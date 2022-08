Spitäler wollen tiefere Prämien bei Zusatzversicherung verhindern

Versicherung Spitäler wehren sich gegen tiefere Prämien bei der Zusatzversicherung Seit die Finanzmarktaufsicht im Dezember 2020 Spitäler und Versicherer rügte, weil die Tarife zwischen den beiden intransparent und zuweilen unerklärbar hoch sind, erweisen sich die Verhandlungen offenbar als zäh. Einzelne Spitäler wollen den Preisabschlag nicht akzeptieren. Ein neues Urteil gewährt Einblick. Anna Wanner Jetzt kommentieren 22.08.2022, 05.00 Uhr

Welche Kosten dürfen auf Zusatzversicherte abgewälzt werden? Darüber ist ein juristischer Streit entbrannt: Zimmer in der Privatstation im Spital Waid. (Zürich, 15. September 2018) Melanie Duchene / KEYSTONE

Zu hohe Rechnungen und zu hohe Prämien: Die Rüge der Finanzmarktaufsicht (Finma) im Dezember 2020 hatte es in sich. Die Aufsicht stellte aufgrund von Analysen fest, «dass Rechnungen im Bereich der Krankenzusatzversicherung häufig intransparent sind und zum Teil unbegründet hoch oder ungerechtfertigt scheinen». Viele Verträge zwischen Versicherern und Spitälern oder Ärzten liessen die nötige Kostentransparenz vermissen.

Die Intransparenz eröffne einen Spielraum für eine «zu grosszügige Kostenüberwälzung» auf die Versicherer, welche wiederum die Kosten in die Prämien einrechnen und so den Kundinnen weitergeben. Als Beispiel für ungerechtfertigte Kosten führte die Finma die Operation einer Hüftprothese an, die nebst der Fallpauschale je nach Spital zusätzlich zwischen 1’500 und bis zu 25’000 Franken kostete.

Die Finma verlangte ein wirksameres Controlling seitens der Versicherer, um solchen Missständen zu begegnen. Beispielsweise sollen die Versicherer nur Leistungen zahlen, wenn eine Mehrleistung im Vergleich zur Grundversicherung vorhanden ist. Zudem verlangte die Finma, die Verträge, wo nötig, nachzubessern. Nur unter diesen Voraussetzungen werde sie neue Spitalzusatzversicherungsprodukte genehmigen.

Mehr Transparenz und überall neue Verträge

In der Branche sorgte das Vorgehen der Finma für Wirbel. Ein über Jahrzehnte optimiertes System, das den Versicherern sowie den Spitälern willkommene Einnahmen sicherte, steht seither auf wackeligen Beinen. Denn die Aufforderung, den Mehrwert der Zusatzversicherung offenzulegen und transparent zu beziffern, ist nicht so einfach. Medizinisch steht die Verfassung im Wege, welche eine Zweiklassenmedizin verbietet. Und bei der Behandlung und Bewirtung steuern die Spitäler selbst in eine andere Richtung: hin zu einer besseren Versorgung der Allgemeinheit.

Den Zusatzversicherungsmarkt einfach aufgeben will indes niemand. Gemäss Zahlen der Finma werden rund 4 Milliarden Franken in diesem Bereich umgesetzt. Entsprechend arbeitet der Versicherungsverband mit Hochdruck an Konzepten für die Zukunft. Seit Anfang Jahr besteht ein «neues Branchen-Framework». Es soll «Transparenz und Nachvollziehbarkeit» der Leistungen sicherstellen, etwa indem der Name der behandelnden Ärztin auf der Rechnung steht oder der Wert eines Privatzimmers klar definiert wird.

Bis 2024 sollen alle Tarife auf dieser Basis neu ausgehandelt werden, so das Versprechen. Ob es tatsächlich so weit kommt?

Kosten teilweise über 50 Prozent zu hoch

Letzte Woche veröffentlichte das Bundesverwaltungsgericht ein Urteil, in dem ersichtlich wird, wie hoch die Einbussen deswegen sein könnten. Im Juni 2021 verlangten eine Spitalgruppe und ein Verband, deren Namen im Urteil geschwärzt sind, den Widerruf der Medienmitteilung der Finma von 2020 sowie deren Berichtigung.

Es sei klarzustellen, dass die Finma nicht berechtigt sei, Vorgaben zu den Abrechnungsmodalitäten, zur Preisbildung und Tarifgestaltung zu erlassen. Und es sei folglich festzustellen, dass die Empfehlungen der Finma widerrechtlich seien.

Die Mitteilung der Finma habe sofort Wirkung gezeigt. «Eine Flut von Kündigungen und Anpassungen von Tarifverträgen mit dem Ziel der Preissenkung sei die unmittelbare Folge aus dieser Medienmitteilung», argumentieren die Anwälte. Und sie nennen das Beispiel eines Versicherers, der 2021 eine Offerte einreichte und vorschlug, die Tarife für bisherige Leistungen um teilweise mehr als 50 Prozent zu senken.

Ende Februar doppelten die Anwälte nochmals nach: Die Situation habe sich für die Spitäler «erheblich verschärft». Der Grund: das Branchen-Framework und die Ankündigung des Versicherungsverbands, alle Verträge bis 2024 zu erneuern. Die Tarifangebote der Versicherer lägen teilweise bis zu 40 Prozent unter dem heutigen Niveau. Das Gericht solle vorsorgliche Massnahmen anordnen, um «weitere nicht wiedergutzumachende Schäden» zu verhindern.

Diese entstehen den Spitälern nicht nur durch absehbare Umsatzeinbussen, wenn die Zusatzversicherer die Verträge kündigen und die Tarife drücken. Wehren sich Spitäler gegen tiefere Tarife, kommt es zu einem vertragslosen Zustand und die Versicherer können die Kostengutsprachen von Behandlungen verweigern. Das ärgert nicht nur Spitäler, sondern auch die Patienten, vor allem die Zusatzversicherten. Sie suchen sich ein neues Spital, oder (wenn möglich) eine neue Versicherung.

Beschwerde vorerst gescheitert

Das Bundesverwaltungsgericht lehnte die Beschwerde aus verfahrensrechtlichen Gründen ab. Die Finma beaufsichtigt die Versicherer, nicht die Spitäler. Letztere können darum keine Beschwerde führen.

Die Richterinnen und Richter argumentierten, wieso die wirtschaftliche Freiheit der Spitäler nicht tangiert sei: Alleine mehr Transparenz bei der Leistungsabrechnung habe keine direkten wirtschaftlichen Einbussen bei den Spitälern zur Folge. Zu finanziellen Einbussen komme es nur dann, wenn entweder das Spital bisher verrechnete Kosten gar nicht mehr abrechne oder der Versicherer diese ablehne, weil sie nicht mit Mehrleistungen begründbar sind.

Die Spitalgruppe und der Verband haben die Möglichkeit, das Urteil ans Bundesgericht weiterzuziehen.

B-5146/2021

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen