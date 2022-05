Köppel darf wieder in die SRF-Arena - SVP-Druck wirkte

SRF Der Druck der SVP auf das Schweizer Fernsehen wirkt: Roger Köppel tritt nach langer Pause wieder in der «Arena» auf Nationalrat Köppel wurde nicht mehr in die «Arena» eingeladen. Dann kam es zu einer Aussprache zwischen der SVP- und der SRF-Spitze. Am Freitag ist Köppel nun wieder dabei in der politischen Talkshow. Francesco Benini 2 Kommentare 12.05.2022, 14.15 Uhr

Die SVP forderte vom Schweizer Fernsehen, dass Roger Köppel (links) in der «Arena» auftreten kann. Nun trifft er wieder auf Moderator Sandro Brotz. Bild: Severin Bigler und Oscar Alessio/SRF

Die Aussprache, welche die SVP im April mit dem Schweizer Fernsehen geführt hat, zeigt Wirkung: Nach einer Pause von eineinhalb Jahren hat das Schweizer Fernsehen Nationalrat Roger Köppel wieder in die «Arena» eingeladen. Oder besser: SRF willigt in einen Auftritt Köppels ein.

Das Thema der Diskussionssendung vom Freitagabend lautet: «Schweizer Waffen für die Ukraine?» Das Schweizer Fernsehen fragte für die Sendung die Präsidenten der grossen Parteien an und kündigte eine «Präsidenten-Arena» an.

Marco Chiesa kann wieder einmal nicht

Die SVP teilte den Verantwortlichen bei SRF mit, dass Parteipräsident Marco Chiesa wegen einer Veranstaltung verhindert sei. Die Partei schlug vor, dass Köppel den für Chiesa vorgesehenen Platz einnehme. Köppel sei als Zuständiger für das Europadossier Mitglied der SVP-Parteileitung. Und im Thema Neutralität der Schweiz kenne er sich aus.

Aus der Volkspartei ist zu hören, dass das Schweizer Fernsehen mit diesem Vorschlag vor einen Test gestellt werden sollte. Denn in der Aussprache vom vergangenen 14. April hatten Vertreter der SVP-Spitze bei Exponenten der SRF-Geschäftsleitung moniert, dass Roger Köppel nicht mehr in die «Arena» eingeladen werde.

Früher unterbreiteten die Parteien der «Arena»-Leitung Vorschläge dazu, wer am Freitag auftritt. Heute fragt die Sendung die Politiker direkt an.

Köppels «Weltwoche» führt Kampagne gegen Sandro Brotz

Die SVP beklagte sich beim Schweizer Fernsehen darüber, dass Nationalrätin Jacqueline Badran als Aushängeschild der SP ständig in den SRF-Sendungen zu sehen sei und Köppel als Aushängeschild der SVP so gut wie nie. In einem privaten Medienunternehmen wäre das zulässig, nicht aber in einem öffentlich finanzierten Betrieb. In der Aussprache vom April stellte das Schweizer Fernsehen dann aber in Abrede, dass der Chefredaktor der «Weltwoche» als Teilnehmer der «Arena» nicht mehr genehm sei.

Die SVP war der Sendung zuvor während dreier Wochen ferngeblieben. Die Partei warf dem Moderator Sandro Brotz vor, dass er sich gegenüber Nationalrat Thomas Aeschi als «Richter» aufgespielt habe. Brotz hielt Aeschi in der Sendung vom 18. März vor, dass er sich in einer Parlamentsrede rassistisch geäussert habe.

Sandro Brotz wird von Köppels «Weltwoche» immer wieder scharf kritisiert. Das Magazin fordert seine Absetzung als «Arena»-Moderator. Brotz präsentierte die «Rundschau», als dieses Fernsehmagazin 2013 eine kritische Recherche über Christoph Mörgeli ausstrahlte. Sie betraf Mörgelis Tätigkeit an der Universität Zürich. Heute ist Mörgeli Redaktor der «Weltwoche».

Brotz ist aber nicht für alle SVP-Politiker eine Reizfigur. Fraktionschef Thomas Aeschi äusserte sich vor einem Jahr positiv über dessen Moderationsstil.

Köppels Haltung zu Putin kommt nicht gut an in der SVP

Kommt es am Freitagabend zum Eklat, wenn Brotz in der «Arena» Köppel empfängt? Damit ist eher nicht zu rechnen. Brotz scheint eingesehen zu haben, dass der Ton, den er im März gegenüber Thomas Aeschi anschlug, allzu aufbrausend war.

Und auch Köppel ist zurzeit um Mässigung bemüht. Sein Wohlwollen für den russischen Präsidenten Wladimir Putin kommt in einem Teil der SVP nicht gut an. Der Zürcher SVP-Regierungsrat Ernst Stocker machte Köppel mitverantwortlich für das schlechte Abschneiden der Partei in den kantonalen Lokalwahlen.

Unangenehm für den «Weltwoche»-Chefredaktor ist auch, dass ihm ein Strafverfahren droht. Er soll das Amtsgeheimnis verletzt habe. Die zuständige Kommission des Nationalrats will darum Köppels parlamentarische Immunität aufheben. Das Gremium des Ständerats hat in der Sache noch nicht entschieden.

Freunde werden sie keine mehr: Roger Köppel (links) und Sandro Brotz. SRF

2 Kommentare Thomas Zweidler vor 16 Minuten SRF schloss einfach Politiker aus den Sendungen aus.Das geht nicht.(Köppel ist redegewandt und eloquent sogar Moderator Brotz überlegen - war das ein Grund mit dafür???)Nun sollte Köppel am Freitag die 5-fache Redezeit erhalten, nach so langem Ausschluss.Das TV-SRF entlarvt sich selbst mit seinen "Buebetrickli"....