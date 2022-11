Sonntagspresse: Sprachmängel, Oligarchen-Yachten und Medikamente

Sonntagspresse Studierende, die nicht richtig Deutsch sprechen, iranisches Familienrecht in der Schweiz und Oligarchen-Yachten von hiesiger Bank mitfinanziert An den Unis herrschen gravierende Sprachkompetenzmängel bei den Studierenden, jetzt soll es sogar Crash-Kurse geben. Und, wie nun herauskam, wurden einige Oligarchen-Yachten von einer hiesigen Bank mitfinanziert. Empörend auch: In der Schweiz gilt vor Gericht nach wie vor die Scharia im Falle von Erbstreitigkeiten oder Scheidungen - die News der Sonntagspresse. Sandra Havenith 27.11.2022, 08.07 Uhr

Für iranische Staatsangehörige gilt in der Schweiz das Familienrecht der Islamischen Republik. Wie die «NZZ am Sonntag» schreibt, müssen Schweizer Richter Scheidungen oder Erbschaften gemäss dem von der Scharia geprägten Recht beurteilen. Dies besagt ein Staatsvertrag, den der Bundesrat 1934 mit dem Kaiserreich Persien abgeschlossen und seither nie gekündigt hat.

Warum kündigt die Schweiz den Staatsvertrag nicht? (Symbolbild) Keystone

Wie das Bundesamt für Justiz der «NZZ am Sonntag» bestätigt, ist es weiterhin in Kraft. Auch das Bundesgericht hat 2001 festgehalten, dass der alte Staatsvertrag anzuwenden sei. Das sorgt für Kritik. «Für mich ist störend, dass die Schweiz den Vertrag nicht gekündigt hat», sagt die iranischstämmige Anwältin Sanaz Habibian. Er ergebe rechtlich keinen Sinn mehr. Sie wirft dem Bundesrat vor, «jeden Konflikt» mit dem Regime in Teheran vermeiden zu wollen.

Angesichts der Gewalt gegen die Demonstrierenden in Iran wächst der Druck auf den Bundesrat: «Das Lavieren muss ein Ende haben», sagt die grüne Nationalrätin Natalie Imboden in der «NZZ am Sonntag». Sie fordert eine grundsätzlich härtere Haltung gegenüber dem Regime: «Für die Demonstrierenden wäre es ein wichtiges Zeichen, dass die Schweiz solches Unrecht nicht unterstützt», so Imboden.

Jetzt können sogar Studierende nicht mehr richtig Deutsch

Unterdessen stellen Lehrbeauftragte an den Universitäten gravierende Mängel bei der Schreibkompetenz ihrer Studierenden fest. Alain Griffel, Rechtsprofessor an der Universität Zürich, klagt zum Beispiel über «zahllose elementare Orthografie-, Grammatik- und Kommafehler». Satzbau und Formulierungen seien «ungelenk und fehlerhaft», sagt er in der SonntagsZeitung.

Die Deutschkenntnisse vieler Studierender in der Schweiz sind nicht gut. (Symbolbild) Keystone

Kritik gibt es allerdings nicht nur an angehenden Anwälten. Auch Naturwissenschaftler können auf Deutsch nicht mehr ausdrücken, was sie eigentlich erforscht haben, heisst es. Selbst Germanistik-Studierende haben sprachliche Defizite. Jetzt erwägt das Institut für Germanistik der Uni Bern, künftig Fortbildungskurse für Deutschlehrer anzubieten. Auch die Hochschulen reagieren: mit Deutsch-Crashkursen für die Studierenden.

Russische Mega-Yachten wurden über Schweizer Bank finanziert

Drei der weltweit grössten Yachten wurden in den vergangenen Monaten von Behörden in den USA und Italien konfisziert. Sie gehören offiziell über verschachtelte Firmenkonstruktionen dem russischen Oligarchen Eduard Chudainatow. Westliche Ermittler vermuten aber, dass die Luxusschiffe tatsächlich Russlands Präsidenten Wladimir Putin und seinen engsten Vertrauten zur Verfügung standen.

Auch eine Schweizer Bank war an der Finanzierung von Oligarchen-Yachten beteiligt. Keystone

Recherchen der SonntagsZeitung zeigen jetzt: Der Bau der hunderte Millionen teuren Megayachten wurde zum Teil über die kleine Privatbank «Heritage» in Genf finanziert. Chudainatow wurde 2016 Kunde dieser Bank. Ebenfalls in das Yacht-Business involviert war ein Schweizer Finanzmanager. Er hielt zeitweise Aktien jener Firma, die als Besitzerin der «Scheherazade» auftrat. Von dieser 500-Millionen-Dollar Yacht wird vermutet, dass Putin sie als Geschenk bekam.

Medikamente für Kinder werden knapp

Ob Fiebersäfte oder Antibiotika für ­Kinder, Laus- oder Hustenmittel, Blutdrucksenker oder Magensäureblocker: Wer auf eine bestimmte Arznei ange­wiesen ist, guckt derzeit in die Röhre. Seit Wochen beklagen Apotheker eine grassierende Medikamentenknappheit. Nun hat sich die Lage zugespitzt.

Medikamente für Kinder werden knapp, besonders jetzt im Winter, wo viele krank sind. (Symbolbild) Keystone

Insbesondere bei Medikamenten für Kleinkinder. Dort ist der Bedarf an Arzneien derzeit besonders hoch. Grund dafür ist das Respiratorische Synzytial-Virus, kurz RSV. «Vor allem Säuglinge und Kleinkinder sind zum Teil das erste Mal damit konfrontiert und reagieren entsprechend heftig. Infektionen der Atemwege, verbunden mit Fieber und Husten sind die Regel», sagt Enea Martinelli (55), Chefapotheker der Berner FMI-Spitalgruppe und Vizepräsident des Verbands Pharmasuisse zu SonntagsBlick. Zur Behandlung des Virus brauchen Kinder unter anderem fiebersenkende oder entzündungshemmende Präparate wie Paracetamol oder Ibuprofen. Doch Ibuprofen-Sirupe sind derzeit Mangelware.

Angestellte der grössten Schweizer Apothekenkette Amavita berichten von frustrierten Eltern. «Wir kratzen die letzten Packungen zusammen, wo wir nur können», sagt eine Apothekerin. Sie betont aber auch: Panik sei fehl am Platz. Besorgten Eltern wird deshalb von Hamsterkäufen abgeraten. Prekär ist die Lage auch bei anderen wichtigen Arzneien. Insbesondere beim Kinder-Antibiotikum Co-Amoxicillin der Hersteller Sandoz und Mepha.