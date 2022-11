Royaler Empfang in Belgien: Cassis im Schokoladen-Bruderland

STAATSBESUCH Royaler Empfang für die Schweiz: Bundespräsident Cassis zu Gast im Schokoladen-Bruderland Belgien Auf dem ersten Staatsbesuch der Schweiz in Belgien überhaupt zelebriert Bundespräsident Ignazio Cassis die gemeinsame Freundschaft. Aber die beiden Länder verbinden auch leidvolle Momente. Remo Hess, Brüssel Jetzt kommentieren 24.11.2022, 19.58 Uhr

Erster Staatsbesuch der Schweiz in Belgien überhaupt: Bundespräsident Ignazio Cassis mit Philippe, König der Belgier. Stephanie Lecocq / EPA

So viele Schweizerfahnen hat die belgische Hauptstadt noch nie gesehen: Jeden Laternenpfahl in der Rue Royale, das Parlament und das weltbekannte Rathaus ziert an diesem sonnigen Donnerstag das Schweizerkreuz. Die Eidgenossenschaft, vertreten durch Bundespräsidenten Ignazio Cassis und Gattin, wird zum zweitägigen Staatsbesuch empfangen.

Es ist die erste Visite auf dem höchsten diplomatischen Niveau seit Gründung des Königreichs Belgien 1830. Umgekehrt war das belgische Staatsoberhaupt bereits zweimal in der Schweiz zu Gast. Das letzte Mal im Jahr 2000 in der Person Albert II. und Königin Paola, im Volksmund auch «die Schöne» genannt. Jetzt hat ihr Sohn Philippe, König der Belgier, zusammen mit Königin Mathilde in Brüssel den roten Teppich für die Schweiz ausgerollt.

Stippvisite bei von der Leyen in EU-Zentrale? Ein Ding der Unmöglichkeit

Ein Hauch von royalem Glanz umweht den Bundespräsidenten, als er nach der Schweizer Nationalhymne neben dem Philippe die militärische Ehrenformation abschreitet. Im prunkvollen Salle d’Empire im Königspalast geht es an die Signierung des Gästebuchs. Nachher folgt die zeremonielle Kranzniederlegung am Grab des unbekannten Soldaten aus dem 1. Weltkrieg, der Empfang im Parlament und ein Treffen mit Premierminister Alexander de Croo.

Eintrag ins Gästebuch: Cassis mit Gattin Paola flankiert von König Philippe und Königin Mathilde. Stephanie Lecocq / EPA

Jede Minute ist protokollarisch streng durchgetaktet. Eine kurze Stippvisite bei Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein paar Strassen weiter in der EU-Schaltzentrale zur Lösung des bilateralen Knotens Schweiz-EU wäre undenkbar. Es wäre ein wüster Affront an das Gastgeberland. Heute geht es strikt um Belgien und die Schweiz.

Und die beiden Länder haben so einiges gemeinsam. Der föderale Staatsaufbau, die Mehrsprachigkeit mit dem niederländisch sprechenden Flandern, der frankophonen Wallonie und – nicht zu vergessen – den 75’000 deutschsprachigen Ostbelgier. Die Schokolade, natürlich.

Philippes Grossmutter Astrid kam bei Autounfall in der Schweiz ums Leben

Es gibt aber auch leidvolle Momente, die Belgien und die Schweiz teilen. Noch nicht verheilt sind die seelischen Wunden des fürchterlichen Carunfalls im Sierre-Tunnel im Wallis, wo vor zehn Jahren 22 belgische Kinder ums Leben kamen. Aber auch der Autounfall des belgischen Königs Leopold III. und seiner Gattin Astrid bei Küssnacht am Vierwaldstättersee, der 1935 der Grossmutter des heute amtierenden Königs auf tragische Weise das Leben kostete. Seitdem steht am Unfallort beim Ortseingang die Astridkappelle, die die belgischen Royals regelmässig aufsuchen.

Prinzessin Paola (im Vordergrund), König Baudouin und Königin Fabiola neben Prinz Albert und dem Grossherzog von Luxemburg bei der Erinnerungszeremonie an der Gedenkstätte in Küssnacht. 50 Jahre nach dem Tod von Königin Astrid 1985. Studhalter / KEYSTONE

Brüssels Hausherr: «Will meine Rente in der Schweiz verbringen»

Die Schweiz und Belgien sind sich also verbunden. Dies, auch wenn die Schweiz einen anderen Weg gewählt hat als das EU-Gründungsmitglied. Gerade deswegen unterstreicht Cassis beim Treffen mit Brüssels Bürgermeister Philippe Close, dem Hausherrn in der EU-Hauptstadt, dass die Schweiz sich aktuell intensiv darum bemühe, ihre Beziehungen zur Europäischen Union weiterzuentwickeln.

Übrigens: Im Gespräch entpuppt sich Bürgermeister Close als eigentlicher Schweiz-Fan. Persönlich besonders angetan hat es ihm der Skifahrer Didier Cuche, der wie kein anderer die Berge herunterfahre. Nachdem er seit Jahrzehnten im Wallis Ferien mache, könne er sich sogar vorstellen, seinen Lebensabend in der Schweiz zu verbringen, so Close mit einem Augenzwinkern. «Das werden wir uns notieren», lässt ihn Cassis wissen.

