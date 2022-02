Schweizer Botschafter in China zieht Olympia-Bilanz

Spitzendiplomat «China rückt den Sport in den Fokus»: Der oberste Schweizer Repräsentant an Olympia zieht Bilanz Bernardino Regazzoni vertritt die offizielle Schweiz während den Winterspielen in Peking. Er spricht über die Eröffnungszeremonie, leere Stadien und Zensur in Sozialen Netzwerken. Benjamin Rosch Jetzt kommentieren 19.02.2022, 05.00 Uhr

Auch von ihm sind kritische Anmerkungen im Netz nicht gern gesehen: Bernardino Regazzoni und seine Frau Maria Christina erhalten die olympischen Maskottchen. China News Service

Plötzlich war er der oberste Repräsentant der offiziellen Schweiz: Bernardino Regazzoni, Schweizer Botschafter in der Volksrepublik China. Ende Januar verkündete der Bundesrat, doch nicht nach Peking zu reisen. Die Landesregierung begründete dies mit der unsicheren Pandemiesituation und dem Umstand, in Fernost keine substanziellen bilateralen Gespräche führen zu können. Einen gewissen Einfluss auf den kurzfristigen Entscheid könnte auch der politische Boykott von Mächten wie USA, Grossbritannien und Kanada gehabt haben. Deren Landesvertretungen blieben mit Verweis auf die Lage der Menschenrechte in China fern.

Also sass Regazzoni im «Bird’s Nest», dem von Schweizer Architekten entworfenen Stadion, und verfolgte die Eröffnungszeremonie. «Gut», sei sie gewesen, sagt Regazzoni, «auch wenn er von den vielen Zuschauern überrascht war. Angesichts der angespannten Phase der Pandemie hatte man nicht davon ausgehen können, dass China so viele Menschen zulässt. «Während den Wettkämpfen sind die Stadien leerer», sagt Regazzoni. Und natürlich ist ihm nicht entgangen, dass das Protokoll immer dann besonders streng war, wenn Fahnen im Spiel waren.

Keine festliche Atmosphäre

Die Politik ist allgegenwärtig in Peking, lässt sich aus den Schilderungen Regazzonis ableiten. Manchmal gerade dann, wenn man gar nicht so viel sieht von den Olympischen Spielen: «In den Strassen von Peking gibt es wenig festliche Atmosphäre», sagt er. «Aber die chinesischen Medien sind voll davon.»

Es war zu erwarten gewesen, dass das autoritäre Regime die Winterspiele als Plattform für Propaganda nutzt. Doch wie lautet die Botschaft, und wer ist der Adressat? Regazzoni sagt: «Die olympischen Spiele werden natürlich als Erfolg dargestellt, als ein Prestigeprojekt in der Welt.» Diese Aussage richte sich vor allem gegen innen, mehr vielleicht als es in anderen Staaten der Welt der Fall wäre – auch wenn klar ist, dass jede Nation das Ausrichten von Olympia fürs Eigenmarketing benutzt. Aufgefallen ist Regazzoni vor allem der Personenkult um Freestyle-Skierin Eileen Gu. Diese wurde zwar als Amerikanerin geboren, startet inzwischen aber für China.

Zensur trifft auch die Schweizer Botschaft

«Präsent ist auch die Message, man habe Covid im Griff und besser gemeistert als andere Länder», sagt Regazzoni. Tatsächlich seien einige Fälle aufgetaucht, aber eine eigentliche Pandemiewelle habe Peking nicht überrollt: «Das Protokoll ist auch sehr strikt». Das war vielleicht die grösste PR-Herausforderung: «China wollte den Sport in der internationalen Berichterstattung in den Fokus rücken. Das hat bislang gut geklappt.»

Indes darf man sich keinen Illusionen darüber hingeben, dass der chinesische Zensurapparat seinen Dienst während der vergangenen Wochen quittiert hätte. Das bekam die Schweizer Botschaft am eigenen Leib zu spüren. Vor rund einer Woche hatte sie im Sozialen Netzwerk Weibo einen Aufruf gepostet, der schon nach 24 Stunden wieder verschwand. Es war eine Aufforderung, den Aufenthaltsort des bekannten Menschenrechtsaktivisten Tang Jitian bekanntzugeben. Tang ist seit zwei Monaten spurlos verschwunden.

Die Schweizer Botschaft machte auf der nicht kontrollierten Plattform Twitter bekannt, wie sie auf Weibo zensuriert wurde. Viel Aufhebens will Regazzoni um den Vorfall nicht mehr machen. «Ich war nicht überrascht. Alles was nicht in Linie ist, verschwindet schnell auf Sozialen Netzwerken», sagt Regazzoni. Er führe keine Statistik. Aber das erste Mal wird es nicht gewesen sein.

