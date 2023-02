EU und USA sponsern Clean-Tech: Bund zeigt sich besorgt

Standortwettbewerb Absage an den Subventionswettlauf: Mit diesen Rezepten will der Bund das Schweizer Erfolgsmodell retten Mit einem Subventionswettlauf konkurrenzieren sich die USA und die EU. Es geht um grüne Wirtschaft und Tausende Jobs. Die Schweiz droht im Kampf der Giganten zwischen die Fronten zu geraten. In Bern zeigt man sich besorgt – und hält an alten Rezepten fest. Reicht das? Stefan Bühler Jetzt kommentieren 01.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie navigieren die Schweiz durch wirtschaftspolitisch unruhige Zeiten: Staatssekretärin Helene Budliger Artieda und Wirtschaftsminister Guy Parmelin beim WTO-Ministertreffen am WEF. (Davos, Switzerland, 20. Januar 2023) Laurent Gillieron/EPA

Die USA haben vorgelegt: Mit dem «Inflation Reduction Act» (IRA) setzen sie 340 Milliarden Dollar zur Förderung der Klimaindustrie ein. Cleantech-Unternehmen dürfen mit grosszügigen Subventionen rechnen, sofern sie in den USA beheimatet sind oder sich neu dort niederlassen. Es ist ein fetter Köder, den die Regierung von Präsident Joe Biden ausgelegt hat. Aus Furcht, dass Firmen beim Amerikaner anbeissen und samt Jobs abwandern könnten, will die EU nun mit einem eigenen Subventionsprogramm dagegenhalten.

Und die Schweiz, gerät sie zwischen die Fronten? Muss sie letztlich auch im Subventionswettlauf mitmachen? Die Frage geht ans Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) von Bundesrat Guy Parmelin.

Schweizer Firmen in den USA sind «insgesamt kritisch»

Industriepolitische Initiativen im Ausland, auch solche in der EU, seien an sich nichts Neues, schreibt das Seco in seiner Antwort. «Die Schweiz betrachtet dennoch die zuletzt international verstärkt auftretenden industriepolitischen Tendenzen mit Besorgnis.» Sollte die EU nun stärker zu solchen Massnahmen greifen, könne das «zu Verzerrungen des Wettbewerbs zu Ungunsten der Schweiz führen». Auch der IRA in den USA habe «möglicherweise negative Auswirkungen» auf die Schweiz.

Die «substanziellen Anreize» könnten zur Verlagerung von Wertschöpfungsketten führen. Mit anderen Worten: Firmen könnten auf der Jagd nach Subventionen und günstigen Rahmenbedingungen wegziehen. In den USA tätige Schweizer Unternehmen, mit denen sowohl das Wirtschaftsdepartement als auch die Botschaft in Washington in Kontakt ist, sähen Joe Bidens industriepolitische Vorhaben «insgesamt kritisch», heisst es in der Stellungnahme des Seco.

Allerdings finden sich darin auch optimistische Passagen. So hält es das Staatssekretariat für «grundsätzlich positiv», dass mit dem IRA das bisher grösste Investitionspaket der USA die globalen klimapolitischen Anstrengungen unterstütze. Da «bedeutende staatliche Beihilfen» – sprich Subventionen – in erneuerbare Energien fliessen werden, könnten sich «konkrete Opportunitäten für die wettbewerbsfähigen schweizerischen Unternehmen in den betreffenden Branchen eröffnen». Gleiches gilt für ein allfälliges EU-Subventionspaket, von dem Schweizer Unternehmen direkt als Empfänger oder indirekt als Zulieferer profitieren könnten.

Ob aber für die Schweiz die positiven oder die negativen Effekte überwiegen werden, sei «a priori unklar», schreibt das Seco. Dies hänge von der Umsetzung der entsprechenden Programme ab. Diese Ungewissheit zieht sich wie ein roter Faden durch die Stellungnahme.

Bund appelliert an die eigenen Stärken

So setzt man im Seco angesichts der neuen Herausforderungen auf altbewährte Rezepte: Die Schweiz sei «gut beraten, auf eine Beteiligung an einem möglichen Subventionswettlauf zu verzichten». Erfolgsfaktoren seien etwa das Bildungssystem mit hochdotierten Universitäten, einer leistungsfähigen Berufsbildung und einer hervorragenden Infrastruktur sowie ein «attraktives steuerliches Umfeld».

Ob das reicht? Die hochdotierten Schweizer Unis sind gerade von den EU-Forschungsprogrammen ausgeschlossen, der weitere bilaterale Weg ungewiss. Und dem Steuerwettbewerb setzt die OECD-Mindeststeuer neue Grenzen. Im Seco zeigt man sich unbeirrt: «Die Schweizer Wirtschaft zählt nach wie vor zu den global innovativsten wie auch resilientesten Volkswirtschaften.» Ihre Unternehmen seien langfristig am erfolgreichsten, wenn sie sich «auf Wertschöpfungsschritte spezialisieren, bei welchen sie auch ohne Subventionen wettbewerbsfähig sind».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen