Stadt-Land-Graben So unterscheiden sich die grossen Schweizer Städte, die jetzt im Bundesrat fehlen, vom Rest der Schweiz Wo die Stadt aufhört und das Land anfängt, ist nicht so einfach zu beantworten. Klar ist aber: Die urbansten Räume der Schweiz sind nicht mehr im Bundesrat vertreten.

Seit eine Jurassierin aus einem 1500-Seelen-Dorf zur Bundesrätin gewählt wurde, lamentiert die städtische Schweiz ihre Nicht-Vertretung in der Regierung. Doch wie unterscheidet sich diese städtische Schweiz vom Rest? Welcher Teil der Schweiz fehlt, weil Elisabeth Baume-Schneider aus Les Breuleux Bundesrätin geworden ist und nicht Eva Herzog aus Basel?

Sie sind die Neuen im Bundesrat: Elisabeth Baume-Schneider (SP/Jura) und Albert Rösti. (SVP/Bern) Keystone

In der Schule haben viele noch die Faustregel gelernt: Hat ein Ort über 10’000 Einwohnerinnen und Einwohner, ist er eine Stadt. Es ist aber komplizierter: Das Bundesamt für Statistik definiert städtische Räume nach einem halben Dutzend Rastern. Demnach lässt sich für fast jeden Wohnort eines Bundesrats ein städtischer Bezug konstruieren.

So werden die Wohnorte der Bundesräte klassiert So richtig auf dem Land wohnt nur ein einziges Bundesratsmitglied: Elisabeth Baume-Schneider aus dem mittlerweile berühmtesten jurassischen Dorf Les Breuleux. Alle anderen leben nach den Statistiken des Bundes in einem Gebiet, das als intermediären Raum bezeichnet wird – etwas zwischen Land und Stadt. Alain Bersets freiburgische Wohngemeinde Belfaux wird beispielsweise als «Städtische Wohngemeinde» geführt, Collina d’Oro (Ignazio Cassis) als «Städtische Arbeitsplatzgemeinde». Uetendorf (Albert Rösti) und Bursins (Guy Parmelin) sind «Periurbane» Industrie- respektive Dienstleistungsgemeinden, also vor-städtisch. Das führt dazu, dass Uetendorf in einer europäischen Definition «funktional» dem städtischen Gebiet Berns zugeordnet wird, Bursins dem Gebiet Genfs. Wil (Karin Keller-Sutter) und Brig (Viola Amherd) gelten bekanntlich als echte Städte, wenn auch eher kleine.

Unbestritten ist aber, dass die fünf grössten Städte im Land – Zürich, Basel, Bern, Genf, Lausanne – im Bundesrat künftig nicht mehr vertreten sind. Heute ist immerhin Simonetta Sommaruga noch in Bern zu Hause. Das Parlament hatte es in der Hand, Herzog oder einen der Stadtzürcher Hans-Ueli Vogt und Daniel Jositsch in die Regierung zu schicken, tat es aber nicht.

Jeder zehnte Stimmberechtigte lebt in einer der fünf grössten Städte

Die zwölf Prozent der städtischsten Schweizer Bevölkerung fehlen nun also in der Regierung. So gross ist der Anteil der Menschen, die in den fünf grössten Städten leben. Weil ihr Ausländeranteil meist deutlich über dem Schweizer Schnitt von rund einem Viertel liegt, schmilzt ihr Anteil an den Stimmberechtigten auf zehn Prozent.

Diese zehn Prozent wählen deutlich anders als die restliche Schweiz. Bei den letzten Nationalratswahlen landeten in den fünf grössten Städten dreimal die SP und zweimal die Grünen auf Platz 1. In der restlichen Schweiz war meist die SVP die wählerstärkste Partei: Rund 1400 Mal schaffte sie das. Die FDP auf Platz zwei kam nur auf rund 300 Siege, die CVP/Mitte auf rund 260. Die SP mit 130 und die Grünen mit 77 ersten Plätzen lagen nochmals weiter zurück.

Jede vierte Abstimmung geht verloren

Die Diskrepanz zum Rest des Landes spiegelt sich auch in den Abstimmungsresultaten: Die Bevölkerung der fünf grossen Städte gehört überdurchschnittlich häufig zu den Abstimmungsverlierern. Bern, Lausanne und Genf haben seit 2010 rund 30 Abstimmungen verloren, bei Zürich und Basel fällt die Bilanz mit rund 25 verlorenen Abstimmungen nur leicht besser aus. Die Schweizer Durchschnittsgemeinde hat in dieser Zeit 18 Mal verloren. Mehr als die Grossstädte verlieren nur Gemeinden, die extrem konservativ oder extrem progressiv abstimmen.

Aus wirtschaftlicher Sicht sind die grössten Städte zwar Wachstumsmotoren. In ihrem Bevölkerungswachstum schlägt sich das nur bedingt nieder. Zusammengenommen sind die fünf grössten Städte seit 2010 um etwa zehn Prozent gewachsen. Die restliche Schweiz allerdings um etwa elf. Wäre das Wachstum in Zürich nicht deutlich stärker als in den anderen vier Städten, wäre die Differenz noch grösser. Vor allem Basel, Bern und Genf wachsen nur unterdurchschnittlich.

Wenig überraschend sind die Städte deutlich dichter besiedelt. Am wenigsten Einwohnerinnen und Einwohner auf einen Quadratkilometer kommen in Bern (2602). Nur gerade in 45 der über 2000 anderen Schweizer Gemeinden ist ein gleich hoher oder höherer Wert zu verzeichnen.

Paradox um Stadt-Land-Graben

Im vergangenen Jahr hat der Politgeograf Michael Hermann die Befindlichkeit auf dem Land und in der Stadt detailliert untersucht. Er fand ein Paradox: Zwar hatten die Städte gerade in kurzer Zeit die Hälfte aller Abstimmungen verloren, dennoch fühlte sich die Landbevölkerung von den Städten fremdbestimmt. Jetzt, wo es um den Bundesrat geht, hat sich der Wind gedreht. Die Städterinnen und Städter fühlen sich aussen vor. (rus/trs)

