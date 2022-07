Bersets Flugzeug wurde von Kampfjets abgeholt

Sportflugzeug Kampfjets für den Hobbypiloten: Hier ist Alain Berset falsch geflogen Bundesrat Alain Berset hat auf einem Flug mit einer gemieteten Cessna 182S die französische Luftpolizei provoziert. Über den Vorfall liegen verschiedene Erzählungen vor. Das ist bekannt ist und so wird sein Verhalten bewertet. Anna Wanner und Henry Habegger 1 Kommentar 13.07.2022, 13.32 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alain Berset hat auf dem Flugplatz (Aérodrome) Régional Ecuvillens-Fribourg diese Cessna 182S gemietet und ist damit nach Frankreich geflogen.

Was ein Bundesrat in seiner Freizeit macht, geht die Öffentlichkeit eigentlich nichts an. Von Ueli Maurer wissen wir, dass er sich gerne auf dem Bike abstrampelt – und auch mal Blessuren davon trägt. Im Winter ist der passionierte Langläufer auch auf der Loipe anzutreffen. Viola Amherd geht gerne wandern und Ski fahren, Simonetta Sommaruga spielt zur Entspannung Klavier.

Dass Alain Berset gerne fliegt und vor dreizehn Jahren einen Pilotenschein erworben hat, war der breiten Öffentlichkeit bisher nicht bekannt. Auch hatte er wohl kein Interesse angesichts ökologischer Bedenken, sein Hobby an die grosse Glocke zu hängen.

Das änderte sich am Dienstag, als die französische Luftpolizei bei einem Ausflug des Hobbypiloten eingreifen musste. Über das, was genau passiert ist, gibt es verschiedene Erzählungen – auch weil das Innendepartement von Alain Berset eher spärlich informiert.

Alain Berset hat am 5. Juli auf dem Flugplatz Ecuvillens-Fribourg eine Cessna 182S gemietet und ist damit nach Frankreich geflogen. Kostenpunkt: 489 Franken pro Stunde plus 63 Franken fürs Benzin. Gemäss Angaben des EDI mietet Berset «gelegentlich ein einmotoriges Sportflugzeug». Der Bundesrat war auf seinem Flug alleine an Bord der Maschine.

Bundesrat Alain Berset fliegt auch gerne mit dem Super Puma der Schweizer Armee – allerdings als Passagier. Keystone

Bekannt ist auch: Der Zwischenfall passierte erst auf einem zweiten Flug zwischen zwei kleineren Sportflugplätzen in der französischen Provinz. Genauere Angaben zu dem, was genau schiefgelaufen ist, will EDI-Sprecher Christian Favre keine machen. Die NZZ hat die Flugrouten der Cessna 182S HB-TDR nachvollzogen und kommt zum Schluss, dass Berset in die Nähe einer militärischen Sperrzone geflogen war.

Gravierendes Fehlverhalten liegt mutmasslich keines vor

Klar ist: Berset kam mit seiner Cessna während des Flugs von der idealen Route ab. Zumindest wurde die französische Luftpolizei auf das einmotorige Sportflugzeug und seinen Lenker aufmerksam. In der offiziellen Mitteilung heisst es: Bersets «Fehlinterpretation der Angaben der Luftverkehrskontrolle» hätten zu Beginn des Flugs «zu einer Intervention der Luftpolizei» geführt. So soll mindestens ein Kampfjet das Sportflugzeug abgepasst und Berset zum Landen gebracht haben.

Der Umweg blieb jedoch ohne Folgen. «Nach einer Identitätskontrolle am Boden sowie einem Austausch über den Sachverhalt konnte Alain Berset seinen Flug mit dem von ihm gemieteten Flugzeug wieder aufnehmen», heisst es von offizieller Seite.

Dass die französischen Behörden nicht aktiv wurden und keine weiteren Massnahmen eingeleitet haben, deutet laut Experten darauf hin, dass kein gravierendes Fehlverhalten vorliegt. Von einem möglichen Rechtsverfahren gegen Berset habe das Departement keine Kenntnis.

«Missgeschick kann jedem Piloten passieren»

Der Chef der Motorfluggruppe des Flugplatzes Ecuvillens sagte auf Anfrage, Berset sei dort nicht Mitglied, er habe die Maschine von den Flugplatzbetreibern gemietet. Und: Was ihm passiert sei, könne jedem passieren. Das ist eine verbreitete Meinung, die auch von der französischen Luftwache indirekt gestützt wird. Rund 200 derartige Luftpolizeieinsätze gebe es pro Jahr.

Gegenüber «20 Minuten» erklärte der Infochef der französischen Luftwaffe: «Es ist das erste Mal, dass es ein Regierungsmitglied betrifft.» Zum Vergleich: In der Schweiz kam es 2020 zu fünfzehn sogenannter Hot Missions. 2021 sogar nur zu drei.

Aviatik-Experte und Pilot Max Ungricht sagt: «Es gibt keinen Piloten, dem nicht schon mal ein solcher Sch... passiert ist. Jeder hat schon mal an einer Kontrollzone gekratzt.» In Frankreich sei das Risiko besonders gross, weil es viele solche Zonen – Militärflugplätze, AKW – gebe. Bei Berset spiele bestimmt die mangelnde Erfahrung und Flugpraxis eine Rolle. Als Bundesrat habe er zweifellos nicht endlos Zeit, Flugstunden zu absolvieren.

Berset hatte seine Pilotenlizenz nach Angabe seines Departements 2009 erworben. Zum Erwerb der Privatpilotenlizenz (PPL-A) gehört eine theoretische und eine praktische Ausbildung, vorgeschrieben sind mindestens 45 Flugstunden, davon 25 mit Fluglehrer. Danach sind regelmässig eine bestimmte Anzahl Flugstunden als verantwortlicher Pilot zu absolvieren oder aber ein weiterer Prüfungsflug.

Ungricht sagt, es brauche eine sehr gute Vorbereitung bei solchen Flügen, gerade in Frankreich. Die Franzosen nähmen die Luftpolizei zu Recht sehr ernst. Die Cessna 182S, die Berset flog, sei aber gut ausgerüstet, mit gutem GPS, allerdings handle es sich um eine schnelle und daher recht anspruchsvolle Maschine, sagt Ungricht.

Sympathien von anderen Piloten

Während die einen von einer «Peinlichkeit» reden, erntet der SP-Bundesrat unter den Aviatik-Fans und Piloten viele Sympathien. In Foren wird munter darüber diskutiert, was genau die Luftpolizei provoziert haben könnte.

Von Funkproblemen, dem falschen Funksender, zu anderen möglichen Verständigungsschwierigkeiten bis hin zu einem schlichten Versehen: Es könne passieren, ein Sperrgebiet zu übersehen. Oder dass die Aktivierung eines Sperrgebiets nicht in den für Piloten wichtigen Fluginformationen NOTAM publiziert wurde.

Es sei doch «super», einen Minister zu haben, der als Hobby fliegt, schreibt einer. Und ein anderer findet es «wirklich toll», dass ein Bundesrat einen Pilotenschein habe und trotz der Risk-Manager während seiner Amtszeit fliegen darf – und zwar alleine.

1 Kommentar Andreas Raschle vor 2 Minuten Wohltuend, dieser Bericht, vielen Dank! Einen Tag drüber schlafen, etwas recherchieren, Gespräche mit Leuten mit diesezüglicher Erfahrungen führen, Erkenntnisse einorden und dann erst publizieren! Das hätte Stefan Schmid vor seinen gestrigen Kommentarzeilen auch gescheiter getan. Anstatt billig Sommerloch-Sensationsjägern nachzueifern. Alle Kommentare anzeigen