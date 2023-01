Zugaer Landammannaffäre: Nun erscheint das von Michèle Binswanger

Spiess-Hegglin Nun erscheint das umstrittenste Buch der Schweiz: Was bringt die Recherche zur Zuger Affäre? Nach langem Rechtsstreit erscheint am Dienstag das Buch von Journalistin Michèle Binswanger über die Geschehnisse der Zuger Landammannfeier von 2014. Doch in den Handel kommt es vorerst nicht. Doris Kleck Jetzt kommentieren 30.01.2023, 05.00 Uhr

Die ehemalige Zuger Kantonsrätin Jolanda Spiess-Hegglin kämpft mit juristischen Mittel gegen das Buch von Michèle Binswanger. Urs Flueeler / KEYSTONE

Alles andere wäre wohl eine Sensation gewesen: Selbst nach dem grünen Licht des Bundesgerichts zur Publikation des Buches, gehen die juristischen Streitereien weiter. Am Dienstag erscheint das Buch «Die Zuger Landammann-Affäre – Eine Recherche» von Michèle Binswanger offiziell; am 5. Februar findet die Buchvernissage statt.

Weil kein Verlag ein rechtliches Risiko eingehen wollte, gibt es Binswanger im Eigenverlag heraus. Der deutsche Anbieter Tredition sollte die technischen Dienstleistungen wie Druck und Vertrieb übernehmen. Nur hatte dieser am Freitag eine Abmahnung von Jolanda Spiess-Hegglins Anwälten in der Post – und bekam kalte Füsse. Deshalb ist das Buch vorläufig nur direkt bei der Autorin erhältlich, wie Binswanger sagt. Und nicht, wie geplant, auch in den Buchhandlungen und bei Amazon.

Spiess-Hegglin lässt sich vom Anwaltsbüro von Ralf Höcker vertreten – ein bekannter Name. Die NZZ bezeichnete Höcker kürzlich als «gefürchtetsten Medienanwalt Deutschlands»: Er hat unter anderem schon den türkischen Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, den Wetterfachmann Jörg Kachelmann und die AFD vertreten.

Damit ist dieses Buch um ein Kapitel reicher. Diese Streitigkeiten, die vor Gerichten und in den Medien ausgetragen wurden, sind der Grund, weshalb bereits vor der Veröffentlichung 800 Artikel darüber publiziert worden sind.

Persönlichkeitsrechte verletzt

Es stellt sich die Frage: Will man dieses Buch über ein Ereignis, das mittlerweile mehr als acht Jahre zurückliegt, noch lesen? Was bringt es, diese Geschehnisse nochmals aufzuarbeiten? Die Gerichte haben festgehalten, dass der «Blick» die Persönlichkeitsrechte Spiess-Hegglins verletzt hat. Aktuell wird noch die Frage der Gewinnherausgabe geklärt.

Für die Medien ist diese Geschichte kein Ruhmesblatt. Das kommt auch im Buch deutlich zum Ausdruck. Binswanger prangert das bodenlose Niveau, allen voran des Boulevardblattes «Blick», an. Wobei – auch das ist richterlich festgehalten – Spiess-Hegglin mit eigenen Aussagen den Medienhype vorangetrieben habe.

Was damals passiert ist

Zur Erinnerung: Am 20. Dezember 2014 feierte die Zuger Prominenz die Wahl des neuen Landammanns. An diesem Anlass kamen sich die beiden Politiker Jolanda Spiess-Hegglin (Alternative/Grüne) und Markus Hürlimann (SVP) nahe, es kam zu einem sexuellen Kontakt. Beide erinnern sich nicht daran. Spiess-Hegglin sieht sich bis heute als Opfer einer Vergewaltigung und brachte die (nicht erwiesene) Theorie von K.O-Tropfen in Umlauf.

Strafrechtlich ist die Sache abgeschlossen: Im August 2017 stellte die Zuger Staatsanwaltschaft die Voruntersuchung gegen Hürlimann ein. Als der einstige Zuger SVP-Präsident dies zum Anlass nahm, Falschaussagen von Spiess-Hegglin richtig zu stellen und mit Verfahrensakten zu belegen, war das Medieninteresse gering. Hürlimann kämpfte um seinen Ruf. Nur interessierte dies kaum jemanden; ausser die Tamedia-Journalistin Michèle Binswanger. Sie störte sich daran, dass Spiess-Hegglin Hürlimann noch 2019 indirekt als Vergewaltiger darstellte. Und startete in der Folge das Buchprojekt.

Die Sichtweise Hürlimanns

Binswanger brachte den einstigen SVP-Politiker dazu, seine Sichtweise zu schildern. Ausführlich zu Wort kommt auch eine Schwester. Es wird das Bild gezeichnet eines Mannes, dem Eigenverantwortung, Sparsamkeit und Fleiss wichtig sind. Als eine ehrliche Haut wird er geschildert, der mehr per Zufall in die Politik reingerutscht ist und dem dafür eigentlich zwei wichtige Eigenschaften fehlen: Geselligkeit und Hinterhältigkeit. Und natürlich beschreibt Binswanger, wie Hürlimann gelitten hat unter der medialen Vorverurteilung und wie sich diese bis heute auswirkt.

Das ist aber nur eine Facette. Binswanger beschreibt vor allem auch, wie Spiess-Hegglin die Deutungshoheit über die öffentliche Meinung der Ereignisse erlangte. Sie habe dafür gesorgt, dass sich die Diskussion verschoben habe. Und zwar weg von den tatsächlichen Ereignissen hin zum latenten Sexismus in unserer Gesellschaft, in der sexuelle Gewalt gegen Frauen akzeptiert ist. Sie sieht ihre Geschichte exemplarisch dafür, dass ein mutmassliches Opfer zur Täterin gemacht wird, weil sie einen Mann schlechtmachen wolle.

Für die Sache der Frau

Spiess-Hegglin kämpft, so Binswanger, nicht nur um die Darstellung ihrer subjektiv empfundenen, aber objektiv nie festgestellten Vergewaltigung. Sondern vor allem auch für die Sache der Frau. Damit traf sie einen Nerv der Zeit. Unbestritten ist dabei, dass Hegglin auch ein Opfer der Hetze in den sozialen Medien war. Und die teilweise unterirdische Berichterstattung führte zu grosser Solidarität und ermöglichte es Spiess-Hegglin überhaupt erst, dem öffentlichen Diskurs eine andere Wendung zu geben.

Spiess-Hegglin erhielt Unterstützung von Politikerinnen, Kulturschaffenden und auch Journalisten. Sie baute sich ein Netzwerk auf und nutzte gezielt die sozialen Medien, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Binswanger beschreibt die Dynamik solcher Gruppen. «Dazu gehört es, sich gegenseitig in den Überzeugungen zu bestärken, aber auch dasselbe abzulehnen und Feinde zu attackieren. Der Lohn dafür ist das Wohlgefühl, auf der richtigen Seite zu stehen und sich für das moralisch Richtige einzusetzen.»

Mit anderen Worten: «Wer nicht für mich ist, ist gegen mich.» Spiess-Hegglin verfolgte dieses Prinzip konsequent und schimpfte auf alle, die ihr nicht gewogen waren. Ihre Unterstützer seien mitgegangen, weil sie eine verzweifelte Frau sahen, die ein Opfer war und um ihre Glaubwürdigkeit kämpft, Schreibt Binswanger. Und so habe sie sich von einer Hass- in eine Heilsfigur verwandelt.

Ein «privates Racheprojekt»

Spiess-Hegglin wehrt sich gegen die Publikation des Buches. 2020 sprach sie gegenüber CH Media von einem «privaten Racheprojekt» von Michèle Binswanger. Spiess-Heggin sagt bis heute, sie habe Markus Hürlimann nie beschuldigt. Das sieht Binswanger freilich anders - und führt im Buch dafür auch Belege an.

Etwa ein bislang unbekanntes Urteil des Zuger Obergerichts vom 18. August 2017. «Der Beschuldigte (Hürlimann) gilt daher als vom Vorwurf des Sexualdelikts freigesprochen und ist unschuldig. Mit ihren Zitaten konnte die Beschwerdeführerin (Spiess-Hegglin) in den Medien objektiv den Eindruck erwecken, der Beschuldigte habe an ihr ein Sexualdelikt begangen, aber man könne es nicht beweisen. Einen Nichtbeschuldigten eines Delikts zu bezeichnen, ist ehrverletzend.»

Das juristische Hin und Her zwischen Spiess-Hegglin und Binswanger wird weitergehen. Was genau geschehen ist in der Nacht vom 20. Dezember 2014 wird nie abschliessend geklärt werden. Das schafft auch das neue Buch nicht. Aber es ist gut recherchiert und mit Aussagen aus den Verfahrensakten dokumentiert. Vor allem aber bietet es eine andere Perspektive und hinterfragt die absolute Deutungshoheit, die Spiess-Hegglin für sich in Anspruch nimmt.

Die Zuger Landammann-Affäre. Eine Recherche. Von Michèle Binswanger. ISBN Hardcover: 978-3-033-09660-8

