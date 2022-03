Radio SRF: Tagesgespräch-Moderatoren Lehmann & Peter gehen

SRG Exodus beim «Tagesgespräch» von Radio SRF: Marc Lehmann und Barbara Peter haben die Kündigung eingereicht Profilierte Radiojournalisten verlassen das Haus SRF. In diesen Tagen gerade die Macher des «Tagesgesprächs», einer der meistgehörten Sendungen von SRF. Der Exodus hat auch mit der umstrittenen Digitalisierungsstrategie «SRF 2024» zu tun. Stefan Bühler 30.03.2022, 17.00 Uhr

Sie moderieren das «Tagesgespräch», haben nun aber gekündigt: Barbara Peter und Marc Lehmann. SRF / Oscar Alessio

Die Sendung liefert genau das, was von den SRG-Chefs gerne als eines der Qualitätsmerkmale des Hauses hervorgestrichen wird: Einordnung, Erklärung und Vertiefung der Aktualität. Das Tagesgespräch am Mittag um 13 Uhr gilt als ein Flaggschiff von Radio SRF. Es erreichte 2021 im Durchschnitt 366’000 Hörerinnen und Hörer pro Tag und zählte zu den meistgehörten Infosendungen auf Radio SRF.

Nun verliert das «Tagesgespräch» auf einen Schlag seine Macherin und seinen Macher: Barbara Peter und Marc Lehmann haben im März die Kündigung eingereicht, wie sie auf Anfrage bestätigen. Lehmann, der zuvor als Korrespondent aus Osteuropa berichtete, arbeitet seit 2015 für das «Tagesgespräch». Barbara Peter seit 2018.

Hat eine Änderung das Fass zum Überlaufen gebracht?

Peter nennt persönliche Gründe für ihre Kündigung. Weiter äussert sie sich nicht. Lehmann hat ein Studium in Zukunftsforschung aufgenommen, er möchte sich in dieser Richtung weiterorientieren. Er lässt aber auch Kritik durchscheinen: «Ich hatte zuletzt den Eindruck, dass eine Sendung mit grossem Publikum und mit gutem Service public durch Umstrukturierungen und Sparmassnahmen geschwächt wird. Das halte ich für falsch.» Umso mehr, als das «Tagesgespräch» als Interviewformat günstig und ein Spareffekt entsprechend gering sei.

Gespräche mit anderen Radiojournalisten und SRF-Kennerinnen legen nahe, dass eine Änderung das Fass zum Überlaufen brachte, die auf dieses Jahr in Kraft gesetzt wurde und laut SRF einen Spareffekt von gerade mal 20 Stellenprozent brachte: Seit Januar wird die Freitagsausgabe des «Tagesgesprächs» von der SRF Bundeshausredaktion realisiert. Für die Mitglieder des Bundeshausteams bietet das zwar die Möglichkeit, sich in einem weiteren Sendegefäss zu profilieren – allerdings wird der Aufwand laut mehreren Quellen im Budget nicht entsprechend abgegolten. Es war eine neue Sparübung in einer Reihe von Umstrukturierungen, die in den letzten Jahren das Radiostudio Bern und seine Mitarbeitenden trafen.

Es sind nicht die einzigen prominenten Abgänge

Priscilla Imboden, Co-Präsidentin des Schweizer Syndikas Medienschaffender, sagt zu den Kündigungen: «Das reisst eine Lücke ins redaktionelle Angebot, die sich so schnell nicht schliessen lassen wird.» Die Moderation des «Tagesgesprächs» sei einer der schwierigsten Jobs beim Radio: «Man muss sich immer wieder innert Kürze in neue Themen einarbeiten und ein Gespräch entwickeln, das die Hörerinnen und Hörer über 20 Minuten hinaus interessiert.» Das lerne niemand von heute auf morgen.

Die Kündigungen Lehmanns und Peters sind die jüngsten in einer Reihe von prominenten Abgängen wie etwa der Moderatorin des «Echo der Zeit», Nicoletta Cimmino, des Auslandchefs Marco Kauffmann, der zur NZZ wechselt, oder auch Imboden, der ehemaligen USA-Korrespondentin und Inlandsjournalistin. Die Liste ist länger – bereits die Verlegung der Nachrichtenredaktion von Bern nach Zürich hatte in den letzten Jahren zahlreiche Jobwechsel unter den Radiomacherinnen und -machern zur Folge. Während prominente Abgänge beim Schweizer Fernsehen oft für Schlagzeilen sorgten, erfolgte der Exodus beim Radio diskreter.

Verschiebung von Ressourcen zu digitalen Angeboten

Hinter der neuen Unruhe steckt das Projekt «SRF 2024», die SRF-Digitalisierungsstrategie. Hier wird unterschieden in herkömmliche, lineare Sendungen und originäre Digitalangebote. Mit «SRF 2024» werden Ressourcen von den linearen zu den neuen, digitalen Angeboten verschoben. Das «Echo der Zeit» oder das «Tagesgespräch» zählen zu den linearen Sendungen. Dies, obwohl auch sie als Podcast oder zeitverschoben online gehört werden können – und auf diesen Kanälen oft höhere Zahlen erreichen als die meisten reinen Digitalgefässe.

Laut mehreren Quellen gilt aber etwa das «Tagesgespräch»trotzdem nicht als Podcast in engerem Sinn, weil es den Kriterien von SRF für dieses Format nicht entspricht – etwa wegen der sonderbaren Regel, dass sich in SRF-Podcasts Gesprächsteilnehmer duzen sollen. Das bestätigen drei unabhängige Quellen. Im «Tagesgespräch» jedoch ist man per Sie. Offiziell lautet die Erklärung von Seiten SRF: Es ist eine Live-Sendung, darum wird sie linear fürs Radio produziert.

«Wir bedauern den Entscheid von Barbara Peter und Marc Lehmann sehr», sagt der stellvertretende Chefredaktor von Radio SRF, Fredy Gsteiger. Durch die digitale Transformation und die gleichzeitigen Sparvorgaben sei auch in Bern vieles in Bewegung, das könne zu Fluktuation beim Personal führen. Doch müssten alle Bereiche von SRF ihren Sparbeitrag leisten. «Wir konnten Abgänge aber mit neuem qualifiziertem Personal stets kompensieren», sagt Gsteiger.