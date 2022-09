Sonntagspresse: Stresstests, ETH ohne Warmwasser und Kurzarbeit

Sonntagspresse Stromkrise: Landesweite Stresstests, ETH ohne Warmwasser und der erste grosse Schweizer Stromverbraucher beantragt Kurzarbeit Kommt es hart auf hart, wären Strom-Grossverbraucher verpflichtet ihren Verbrauch zu drosseln. Um für den Ernstfall gewappnet zu sein, gibt es dafür im September einen landesweiten Stresstest. Derweil reagiert die ETH und will auf Warmwasser verzichten. Die News aus der Sonntagspresse. Sandra Havenith 04.09.2022, 07.24 Uhr

Wegen der Energiekrise drohen im Winter Kontingentierungen: Strom-Grossverbraucher wären dann verpflichtet, während einer bestimmten Zeitspanne ihren Verbrauch um 10 bis 15 Prozent zu drosseln.

In der Schweiz soll ein Stresstest durchgeführt werden. Keystone

Wie Recherchen der «NZZ am Sonntag» zeigen, kommt es demnächst zu einem landesweiten Stresstest, um für den Ernstfall gewappnet zu sein: «Im Hinblick auf eine mögliche Strommangellage üben wir Ende September mit allen Verteilnetzbetreibern die Kontingentierung», bestätigt Lukas Küng, Chef der «Organisation für Stromversorgung und Ausserordentlichen Lagen», kurz Ostral. Wann genau der Stresstest stattfindet, bleibt geheim, damit ein gewisser Überraschungseffekt bleibt.

Konkret erhalten also in wenigen Woche rund 600 Stromnetzbetreiber den Auftrag, für ihre Grosskunden ein fiktives Stromkontingent zu errechnen. Im Ernstfall müssten sie anschliessend die Kunden brieflich über das ihnen zustehende Kontingent informieren. Für den Stresstest reicht es, wenn sie die Schreiben an eine zentrale Stelle schicken.

Nur in der Stadt Zürich geht man noch einen Schritt weiter: Dort erhalten einzelne vorinformierte Grosskunden das Test-Schreiben tatsächlich zugestellt. «Wir möchten zeigen, dass es jetzt ernst ist», erklärt Ostral-Chef Küng. Der Stresstest soll die Einsatzbereitschaft erhöhen und dazu dienen, Abläufe zu prüfen. «Danach schauen wir, wo es noch Verbesserungen braucht.»

Ob die Kontingentierungen notwendig werden, hängt von der Schwere der Strommangellage ab. Sie kommen erst zum Zug, wenn weder die freiwilligen Stromsparappelle noch die obligatorischen Verbrauchseinschränkungen ausreichen. Betroffen wären alle Bezüger, die mehr als 100’000 kWh Strom pro Jahr verbrauchen. In der Schweiz sind dies über 30’000 Firmen.

Der erste grosse Schweizer Stromverbraucher beantragt Kurzarbeit

Die Firma Stahl Gerlafingen ist eine dieser Unternehmen mit hohem Stromverbrauch. Sie zählt zu den grössten Energieverbrauchern der Schweiz. Jährlich braucht das Schweizer Stahlwerk ähnlich viel Strom wie 70000 Haushalte. Das wirkt sich auf die Energiekosten des Unternehmens aus: Wegen der steigenden Preise rechnet die Stahl Gerlafingen für den Oktober mit Kosten von rund 45 Millionen Franken. Das ist mehr als sonst in einem Jahr.

«Die hohen Energiepreise bedrohen unsere Existenz», sagt Firmenchef Alain Creteur gegenüber der NZZ. Er schliesst nicht aus, dass die Firma die Produktion in den nächsten Monaten herunterfahren muss. Sie hat deshalb für die Monate Oktober bis Dezember vorsorglich Kurzarbeit angemeldet und laut eigenen Angaben bewilligt erhalten. Ob die Angestellten in dieser Zeit tatsächlich nach Hause geschickt werden, ist noch unklar.

Wegen Energiekrise: ETH verzichtet auf Warmwasser

Um Energie zu sparen, will die ETH Zürich unterdessen auf Warmwasser verzichten. Das bestätigt die Hochschule gegenüber SonntagsBlick: «Massnahmen wie Heiztemperatursenkungen und das teilweise Abschalten der Brauchwarmwasserversorgung sind fest eingeplant.» Wo ein Abschalten des Warmwassers eine reine Komforteinbusse bedeute, hätte dies keine negativen Auswirkungen auf den Lehr- und Forschungsbetrieb.

Jetzt wird gespart, auch an der ETH Zürich. Keystone

«Die ETH Zürich analysiert derzeit detailliert, wo Warmwasser für den Betrieb von Forschungsinfrastruktur relevant ist und wird in diesen Bereichen Ausnahmen machen.» Weitere, einschneidende Schritte könnten folgen. Man bereite sich auch auf ein Szenario vor, «in dem Gebäude, in denen ‹nur› Verwaltungseinheiten sitzen, geschlossen werden könnten», schreibt die Hochschule. Derweil hat die Verwaltungsdelegation des Parlaments beschlossen, dass die Aussenbeleuchtung des Bundeshauses spätestens am 12. September erlischt.

Peter Bodenmann kritisiert Energiestrategie des Bundesrats

Auch für Private steigen nächstes Jahr vielerorts die Strompreise, zum Teil mit Aufschlägen von 263 Prozent wie im aargauischen Oberlunkhofen. Der frühere SP-Präsident Peter Bodenmann prognostiziert im Interview mit der «NZZ am Sonntag», dass die ganze Schweiz preislich gesehen zu einem Oberlunkhofen zu werden droht, wenn sich die Verteilwerke nicht billigere Produktionsmöglichkeiten suchen, als im freien Markt einzukaufen: «Was gibt es Besseres, als in alpine Solaranlagen zu investieren», sagt Bodenmann.

Auch private Haushalte sind von der Energiekrise betroffen. Keystone

In Grengiols im Wallis plant er die grösste alpine Solaranlage der Schweiz, die helfen soll, schnell und kostengünstig die Stromlücke in der Schweiz zu schliessen. «In den Alpen kann mit zweiseitigen Solarzellen übers Jahr gesehen fast doppelt so viel Strom produziert werden wie im Mittelland und viermal mehr im Winter».

Sukkurs hat er aus Bern erhalten: Die Umweltkommission des Ständerats will solche Anlagen rasch und unbürokratisch bewilligen und die normalen Regeln betreffend Umweltverträglichkeit und Rekursmöglichkeiten aushebeln. Generell ist Bodenmann gegenüber der Energiestrategie seiner Parteikollegin Simonetta Sommaruga und des Bundesrats sehr kritisch eingestellt.

Laut Bodenmann droht diesen Winter auch keine Strommangellage. Er sagt: «Das ist eine Fantasie. Wir haben genug Notstromaggregate in der Schweiz». Er verweist dabei auf einen Vorstoss von Markus Blocher, der sagt, die vorhandenen Notstromaggregate hätten eine Leistung von vier AKW von der Grösse von Gösgen.