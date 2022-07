Sonntagspresse zu Alain Berset

Sonntagspresse «Maverick» Alain Berset besucht das Montreux Jazz Festival – und warum sein «geheimer Garten» ihm gefährlich wird Flugabenteuer, Erpressungsaffäre, Kryptowährungen: Bundesrat Alain Berset verliere die Kontrolle über sein Image. Seine privaten Eskapaden seien längst von öffentlichem Interesse, schreibt Anja Burri in der NZZ am Sonntag. Theepan Ratneswaran 17.07.2022, 08.16 Uhr

Alain Berset war diese Woche in aller Munde und in allen Medien vertreten. Nicht wegen der Coronakrise. Der seit langem beliebteste Bundesrat der Schweiz sah sich in den Medien mit erstaunlich gleichlautenden Rücktrittsforderungen konfrontiert. Der Anlass: Hobbypilot Berset drang bei einem Flug in gesperrten französischen Luftraum ein und wurde von französischen Kampfjets zur Landung gezwungen.

Ein Vorgang, der regelmässig vorkomme, wie französische Behörden daraufhin versicherten. Bersets Argument, der Vorfall sei privater Natur, überzeugte trotzdem nicht. Natürlich ist es keine Privatsache, wenn ein Bundesrat in den gesperrten Luftraum eines Nachbarlandes eindringe und einen Kampfjet-Einsatz provoziere, schreibt die NZZ am Sonntag.

«Der Vorfall ist aber kein Grund, zurückzutreten.»

Alain Berset liess den Gesamtbundesrat über Irrflug im Dunkeln

Während laut Medienberichten der französische Staatspräsident Emmanuel Macron über den Vorfall informiert wurde, liess Berset seine Kolleginnen und Kollegen im Dunkeln. Sein Sprecher Christian Favre bestätigt gegenüber SonntagsBlick: «Nach unserem Wissen wurde kein Gerichtsverfahren eingeleitet. Die Situation rechtfertigte keine Information des Bundesrates.»

Demnach dürften Mitglieder der Landesregierung aus den Medien erfahren haben, in welche Lage sich ihr Kollege Berset in Frankreich manövriert hatte. Die Taktik hat System: Auch als Bersets Kommunikationschef im Zusammenhang mit der Crypto-Affäre tagelang in Untersuchungshaft sass, informierte der Innenminister das Gremium nicht.

Intransparenz gegenüber Bundesratskollegen sage einiges über das Selbstverständnis aus, das dort herrsche, schreibt der SonntagsBlick. Und noch mehr über die Stimmung in einer Regierung, deren Mitglieder nach dem von der Pandemie erzwungenen Schulterschluss mehr und mehr auseinanderdriften.

Eine Sicht, die derzeit viele in National- und Ständerat teilen. Man sehe, dass sich die Bundesräte nicht mehr über den Weg trauten, sagt SVP-Aussenpolitiker Roland Rino Büchel zu SonntagsBlick. «Das Schlimme ist, dass dieses Misstrauen untereinander gerechtfertigt scheint. Dieses Gremium ist in einer schwierigen Phase.» FDP-Ständerat Damian Müller betont zwar, dass der Grundsatz «Privat ist privat» gelte. «Aber sicher haben diese Vorfälle auch einen politischen Aspekt und darum hätte Berset seine Kollegen ins Bild setzen müssen.»

Sonntagszeitung vergleicht Berset mit Tom Cruise

Tom Cruise wurde in der Rolle des Pete «Maverick» Mitchell unsterblich: Als draufgängerischer Kampfjet-Pilot der US Navy spielte er sich in die Filmgeschichte. Auch der zweite Teil, «Top Gun – Maverick», ist derzeit in den Kinos der grosse Kassenschlager. Kein Wunder. Die Erklärung dafür ist simpel, und sie hat wenig mit der technischen Raffinesse des Films zu tun. Dafür sehr viel damit, dass Maverick auch als 60-Jähriger nichts von seiner Coolness und Unangepasstheit verloren hat. Seine Attitüde ist die eines einsamen Wolfes, der macht,was er will. Maverick heisst übersetzt ja auch: der Einzelgänger, der Eigenbrötler. Alain Berset sei ebenfalls Pilot, wie eine staunende Öffentlichkeit diese Woche erfahren hat, schreibt die Sonntagszeitung.

«Und ein Einzelgänger ist er auch.»

Als der Bundesrat in luftiger Höhe militärisches Sperrgelände überquerte, beeindruckte ihn das kein bisschen – womöglich hatte er das Funkgerät auch einfach aus –, er mochte sich da vorne am Steuerknüppel von niemandem stören lassen. Genauso wie Tom Cruise sich vom Kommandoturm nichts sagen liess, konnte auch Alain «Maverick» Berset erst die Drohgebärde eines aufsteigenden Kampfjets der französischen Armee zur Einsicht bringen und dazu, den Sinkflug einzuleiten und sich überprüfen zu lassen.

Und genauso wie Maverick seine Navy-Kollegen schwindlig fliegt, weil er immer eine Spur frecher, kaltblütiger und unerschrockener ist, steche auch Alain Berset heraus – aus dem Bundesrat und noch mehr aus seiner Partei, so die Sonntagszeitung.

«Er scheint als Lebemann und Abenteurer so gar nicht zu den Sozialdemokraten zu passen, die ein Flair für Verbote haben und stets ein wenig den Eindruck vermitteln, als ob man zum Lachen in den Keller ginge.»

Während seine Genossinnen und Genossen von Flugscham reden, Verzicht fordern und neuerdings sogar Feuerwerke untersagen lassen wollen, macht der SP-Bundesrat vergnügt das Piloten-Brevet und schwinge sich dann heimlich in die Lüfte. Auch an Bord des Bundesratsjets, den er ziemlich oft benutze und in dem er sich für Fotografen gerne filmstarmässig in Szene setzen lasse, so die Sonntagszeitung weiter.

Alain Berset, 50, gross, stets elegant gekleidet, gern mit Hut, charmant, witzig, eloquent, werde selbst von Gegnern für seine Wirkung bewundert. Das helfe ihm normalerweise auch dann, wenn es für ihn nicht gut läuft. Und das war zuletzt oft der Fall. Die NZZ am Sonntag rollt auf:

Im November 2020 wurde publik, dass er von einer ehemaligen Geliebten erpresst worden war. Ein gutes Jahr später landeten Bersets persönliche Daten im Darknet, weil er in Kryptowährungen investiert hatte und sein Krypto-Anbieter von Hackern angegriffen worden war. Ein bemerkenswert lockerer Umgang eines Bundesrats mit seinen privaten Daten. Keiner der Fälle erregte nachhaltig Aufsehen. Berset schwieg zu den Vorfällen. Und stellten Journalisten Fragen, lächelte er diese weg: «Privatsache.» Vor wenigen Wochen wurde schliesslich bekannt, dass Bersets engster Mitarbeiter in ein Verfahren wegen mutmasslicher Amtsgeheimnisverletzung verstrickt ist. Der Mann arbeitet mittlerweile nicht mehr für Berset. Kaum jemand stellte die Frage, was der Minister von den Vorgängen wohl gewusst hatte.

«Jetzt reicht’s.»

In der Schweiz sei man aus Prinzip diskret. Über Affären von Politikerinnen und Politikern werde grundsätzlich nicht berichtet. Das Privatleben von Bundesräten sei hier zum Glück privat, schreibt die NZZ am Sonntag. In der Schweiz wurde Alain Bersets aussereheliche Beziehung nur zum Thema, weil ihn die ehemalige Liebhaberin erpresst hatte. Das zeige, wie schmal der Grat sei, auf dem sich Amtsträger bewegen, so die NZZ am Sonntag.

Diese «private Geschichte» war aus mehreren Gründen von öffentlichem Interesse. Die Erpressung schadete Berset nämlich nicht nur persönlich, sie schadete seiner Reputation und damit seinem Amt. Sie zeigte einen Bundesrat, dem das Privatleben entglitten war und der durch einen Polizeieinsatz gegen seine ehemalige Liebhaberin geschützt werden musste. Die NZZ am Sonntag:

«Wer einen solchen Polizeieinsatz auslöst, muss sich die Frage nach der Verhältnismässigkeit gefallen lassen.»

Der plötzliche Ausbruch von Kritik, die Rücktrittsforderungen, die Stimmen, die nicht mehr jede Grenzüberschreitung als «Privatsache» abtun wollen: Man kann all das auch als Kompensation deuten. Gut möglich, dass Bersets Eindringen in den gesperrten französischen Luftraum bei vielen Kommentatoren und Politikerkollegen einen gutschweizerischen Reflex auslösten: «Jetzt reicht’s.» Dass das halbe Land gerade darüber diskutiere, was Bundesrat Berset dazu bringe, im Privaten immer wieder Grenzen auszuloten, habe er sich selber zuzuschreiben, schreibt die NZZ am Sonntag.

Wie der «Blick» diese Woche berichtete, vertraute Berset einer nahestehenden Person seine «Leidenschaft für das Fliegen» an und schrieb in einer E-Mail: «Fast niemand weiss, dass ich fliege, dass ich diese kleinen Flugzeuge steuern kann, es ist ein Teil meines geheimen Gartens.» Natürlich spricht nichts dagegen, sich auch als Bundesrat über kleine Geheimnisse zu freuen – solange man dabei die Kontrolle behält. Doch selbst Bersets Freunde bezweifeln, ob das bei ihm noch der Fall ist.

«Maverick» besucht das Montreux Jazz Festival

Berset verweigere sich der notorisch bemühten Transparenz und poche beim Publikwerden von Angelegenheiten amouröser oder auch aviatischer Natur rigoros auf Privatheit. Er setze damit auf die ausser Mode geratene Kommunikationsstrategie des Schweigens, weil er verstanden habe, wie effektiv die ist, schreibt die Sonntagszeitung. Nichts setze den Gegner so verlässlich schachmatt, wie wenn einer einfach beinhart nichts sagt. Berset halte das Motto hoch, das die Queen von jeher pflegt und das ihr kriegsgestählter Premier Winston Churchill einst ausgerufen hatte: «Never complain, never explain» – beklag dich nie, und vor allem: Erkläre dich nie. Macht ein Maverick nicht.

Wie NZZ am Sonntag schreibt, reagierte Alain Berset auf seine Art auf den Zwischenfall in Frankreich: Kurz nachdem er wieder in der Schweiz gelandet war, besuchte er das Montreux Jazz Festival und veröffentlichte in den sozialen Netzwerken ein Foto aus dem Konzertsaal. Er war darauf nur schemenhaft zu erkennen, es zeigte seine Silhouette mit Hut. Geheimnisvoll halt. Offensichtlich ein Bild ganz nach seinem Geschmack.