TV-Gebüren: Mutloser Entscheid von Sommaruga

SRG-GEBÜHR Die Abgabe für Radio und TV bleibt bei 335 Franken: Ein mutloser Entscheid, der bald Folgen haben könnte Der Bundesrat senkt die SRG-Abgabe nicht. Das ist schwer verständlich. Die Initianten der 200-Franken-Initiative freuen sich. Francesco Benini 2 Kommentare 07.09.2022, 18.38 Uhr

Fasst die heissen Eisen bei der SRG nicht an: Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Bild: Peter Klaunzer/ KEYSTONE

«Für unsere Initiative ist das Gold wert», sagt SVP-Nationalrat Thomas Matter. Er sammelt mit einem überparteilichen bürgerlichen Komitee Unterschriften für eine Volksinitiative, welche die Haushaltabgabe auf 200 Franken pro Jahr senken will.

Nun hat der Bundesrat entschieden, dass die Abgabe, die vor allem den SRG-Sendern zukommt, in den kommenden beiden Jahren weiterhin 335 Franken beträgt. Der Entscheid, den die Regierung auf einen Antrag von Medienministerin Simonetta Sommaruga fällte, ist allzu vorsichtig. Und er nützt den Initianten der 200-Franken-Initiative.

Steigende Reserven, steigende Zahl der Haushalte

Der Topf der Radio- und Fernsehabgabe verzeichnete in den vergangenen Jahren höhere Einnahmen als Ausgaben. Der Bundesrat schreibt von Reserven in der Höhe von 189 Millionen Franken. Weil das Medienpaket im vergangenen Februar von den Schweizer Stimmberechtigten abgelehnt wurde, müssen fortan nicht jährlich zusätzliche 51 Millionen aus dem Topf entnommen werden.

Vor allem aber ist die Zuwanderung in die Schweiz anhaltend hoch. Es steigt die Zahl der Haushalte – und jeder einzelne von ihnen hat die Radio- und Fernsehabgabe zu entrichten. Es landet also mehr Geld im Topf. Der Bundesrat wirkt verzagt, da er die Abgabe nun nicht senkt in Richtung der 300 Franken, welche die vormalige Medienministerin Doris Leuthard als Zielvorgabe genannt hatte.

Die Regierung verweist in der Begründung ihres Entscheids auf den Teuerungsausgleich, der den Bedarf an Mitteln steigen lasse. Das ist eine einseitige Argumentation. Die Teuerung ist ein Problem für Menschen, die knapp über die Runden kommen. Man hilft ihnen, indem man zum Beispiel Gebühren senkt. Sommarugas Partei, die SP, will in der Herbstsession über die Stärkung der Kaufkraft reden. Eine Reduktion der Haushaltabgabe hätte einen kleinen Beitrag zum Erhalt der Kaufkraft bedeutet.

Auch die Konzession der SRG bleibt gleich

Der Bundesrat hat ausserdem beschlossen, die Konzession der SRG für zwei Jahre unverändert zu verlängern. Die Regierung erklärt das damit, dass sie «auf Kontinuität» setze. Mit anderen Worten zögert es der Bundesrat hinaus, die heissen Eisen anzufassen.

Immerhin benennt er sie: «In den Bereichen Unterhaltung und Sport soll die SRG auf jene Bereiche fokussieren, die von anderen Anbietern nicht abgedeckt werden.» Und: «In Zukunft soll die SRG ihren Onlineauftritt stärker auf audiovisuelle und auf Audio-Angebote ausrichten, während bei den Textangeboten weitere Einschränkungen geprüft werden müssen.»

Das sind Kernpunkte, die in der neuen Konzession der SRG angegangenen werden müssen. Die privaten Medienhäuser richten auf ihren Onlineportalen Bezahlschranken für ihre Kunden ein. Die SRG tut das nicht. Sie kann sich auf garantierte Einnahmen von 1,25 Milliarden Franken pro Jahr verlassen.

Der Betrag stammt aus einer Abgabe für Radio und Fernsehen und nicht aus einer Abgabe für Online-Informationsplattformen. Der Bundesrat sollte diesen Widerspruch bald beheben. Die privaten Medienunternehmen sind darauf angewiesen, dass ihre Nutzer für Informationen bezahlen. Es geht nicht an, dass die SRG dieses Prinzip untergräbt.

Der Bundesrat belässt die Radio- und Fernsehabgabe bei 335 Franken. Das könnte dazu beitragen, dass das Stimmvolk sie bald auf 200 Franken senkt.

2 Kommentare Martin Vetsch vor 19 Minuten Und was ist mit "SRG soll keine Sportereignisse zeigen, die von anderen Anbietern abgedeckt werden" gemeint? Werden als "andere Anbieter" PAY TV oder ausschliesslich Free-TV Sender bezeichnet. Das ist doch für TV Konsumenten der entscheidende Punkt zu diesem Passus. Schade, dass auch in diesem Artikel wieder ausschliesslich die Interessen der privaten Verleger vertreten werden, statt die der Leser und SRG Kunden. René Merten vor 10 Minuten Ein unglaublich mutloser Entscheid des BR. Die Linken und Mitte-links Seilschaften sind nicht zu überwinden. Die SRG muss von Grund auf saniert und neu aufgestellt werden. So eine einseitig linke Berichterstattung und die vielen produzierten Fake-News sind nicht mehr zu ertragen ! Alle Kommentare anzeigen