Nur 20 oder doch 30 Franken mehr? Harter Kampf um AHV-Renten 2023

Sozialversicherungen 20 oder 30 Franken mehr: Umstrittene Statistik soll bestimmen, wie viel Geld Seniorinnen und Senioren ab 2023 erhalten Der Bundesrat legt bald die AHV-Mindestrente für die nächsten zwei Jahre fest: Soll sie um 20 oder 30 Franken steigen? Der Unterschied macht aufs Jahr und alle Rentnerinnen und Rentner bezogen Hunderte Millionen Franken aus. Entscheidend ist eine umstrittene Statistik. Stefan Bühler Jetzt kommentieren 19.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Was können sich Seniorinnen und Senioren nächstes Jahr noch leisten? Über die künftige AHV-Mindestrente wird bereits hart gerungen. Sam Thomas

Zuerst die gute Nachricht: AHV-Rentner, IV-Bezüger und alle Personen, die auf Ergänzungsleistungen (EL) angewiesen sind, werden nächstes Jahr höhere Renten erhalten. Das ist so gut wie sicher. Die schlechte Nachricht: Dass die Erhöhung die steigenden Kosten für Strom, fürs Heizen, die Krankenkassenprämien und teurere Güter des täglichen Bedarfs decken werden, ist eher unwahrscheinlich. Die Kaufkraft der Rentenbezügerinnen und -bezüger wird wohl sinken. Die Frage ist bloss: Wie stark?

Um diese Frage wird hinter den Kulissen bereits hart gerungen. Denn Mitte Oktober wird der Bundesrat entscheiden, wie hoch die AHV-Mindestrente in den nächsten beiden Jahren ausfallen soll. Sie ist massgebend für alle anderen Renten von AHV, IV und EL. Heute liegt sie bei 1195 Franken.

Es geht um Ausgaben über 800 Millionen Franken

Vorbereitet wird der Entscheid im Bundesamt für Sozialversicherungen. Es erarbeitet die Grundlagen zuhanden der Eidgenössischen AHV/IV-Kommission, die dem Bundesrat eine Empfehlung abgeben wird. Das Amt hat für seine Berechnung klare Vorgaben im AHV-Gesetz: Es muss ihr die Lohnentwicklung sowie die Teuerung der Jahre 2021 und 2022 zugrundelegen. Vereinfacht gesagt: Steigen die Löhne um 2 Prozent und beträgt die Teuerung 2 Prozent, werden die Renten um 2 Prozent erhöht.

So einfach das tönt, so schwierig ist es in der Realität. Das BSV verfügt zwar über harte Daten aus dem Jahr 2021, nämlich den Nominallohnindex des Bundesamts für Statistik und den Landesindex für Konsumentenpreise. Für das laufende Jahr 2022 hingegen muss sich das Amt auf Schätzungen verlassen. Dazu schreibt es auf Anfrage: «Für das Jahr 2022 hat die Expertengruppe Konjunkturprognosen des Bundes am 15. Juni 2022 eine durchschnittliche Jahresteuerung von 2,5 Prozent und eine nominale Lohnerhöhung von 0,8 Prozent angenommen.»

Daraus und mit den Daten über Lohnentwicklung und Teuerung im 2021 «ergäbe sich ein voraussichtlicher Minimalrentenbetrag von gerundet 1215 Franken», schreibt da BSV. «Dieser Betrag läge 20 Franken über der aktuellen Minimalrente.» Bezogen auf alle Rentenbeziehenden liefe diese Erhöhung laut Auskunft des BSV für die AHV auf jährliche Mehrausgaben von 810 Millionen Franken, bei der IV auf 105 Millionen Franken und bei den Ergänzungsleistungen auf 5,5 Millionen Franken hinaus.

Zweifel an den Daten: Dass Löhne sinken, kam seit 1943 noch nie vor

Allerdings sind die statistischen Grundlagen dieser Rechnung bestritten. «Dass die Nominallöhne im Jahr 2021 um 0,2 Prozent gesunken sein sollen, wie das der Index des Bundes ausweist, halte ich für falsch», sagt Thomas Bauer, Leiter Wirtschaftspolitik beim Gewerkschaftsdachverband Travail Suisse. Ein solcher Rückgang sei seit Beginn der Erhebung im Jahr 1943 noch nie registriert worden. Hinzu komme ein auffälliger Unterschied zwischen der Lohnentwicklung bei Frauen und Männern. «Auch ein solch grosser Unterschied wurde in den letzten 50 Jahren nie festgestellt.» Andere Lohnschätzungen, etwa jene der UBS, zeigten indes eine leichte Erhöhung der Nominallöhne im 2021. Bauer hält «eine Verzerrung der Daten aufgrund der Corona-Pandemie für sehr wahrscheinlich».

Sollte sich der Bundesrat trotzdem auf die «vermutlich fehlerhaften Daten» verlassen, bekämen das alle Rentenbeziehenden zu spüren: Sind die Löhne über die letzten zwei Jahre weniger stark gestiegen, steigen auch die künftigen Renten weniger. Bei stärkerem Anstieg, müssten hingegen auch die Renten mehr steigen argumentiert Bauer: «Bei einer Anwendung korrekter Lohndaten wäre mindestens eine Erhöhung um 30 Franken auf 1225 korrekt, also 10 Franken mehr als vom BSV berechnet.»

10 Franken tönt nach wenig. Doch bei einer Vollrente von 2 390 Franken würde der Unterschied laut Bauer 20 Franken im Monat und 240 Franken im Jahr, bei der Ehepaarrente 30 Franken im Monat und 360 Franken im Jahr ausmachen. «In Zeiten steigender Preise sind diese Beträge für Personen mit tiefen Renten aber ohne Anspruch auf Ergänzungsleistungen sehr relevant», sagt der Gewerkschafter.

Lässt sich der Bundesrat vom Parlament umstimmen?

Das BSV hält die von Bauer geäusserten Zweifel an den Daten zur Lohnentwicklung im 2021 für «nicht gerechtfertigt». Allerdings werde der Bundesrat bei der Rentenanpassung für das Jahr 2023 die neuesten Grundlagen verwenden, die zum Zeitpunkt seines Entscheides zur Verfügung stehen werden, schreibt das Amt: «Insbesondere die neuesten Schätzungen der Expertengruppe Konjunkturprognosen.»

Die Expertengruppe ist beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) angesiedelt und wird ihre Prognose am Dienstag abgeben. Sie kann indirekt weitreichende Folgen für Rentnerinnen und Rentner haben - aber auch für die Allgemeinheit: Jeder Erhöhungsschritt der Mindestrente um 10 Franken führt zu jährlichen Mehrausgaben von über 400 Millionen.

Allerdings wird der Bundesrat ebenfalls diese Woche auch noch einen politischen Hinweis erhalten, wie stark die Renten steigen sollten. Am Mittwoch ist im Nationalrat die Motion der Mitte-Fraktion traktandiert: «Kaufkraft stärken! Sofortiger Teuerungsausgleich bei den AHV-Renten.» Der Bundesrat lehnt sie ab, die bestehende Regelung sei ausgewogen. Die Debatte verspricht spannend zu werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen