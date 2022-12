Sonntagspresse: Ungesundes Essen und Schwangerschaftsabbrüche

Sonntagspresse Die Schweizer Vorliebe für Milch und Käse rächt sich, einst stolze Rechtspartei ist verschuldet und anonyme Schwangerschaftsabbrüche Eine neue Studie zeigt, wie ungesund die Schweizer essen. Grund dafür auch, die Vorliebe für Käse und Milch. Unterdessen sind die Schweizer Demokraten hoch verschuldet. Und anonyme Schwangerschaftsabbrüche gibt es auch in der Schweiz, aus Angst vor Stigmatisierung - die News der Sonntagspresse. 11.12.2022, 07.33 Uhr

Obwohl wir täglich mehrere Mahlzeiten zu uns nehmen, wissen Konsumentinnen und Konsumenten oft kaum, wie viel von welchen Nährstoffen sie eigentlich herunterschlucken. Jetzt haben Forscher der Uni St. Gallen (HSG) mit einem neuen Ansatz versucht, das herauszufinden. Der «Ernährungsatlas» liegt der «NZZ am Sonntag» in einer Vorabversion vor. So isst zum Beispiel eine erwachsene Person im Schnitt 8 Gramm Salz pro Tag. Empfohlen sind 5 Gramm. Auch isst die Bevölkerung tendenziell zu viel Fett, vor allem aufgrund der Schweizer Vorliebe für Milch- und Käseprodukte.

Der Ernährungsatlas kommt zudem zum Schluss, dass jeder Schweizer und jede Schweizerin pro Tag 83 Gramm Zucker isst. Vor allem wegen Süssigkeiten und Getränken. Trotzdem zieht Assistenzprofessor Marc Linzmajer, einer der Studienautoren, ein überraschend positives Fazit: «Bei der Debatte über Ernährung hat man häufig das Gefühl, wir würden vieles falsch machen. Wir können nun aber zeigen, dass die Schweizer Bevölkerung im Schnitt nicht so weit von den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation entfernt ist.»

«Desaströse Situation»: Schweizer Demokraten versinken in Schulden

Die rechtsnationalen Schweizer Demokraten (SD) sind verschuldet. Das zeigen interne Dokumente, die dem SonntagsBlick vorliegen. Demnach wies die Parteirechnung Mitte November mehr als 54'000 Franken an Schulden aus. Die Lage ist dermassen prekär, dass die SD ihrem letzten verbliebenen Sekretär kündigen musste. Die Partei kann seinen Lohn nicht mehr bezahlen. In einem Sitzungsprotokoll schreiben die Schweizer Demokraten: «Aufgrund der desaströsen finanziellen Situation ist es nicht mehr möglich, ein professionelles Zentralsekretariat zu betreiben.»

Als Sofortmassnahme haben die Parteichefs den Mindestmitgliederbeitrag von 20 auf 50 Franken erhöht. Ist die einst stolze Rechtspartei am Ende? Co-Präsident Christoph Spiess gibt sich kämpferisch: «Ich bin überzeugt, dass es die SD weiterhin geben wird, ja geben muss, und vielleicht auch wieder bessere Zeiten kommen.» Angesprochen auf die Schulden seiner Partei sagt er: «Eine aktuelle finanzielle Notsituation besteht nicht.» Es sei immer wieder mal vorgekommen, dass die SD Schulden hatte.

Vertrauliche Schwangerschaftsabbrüche

Für manche junge Frauen geht ein positiver Schwangerschaftstest mit Lebensgefahr einher. Sie sind darauf angewiesen, heimlich die Schwangerschaft beenden zu können. Claudia Maurer ist Teamleiterin beim Zentrum Sexuelle Gesundheit Biel. Sie sagt gegenüber der SonntagsZeitung: Die meisten Frauen, die ungewollt schwanger zu ihr in die Beratung kämen, eine die Angst vor Stigmatisierung. 2021 gab es in der Schweiz etwa 11’000 Schwangerschaftsabbrüche. Rund 200 davon fanden vertraulich statt.

Während es in Spitälern möglich ist, Frauen auch mit Pseudonymen oder Nummern zu erfassen, konnten die Krankenkassen die Geheimhaltung bis vor kurzem nicht in jedem Fall garantieren oder technisch umsetzen. Sexuelle Gesundheit Schweiz setzte sich dafür ein, dass auch die Kassen die Anonymität gewähren können und holte Santésuisse, den grössten Versichererverband, ins Boot. 2020 initiierte dieser, dass bei allen Kassen eine Person für vertrauliche Dossiers verantwortlich ist und so die Anonymität gewahrt wird. Letztes Jahr stand erstmals eine Liste mit allen Ansprechstellen zur Verfügung.

Grossanlässe bringen grosse Verluste

Für die austragenden Länder und Städte sind Fussball-Weltmeisterschaften in aller Regel ein grosses Minusgeschäft. Gleiches gilt für olympische Winter- und Sommerspiele. Das zeigt eine neue Untersuchung der Universität Lausanne. Die Studie legt erstmals überhaupt eine umfassende Übersicht zu den Einnahmen und Ausgaben von sportlichen Grossanlässen vor. Sie untersucht 36 olympische Spiele und Fussball-Weltmeisterschaften aus der Zeit zwischen 1964 und 2018.

Das Resultat: Von diesen schrieben 31 einen Verlust. Besonders düster sieht es beim Fussball aus. Von 14 analysierten Weltmeisterschaften war nur jene 2018 in Russland profitabel, dies dank hohen Einnahmen aus Senderechten. Zu heutigen Preisen gerechnet machten olympische Spiele im Schnitt einen Verlust in der Höhe von 1,5 Mrd. US-Dollar. Bei den Weltmeisterschaften resultierte ein durchschnittliches Minus von 1 Mrd. US-Dollar.

«Unsere Untersuchung zeigt: die sportlichen Mega-Events sind finanziell grundsätzlich nicht nachhaltig», sagt Hauptautor Martin Müller, Professor für Geografie an der Universität Lausanne auf Anfrage der «NZZ am Sonntag». Müssten die Fifa und das IOK die direkten Kosten ihrer Anlässe einzig aus den Einnahmen decken, «dann wären sie längst bankrott», sagt Müller. (has)