand im Hintergrund der Riesenslalom-Sieger Marco Odermatt. Am Tag der Abstimmungen finden im Schweizer Fernsehen auch sportliche Erfolge ihren Platz. Die Genossinnen scheints nicht zu stören. Sie bejubeln ihren Erfolg.

Während die SP jubelt, strahlt im Hintergrund Riesenslalom-Sieger Odermatt von der Leinwand. zVg

Mehr verhindern als gestalten?

Geht es nach der SP, soll die Siegesserie schon im Herbst dieses Jahres fortgeführt werden: Dann kommen aller Voraussicht nach die AHV-Reform sowie die Reform der Verrechnungssteuer vors Volk. Bei beiden Vorlagen haben die Sozialdemokraten das Referendum ergriffen.

Es scheint, als wäre die SP unablässig damit beschäftigt, Vorhaben von bürgerlicher oder behördlicher Seite zu verhindern. Bleibt da überhaupt Zeit, die Schweiz aktiv zu gestalten? «Ja», sagt Meyer. Die grundsätzliche Aufgabe der Politik sei es, Dinge zu verändern. «Weil wir mit unserer Politik die Menschen ins Zentrum stellen, sind wir aber oftmals gezwungen, das Referendum zu ergreifen, damit keine negativen Veränderungen eintreten.»

Das Co-Präsidium der SP: Mattea Meyer und Cédric Wermuth. Keystone

Gleichwohl wolle auch die SP Veränderungen gestalten: Meyer verweist auf die Kita- und die Klimafondsinitiative, welche die Partei Anfang Februar angekündigt hat.

Bei Abstimmungen erfolgreich, bei Wahlen nicht

Auch wenn die SP an diesem Sonntag freudig wirkt: In der Partei läuft längst nicht alles so, wie es sollte: Bei den Wahlen 2019 verlor die SP drei Sitze im Ständerat sowie vier Sitze im Nationalrat, und auch bei den kantonalen Wahlen zeigt sich, dass viele Parteimitglieder zu den Grünen abwandern. Grund zur Sorge bietet zudem das Wahlbarometer der SRG, das im vergangenen Oktober zur Halbzeit der Legislatur veröffentlicht wurde. Es bestätigt den Abwärtstrend: Die SP verzeichnet gemäss Wahlbarometer eine Einbusse von rund einem Prozent.

Doch warum gewinnt die SP Abstimmung nach Abstimmung, verliert aber bei den Wahlen?

«Tatsächlich ist die Grosswetterlage bei den Wahlen nicht so einfach», sagt Nationalrätin Barbara Gysi. Ein Grund dafür dürften die Verschiebungen innerhalb des linken Lagers sein.

SP-Co-Präsidentin Meyer gibt sich gelassen. Dem Wahlbarometer messe sie nicht all zu grosses Gewicht bei. Viel eher will sie künftig misslungene Vorlagen bereits im Parlament stoppen. Damit sollen Referenden unnötig werden. «Um das zu schaffen, brauchen wir mehr Sitze. Unser Ziel ist also klar: Wir wollen bei den Wahlen 2023 gewinnen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen