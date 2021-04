Lobbying Stell Dir vor, es kommt eine Expo und keiner schaut hin Die Promotoren für eine Landesausstellung im Jahr 2027 leiden unter fehlender Aufmerksamkeit. Vom Bundesrat werden sie jedoch bloss vertröstet. Christian Mensch 28.04.2021, 05.00 Uhr

Nach einer Zangengeburt wurde sie Wirklichkeite: Die Expo.02. Hier Besucher vor der Bar Rougeauf der Arteplage Yverdon. Gaetan Bally / KEYSTONE

Svizra 27, Nexpo, X-27 und Muntagna. Dies sind die vier Projekte für eine nächste Landesausstellung. Viel haben sie nicht gemeinsam; zu unterschiedlich sind ihre Trägerschaften, ihre Vorgehensweisen, ihre Vorstellungen. Doch verbunden sind sie im Empfinden, im luftleeren Raum zu planen. Die Pandemie beschäftige die Menschen in allen Lebensbereichen, «die Expo ist kein Thema», sagt etwa Nikola Janevski. Er vertritt Muntagna in der Öffentlichkeit, das Alpenexpo-Projekt.

Doch ohne Aufmerksamkeit lassen sich weder Menschen zu Ideen begeistern noch Geldgeber, die Vorinvestition leisten. So haben die Organisationen gemeinsam einen Brief an Wirtschaftsminister Guy Parmelin geschrieben, bei dessen Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) das Expo-Dossier schlummert. Vor einigen Wochen hat Parmelin geantwortet und er ist dabei so unverbindlich geblieben wie in der Beantwortung parlamentarischer Anfragen Ende des vergangenen Jahres.

Lobbying bei der Konferenz der Kantonsregierungen

Nun setzen Svizra 27, Nexpo und X-27 auf die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK). Zwei haben bereits im Plenum präsentiert, die dritte Vorstellung ist traktandiert. Zum einen soll die KdK Druck auf den Bundesrat aufbauen. Nicht zuletzt nach dem Scheitern der Ostschweizer Expo-Pläne stellt sich dieser nämlich auf den Standpunkt, er sei zwar bereit, bis zu 800 Millionen Franken bereitzustellen, er werde sich jedoch erst für ein Projekt einsetzen, wenn eine Machbarkeitsstudie vorliege – sowie eine unterstützende Stellungnahme zugunsten eines Projekts durch die KdK. Damit ist das Gremium zum anderen erste Anlaufstelle geworden, um für Expo-Pläne zu lobbyieren.

Kinder halten den Schriftzug zur Landesausstellung Svizra27 an einer Medienkonferenz im Saldome 2 der Saline Riburg in Möhlin im Juni 2020. Georgios Kefalas

Thomas Minger, stellvertretender Generalsekretär der KdK, dämpft die Erwartungen. Das Plenum höre sich die Ideen an, nehme aber materiell nicht Stellung. Dies erfolge erst nach den Machbarkeitsstudien, frühestens in zwei bis drei Jahren. Bis dann sind die Expo-Promotoren sich selbst überlassen. Eine Alternative, als sich am eigenen Schopf aus der Zone des Desinteresses zu ziehen, ist nicht erkennbar.

Mit Prominenz für eine Öffentlichkeit

Mit grösstem Einsatz und Aufgebot an Prominenz wartet Svizra 27 auf. Wie schwierig es ist, mit unbekannterem Personal zu punkten, musste Nexpo vor zwei Wochen erfahren: Die Wahl der künstlerischen und kaufmännischen Leitung fand keinerlei Resonanz. Dabei könnte diese sehr wohl als Versprechen wahrgenommen werden.

Die organisatorischen Part haben die im Duo arbeitenden Fredi Fischli (35) und Nils Olsen (32) übernommen. Die Kuratoren des Ausstellungsraums am Departement Architektur der ETH, Söhne und Grosssöhne prominenter Architekten und Künstler, zählen zu einer jüngeren Generation und haben doch internationale Erfahrung vorzuweisen. Ihnen zur Seite steht mit Christina Hanke eine Marketingfrau mit Westschweizer Wurzeln und Erfahrung etwa des Zurich Film Festivals.

Zwei Favoriten und das Zünglein an der Waage

Am 10. Mai startet Nexpo, die sich als Expo der Städte präsentiert, mit einer Mobilisierungskampagne. Ziel ist es, die Basis zu verbreitern und auch Gemeinden in die Trägerschaft aufzunehmen. Die Mehrheit der Kantone soll damit indirekt eingebunden werden.

Auch X-27, das sich als das politferne und kulturaffine Alternative profiliert, wird im Mai um Wahrnehmung ringen, mit einer virtuellen Veranstaltung und einer neuen Website aufwarten. Durch die geringe institutionelle Verbandelung steht X-27 beim Lobbyranking derzeit vor Muntagna, aber hinter Svizra 27 und Nexpo. Als künftiger Kooperationspartner könnte es dem einen oder anderen Projekt jedoch zum Durchbruch verhelfen. Dass sich das Feld der Bewerber eher früher als später lichten soll, will niemand laut sagen. Doch fehlende Aufmerksamkeit lässt sich weder durch einen Wettbewerb der Ideen noch durch gemeinsame Briefe kompensieren. Und ohne Aufmerksamkeit wird auch der Bundesrat nicht für ein Engagement zu gewinnen sein.