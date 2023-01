Einbürgerung und Einwanderung: Zwei Themen zum 175 Jahre Schweiz

Sonntagspresse Von Schikanen bei Einbürgerungen und der starken Einwanderung: Zwei Themen im 175-jährigen Jubiläumsjahr der Schweiz 2023 ist Wahljahr. Viele positionieren sich nun, wie Operation Libero. Zum Jubiläum des Bundesstaats lanciert die politische Bewegung die Einbürgerungs-Initiative. Weitere Themen im 2023 sind die Zuwanderung, bald hat die Schweiz neun Millionen Einwohner, und der Klimawandel. Theepan Ratneswaran 01.01.2023, 07.30 Uhr

Überall wird das neue Jahr mit Feuerwerken und Festlichkeiten begangen. Auch in der Schweiz feiert man feuchtfröhlich. 2023 feiert die Schweiz zudem 175 Jahre Bundesstaat. Die Schweiz ist die erste heute noch bestehende demokratische Republik in Europa.

Zum Jubiläum des Bundesstaats lanciert Operation Libero nun eine Einbürgerungs-Initiative, wie der Sonntagsblick heute in ihrer Ausgabe schreibt. «Wenn wir über unsere Verfassung sprechen, sprechen wir über Macht, Reformen und Institutionen», sagt Sanija Ameti, Chefin von Operation Libero, im Gespräch mit Sonntagsblick. «Und da stelle ich fest: Wir befinden uns in einer Reformblockade.»

Sanija Ameti ist Juristin im Bereich Cyber Defence und präsidiert die politische Bewegung Operation Libero. Bild: Britta Gut

Ameti kritisiert im Sonntagsblick das Schweizer Einbürgerungssystem: «Die Hürden für Einbürgerungen sind extrem hoch und teilweise Schikane. Die heutige Haltung der Politik ist immer noch: Es ist ein Privileg und kein Recht, Schweizer zu sein. Aber wer dem liberalen Grundsatz «no taxation without representation» – «keine Steuern ohne Mitsprache» – folgt, muss die Einbürgerung als Recht anschauen.

Ziel der Initiative ist daher, einen Rechtsanspruch auf Einbürgerung zu schaffen – «mit einheitlichen Kriterien im ganzen Land», wie Ameti sagte. «Nur ein Recht und nicht ein Privileg kann für alle gleich gelten.»

Bald 9 Millionen Einwohner: Die Schweiz wächst viel schneller als vergleichbare Länder

Aufgrund der starken Einwanderung, rechne man die ständige und die nichtständige Wohnbevölkerung zusammen, dürfte die Schweiz in diesem Jahr die Schwelle von 9 Millionen Einwohnern überschreiten, schreibt die Sonntagszeitung. Eine Auswertung zeigt: Seit der Einführung der Personenfreizügigkeit wuchs die Schweizer Bevölkerung doppelt so schnell wie jene Grossbritanniens oder Frankreichs und sogar zwanzig Mal so schnell wie jene Deutschlands.

Die Folgen für Umwelt, Infrastruktur und Zusammenleben seien frappant. Immer mehr Grünfläche werde zugebaut, der Verkehr stocke zunehmend, die CO2-Ziele zu erreichen werde trotz grosser Sparbemühungen umso schwieriger, schreibt die Sonntagszeitung. Entsprechend dürfte die Zuwanderung zu einem der grossen Themen des Wahljahres 2023 werden.

Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann sagt, für die Schweiz sei die starke Einwanderung ein Nullsummenspiel: «Wir haben zwar Vollbeschäftigung, eine stabile Wirtschaft und Wachstum, aber der Wohlstand pro Kopf wächst nur langsam und kommt längst nicht allen zugute.»

Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann beim Wirtschaftswissenschaftlichen Institut in Zürich. Bild: Valentin Hehli

Neue Geografie wegen Klimawandel: Schweiz und Italien legen ihren Grenzstreit bei

Apropos Umwelt: Die Gletscherschmelze in den Alpen verändert die Landschaft – und den Grenzverlauf. Eine Berghütte bei Zermatt, die jahrzehntelang auf italienischem Territorium stand, liegt neu in der Schweiz. Bereits 2018 begannen die beiden Länder Diskussionen über den künftigen Grenzverlauf, schreibt die Sonntasgzeitung.

Zuletzt trafen sich im November 2021 die Grenzkommissionen der beiden Länder zu einem mehrtägigen Austausch in Florenz. «Bei den Verhandlungen hat man gemeinsam eine Lösung skizziert», sagt Sandrine Klötzli vom Bundesamt für Landestopografie (Swisstopo) gegenüber der Sonntagszeitung. Die werde nun in beiden Ländern durch die zuständigen Behörden genehmigt. «In der Schweiz wird ein entsprechender Bundesratsantrag frühestens 2023 möglich sein», sagt Klötzli.

Zu den konkreten Inhalten hätten die Grenzkommissionen Stillschweigen vereinbart, bis die Lösung politisch genehmigt sei. Das Dokument, das der Sonntagszeitung vorliegt, zeigt: Die neue Grenze folgt weitgehend den bisherigen Grenzsteinen. Nur dort, wo die Hütte und eine Wetterstation der Italiener stehen, nimmt sie einen neuen Verlauf, der in den Verhandlungen festgelegt wurde. Dieser macht einen Bogen um die Hütte und die Wetterstation und spart sie vom Schweizer Territorium aus. Die Hütte ob Zermatt bleibt also italienisch. Im Gegenzug dazu erhält die Schweiz die nur ein paar Kilometer entfernte Gobba di Rollin.

Thomas Bucheli: «Temperaturen im Rekordbereich»

Nachdem die in weiten Gebieten eingeschneite Schweiz bei Minustemperaturen schlotterte, herrschte zu Silvester T-Shirt-Wetter. Der Winter habe sich weit in den Norden zurückgezogen, sagt Thomas Bucheli, Chef von «SRF Meteo», im Interview mit der Sonntagszeitung. In den Skiorten müssen man vielerorts froh sein, wenn die Hauptpisten mit Kunstschnee einigermassen fahrbar gehalten werden könnten.

Thomas Bucheli, Redaktionsleiter und Moderator SRF Meteo im Studio auf dem SRF Hochhaus. Bild: SRF/Oscar Alessio

Die derzeitige Situation mit der lange anhaltenden und starken Wärmephase sei «aussergewöhnlich», so Bucheli: «An Silvester brachte die Wärme an vielen Orten im Flachland Temperaturen im Rekordbereich. So warm wurde es zum Jahreswechsel dort noch nie seit Messbeginn im 19. Jahrhundert.» In den nächsten Tagen würden die Temperaturen zwar etwas zurückgehen, aber mutmasslich auch in der kommenden Woche über der Winternorm liegen – und damit zu mild sein.