SRF befürchtet neue Pannen und warnt seine Mitarbeiter

SRF Neue Pannen befürchtet: Das Schweizer Fernsehen warnt seine Mitarbeiter vor einer «Operation am offenen Herzen» Im neuen News- und Sportcenter von SRF in Zürich geht jetzt mit einer Verspätung von über zwei Jahren der Kontrollraum in Betrieb. Das könnte erneut zu Problemen führen. Francesco Benini 09.04.2022, 05.00 Uhr

Das neue News- und Sportcenter von SRF in Zürich. SRF

Es sind dramatische Töne, die das Schweizer Fernsehen in einer Mitteilung an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anschlägt. Von einer «Ausnahmesituation» ist die Rede, gar von einer «Operation am offenen Herzen». Es werde vom kommenden Montag an zu «Unterbrüchen und unvermeidbaren Einschränkungen auch auf programmlicher Ebene» kommen.

Was ist los am Leutschenbach? Bricht bei SRF bald der Betrieb zusammen? Thema ist wieder einmal das News- und Sportcenter. Es wurde im Jahr 2019 fertiggestellt, ist aber noch immer nicht ganz funktionstüchtig. Die technischen Probleme sind dermassen gross, dass die Geschäftsleitung entschieden hat: Das Zentrum wird in Etappen in Betrieb genommen.

Fernsehsendungen vorzeitig beendet

Ab dem 11. April beginnt der Umzug des Schaltraums. In der internen Mitteilung wird er als «technisches Herzstück» bezeichnet. Der Schaltraum, der vor 18 Jahren eingerichtet worden war, wird in den sogenannten Master Control Room des News- und Sportcenters überführt. Das dauert einen ganzen Monat, bis zum 9. Mai.

SRF-Mitarbeiter befürchten, dass es nun wieder zu schweren Pannen kommen könnte. Sowohl die IP-Technologie im Zentrum als auch die Einführung eines neuen Schnittsystems haben in den vergangenen zwei Jahren zu vielen technischen Schwierigkeiten geführt. Fernsehsendungen konnten nicht rechtzeitig ausgestrahlt werden oder mussten vorzeitig abgebrochen werden.

Auf Anfrage betont Remo Vogt, Projektleiter des News- und Sportcenters, dass weder die «Unterbrüche» noch die «unvermeidbaren Einschränkungen auf programmlicher Ebene» für die Fernsehzuschauer sichtbar sein werden. Die Migration vom Schaltraum in den Master Control Room bedeute, dass den Mitarbeitern nicht zu jedem Zeitpunkt alle technischen Möglichkeiten zur Verfügung ständen. So könnten zum Beispiel weniger Sprecherkabinen gleichzeitig verwendet werden. Die Planung für Vertonungen werde angepasst.