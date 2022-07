Steinbockjäger füllen statt im Wallis nun Österreich die Kassen

Steinbock Grosswildjäger ziehen von der Schweiz nach Österreich weiter Reiche Ausländer dürfen im Wallis keine Steinböcke mehr jagen. Nun füllen Trophäenjäger Österreich die Kassen – die Sache hat einen historischen Beigeschmack. Benjamin Rosch 22.07.2022, 20.12 Uhr

Die Steinwild-Jagd ist im Wallis den ansässigen Jägerinnen und Jägern vorbehalten. Dominic Favre / KEYSTONE

Diese Geschichte bediente so ziemlich alles, was erfahrungsgemäss für viele Klicks sorgt. 2019 deckte das Westschweizer Fernsehen RTS auf, wie reiche Grosswildjägerinnen und -jäger aus dem Ausland in der Schweiz den Steinböcken nachstellen. Auf Safari ins Wallis begab sich unter anderem die ehemalige Miss-Nebraska-Kandidatin Olivia Opre, eine Ikone der Trophäenjagdszene. Bis zu 20'000 Franken musste blechen, wer die Hörner eines Steinbocks bei sich zu Hause aufhängen wollte. Das war nicht zuletzt für jene interessant, die den World Capra Slam erreichen wollten: Zwölf verschiedene Spezies von Horntieren braucht es dazu im Palmarès.

Die Empörung folgte auf dem Fuss. Mitunter eine Petition mit über 70'000 Unterschriften sorgte dafür, dass der Kanton Wallis 2020 den Verkauf von Jagdpatenten an potente Trophäensammlerinnen und -sammler verbot. Nur Personen mit Wohnsitz im Wallis oder in Besitz eines Walliser Patents dürfen Steinwild auflauern.

650'000 Franken für die Staatskasse

Die Geschichte flackerte ein Jahr später noch einmal auf. Nicolas Bourquin, Chef der kantonalen Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere (DJFW), heizte gegenüber SRF Spekulationen an, wonach das Wallis die Regeln wieder etwas lockern könnte. Schliesslich müssten zur Regulation ohnehin jedes Jahr einige hundert der insgesamt 6000 Steinböcke geschossen werden – warum nicht also Kasse machen? Immerhin 650'000 Franken flossen aus der Steinbock-Jagd jedes Jahr in die öffentlichen Kassen. Bourquin war diese Woche für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Auch auf den Bestand der Walliser Steinbock-Population wirkt sich das Verbot aus. In der Jagdstatistik für das vergangene Jahr steht: «Wie in allen Alters- und Geschlechterkategorien blieb auch der Abschuss bei den alten Böcken unter dem geplanten Abschuss. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Abschuss von alten Böcken beinahe halbiert.» Dies sei darauf zurückzuführen, dass «der Verkauf von Kundenabschüssen für die alten Böcke auf für im Wallis wohnhafte Jäger oder Jäger mit Walliser Jagdpatent beschränkt wurde.»

Im Internet geistern immer noch Anzeigen herum, die für eine Steinwild-Jagd in der Schweiz werben. CH Media ist mit mehreren Reiseveranstaltern in Kontakt getreten, diese winken aber sofort ab. In der Schweiz sei dies leider aufgrund eines Verbots nicht mehr möglich, schreiben mehrere Agenturen aus den USA oder Spanien, die früher Walliser Touren organisiert haben.

Stattdessen verweisen sie auf Österreich. Dort sei es heute noch möglich, einen «alpine ibex», wie der Steinbock auf Englisch heisst, zu schiessen. Die Patente seien aber sehr beschränkt. Es ist gut möglich, dass nicht zuletzt das Schweizer Verbot die ohnehin schon stattlichen Preise weiter in die Höhe getrieben habe. 18'000 Euro ist das Minimum für die begehrten Hörner. Die Obergrenze liegt bei fast 30'000 Euro, wobei der Löwenanteil der Kosten für das Patent draufgeht. Kein schlechter Zustupf für die Staatskasse.

Der österreichische Steinbock – ein Schweizer Zuchterfolg

Aus einer historischen Perspektive haftet dem Umstand, dass die Grosswildjäger nun eine Alpennation weiterziehen, eine gewisse Ironie an. In Österreich – wie im fast gesamten Alpenraum – war der Steinbock nämlich lange ausgestorben. Nur durch Bemühungen der Schweiz, welche einst einige Exemplare aus Italien gestohlen hatte, gelang es, das Tier ab 1925 zaghaft, nach dem Zweiten Weltkrieg schliesslich definitiv wieder in Österreich anzusiedeln.

Die Schweiz, etwa mit dem Wildpark St.Gallen, betrieb damals Zuchten zum Export. Schon früh spielten dabei allerdings auch Jagdinteressen eine Rolle. Hermann Göring, Reichsjägermeister und Wirtschaftsminister der Nazis, bestellte in St.Gallen einige Exemplare, die er mit dem Schiff über den Bodensee schippern liess –, um sie dereinst zu bejagen.