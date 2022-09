Das Radiostudio Brunnenhof in Zürich war fast 100 Jahre in Betrieb – nun steht es leer. Die Angestellten von Radio SRF sind umgezogen an den Leutschenbach, zu den Kolleginnen und Kollegen des Fernsehens. Eine Halle, in der zuvor Cars gewartet wurden, ist umgebaut worden zur Radio Hall. Sie bietet Platz für 200 Mitarbeiter. Vier Radioprogramme und das Regionaljournal Zürich Schaffhausen werden hier produziert, auf deutlich weniger Fläche als zuvor am Brunnenhof. Technische Probleme hat es am neuen Ort bisher keine gegeben. Aber: In den Moderationsstudios ist es sehr warm. Die Temperatur beträgt 25 Grad und mehr, und es ist stickig. Für die Moderatoren bedeutet das eine zusätzliche Anstrengung. SRF hat bereits Gespräche mit dem Bauunternehmen geführt: Die Temperatur in den Studios muss sinken, und die Zufuhr an Frischluft muss verbessert werden. SRF erwartet bald Resultate. Es soll nicht an der Temperatur liegen, wenn sich die Radiomoderatoren schlapp anhören. (be.)