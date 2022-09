Romandie: Portugiesische Nachnamen sind am häufigsten

Statistik Die Romandie als kleines Portugal? Warum die drei häufigsten Nachnamen in der Westschweiz portugiesischer Herkunft sind Über 10'000 Personen in der Romandie heissen da Silva – das sind mehr als es Rochats und Favres zusammen gibt. Was auf den ersten Blick überrascht, lässt sich mit einem Blick in die Geschichte erklären. Julian Spörri, Lausanne Jetzt kommentieren 02.09.2022, 05.00 Uhr

Portugiesinnen und Portugiesen stellen die grösste ausländische Bevölkerungsgruppe in der Romandie dar. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone

Welches ist der häufigste Nachname in der Westschweiz? Wer an typische französischsprachige Familiennamen wie Rochat oder Pittet denkt, liegt falsch. Laut den jüngst vom Bundesamt für Statistik (BFS) publizierten Zahlen macht da Silva das Rennen, vor Ferreira und Pereira. Dahinter folgen mit dos Santos und Rodrigues zwei weitere portugiesische Nachnamen.

Erst auf dem sechsten Platz landet mit Favre ein Name französischer Herkunft. Dies sorgte in der Westschweiz für Erstaunen. Auch für Antonio da Cunha aus Renens (VD), der die Föderation portugiesischer Vereine in der Schweiz präsidiert, waren die Spitzenplätze von da Silva, Ferreira & Co. im ersten Moment eine Überraschung. Mit einem Blick in die Statistik und in die Geschichte der portugiesischen Migration lässt sich der Befund jedoch erklären.

Zwei Drittel leben in der Romandie

Zunächst muss man wissen, dass sich die portugiesische Gemeinschaft in der Schweiz stark auf die Romandie konzentriert. Rund zwei Drittel der landesweit 255'000 portugiesischen Staatsangehörigen sind in der Westschweiz wohnhaft, viele von ihnen in den urbanen Regionen um Genf und Lausanne.

Laut Liliana Azevedo vom ISCTE-Universitätsinstitut in Lissabon erklärt sich die historische Ansiedlung in dieser Region durch die geografische Nähe zu Frankreich, das seit den 1960er-Jahren traditionelles Ziel der portugiesischen Auswanderer war. Azevedo ist schweizerisch-portugiesische Doppelbürgerin und untersucht in ihrer Doktorarbeit die Migration ihrer Landsleute in die Schweiz. Diese nahm in den 1980er-Jahren Fahrt auf, nachdem Frankreich wegen der weltweiten Wirtschaftskrise die Einstellung der billigen Arbeitskräfte aus Portugal stoppte. Viele von ihnen versuchten ihr Glück in der nahe gelegenen Westschweiz, wo sie für tiefe Löhne Arbeit fanden – insbesondere in der Landwirtschaft, im Bau oder im Gastgewerbe.

Geringere Vielfalt bei Nachnamen

Der Nachzug von Familie und Bekannten wurde durch die Sprachverwandtschaft zwischen dem Französischen und dem Portugiesischen erleichtert. Ab dem Jahr 2002 führten das Inkrafttreten der Personenfreizügigkeit und später die Finanzkrise zu einer neuen Migrationswelle, welche die Portugiesinnen und Portugiesen in der Romandie zur grössten ausländischen Bevölkerungsgruppe anwuchsen liess. Sie machen heute sieben Prozent der Gesamtbevölkerung aus, was vergleichsweise viel ist.

In Bezug auf die Namen-Statistik gilt es zudem zu berücksichtigen, dass Nachnamen portugiesischer Herkunft nicht auf portugiesische Staatsangehörige beschränkt sind. So betont Antonio da Cunha, dass zusätzlich auch eingebürgerte Portugiesen oder Brasilianerinnen da Silva heissen würden.

Das letzte Puzzle-Teil, um die Podestplätze der portugiesischen Nachnamen in der Romandie zu erklären, stammt vom Bundesamt für Statistik. Es hat festgestellt, dass die Vielfalt bei Familiennamen portugiesischer Herkunft geringer ist als beispielsweise bei Namen französischer Herkunft. Dies erhöhe die Chance, dass jemand da Silva oder Ferreira heisse, sagt Christoph Freymond von der Abteilung Bevölkerung beim BFS. Er verweist zudem darauf, dass sich die Situation in Portugal ähnlich präsentiere. So ergab eine Studie aus dem Jahr 2013, dass 9,4 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner Portugals Silva oder da Silva heissen. Zum Vergleich: Die Müllers als häufigster Nachname in der Schweiz machen nur 0,6 Prozent der gesamten Bevölkerung aus.

Tausende kehren nach Portugal zurück

Forscherin Liliana Azevedo. Bild: PD

Offen ist derweil, wie lange da Silva den Titel als häufigster Nachname in der Romandie noch halten kann. Denn seit dem Jahr 2016 verlassen mehr Portugiesinnen und Portugiesen die Schweiz als neu einwandern.

Laut Liliana Azevedo dürfte sich dieser Trend fortsetzen. Ein Grund dafür sei, dass die erste Generation der Einwandernden aus den 1980er- und 1990er-Jahren ins Pensionsalter komme. Diese Menschen haben wegen ihrem tiefem Bildungsniveau in schlecht bezahlten Branchen gearbeitet und erhalten nur eine tiefe Rente.

«In der Schweiz hätten sie damit ein Leben am Existenzminimum, während sie in Portugal deutlich besser über die Runden kommen.»

Gleichzeitig würden auch jüngere Portugiesinnen und Portugiesen den Rückweg in ihr Heimatland antreten. Dies, weil sich die Wirtschaft von der Finanzkrise erhole, sagt Azevedo. «Der Schritt ist besonders für jene Menschen naheliegend, die erst im Nachgang an die Finanzkrise ausgewandert und in der Schweiz noch wenig verwurzelt sind.»

