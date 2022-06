Waadt: SP-Fraktionschef Nordmann darf in Bundesbern weitermachen

Parteikongress Waadtländer SP verhindert «Duell der Giganten» – Fraktionschef Nordmann darf in Bundesbern weitermachen Gewerkschaftsboss Maillard und SP-Fraktionschef Nordmann kündeten beide ihre Ambitionen für den Waadtländer Ständeratssitz an. Doch zum internen Duell kam es am Parteitag nicht: Bereits zum zweiten Mal wird Nordmann eine Ausnahmegenehmigung gewährt, damit er erneut für den Nationalrat kandidieren kann. Julian Spörri, Payerne 25.06.2022, 12.05 Uhr

Entspannte Stimmung zwischen den beiden SP-Nationalräten Roger Nordmann und Pierre-Yves Maillard. Valentin Flauraud / Keystone

Was wurde im Vorfeld nicht über die Delegiertenversammlung der Waadtländer SP geschrieben: Schlagzeilen wie «Duell der Giganten» oder «Titanenkampf» waren landauf, landab zu lesen. Nicht ohne Grund: Denn mit Gewerkschaftsboss Pierre-Yves Maillard und SP-Fraktionschef Roger Nordmann wollten sich am Samstag in Payerne zwei nationale Aushängeschilder der Partei für die Ständeratswahlen im nächsten Herbst aufstellen lassen.