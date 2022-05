Sondermünzen des Bundes rasch ausverkauft: Unmut bei Sammlern

Sondermünzen Sondermünzen des Bundes werden online zu horrenden Preisen gehandelt – spielt die eidgenössische Münzfabrik Spekulanten in die Hände? Einige Münzsammlerinnen ärgern sich über die eidgenössische Münzstätte Swissmint. Der Grund: Begehrte Sondermünzen sind im Handumdrehen ausverkauft und werden nachher zu x-fach höheren Preisen online angeboten – zum Beispiel die «Kleinste Goldmünze der Welt», auf der Albert Einstein abgebildet ist. Kari Kälin Jetzt kommentieren 10.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wird online relativ teuer gehandelt: Die «Kleinste Goldmünze der Welt». Bild: Swissmint

Auf der «Kleinsten Goldmünze der Welt», 0,063 Gramm schwer, Durchmesser 2,96 Millimeter, ist Albert Einstein abgebildet, mit herausgestreckter Zunge. Im Januar 2020 brachte Swissmint die Sondermünze mit dem genialen Physiker in einer Auflage von 999 Stück und zu einem Preis von 199 Franken in Umlauf. Swissmint ist die Eidgenössische Münzstätte und dem Finanzdepartement angeschlossen. Zur Hauptsache ist Swissmint für die Produktion von Fünflibern und Co. zuständig.

Wer eines der raren Einstein-Exemplare ergattert hat, darf sich über eine sagenhafte Wertsteigerung (Faktor 41) freuen. Aktuell wird die Einstein-Münze auf der Internetplattform ricardo.ch für 8200 Franken angepriesen. Sie ist nicht die einzige Swissmint-Sondermünze, die auf Online-Verkaufsplattformen zu einem x-fach höheren Preis gehandelt wird.

Webshop lahmgelegt

Am 13. Januar dieses Jahres lancierte Swissmint zum ersten Mal in ihrer Geschichte ein Platinmünze. Die 999 Stück, erhältlich nur via Internetshop, waren schon vor dem Mittag ausverkauft. Ob des Ansturms brach die Internetseite zwischenzeitlich zusammen. Schon wenige Tage später landeten die Sondermünzen zu Preisen bis 4500 Franken auf ricardo.ch.

Eine Innovation: Die Platin-Sondermünze. Bild: Swissmint

Bei den Münzsammlerinnen und -sammlern macht sich deshalb Unmut breit, wie Nationalrat Marco Romano (Mitte, TI) weiss. Die meisten von ihnen hätten keine Chance gehabt, die Platinmünze zu erwerben. Ähnliches sei bereits mit der Einstein-Münze aus Gold und der Roger-Federer-Münze aus Silber passiert. Romano wollte deshalb vom Bundesrat wissen: Wieso überlässt Swissmint den grossen Profit den Spekulierenden, anstatt Mehreinnahmen für die Bundeskasse zu generieren? Weshalb stellt die Münzfabrik Sondermünzen mit potenziell hohem Publikumsinteresse nicht in grösserer Auflage her? Und wieso verlangt Swissmint nicht einen höheren Preis?

Der Bundesrat verteidigt seine Münzfabrik. Der Webshop sei bei der angesprochenen Platinmünze so eingerichtet worden, dass ein Kunde maximal eine Münze habe bestellen können, schreibt er in der Antwort auf Romanos Vorstoss. Der Grundauftrag von Swissmint laute, Münzen für den alltäglichen Zahlungsverkehr zu fabrizieren – und nicht Profit mit Sondermünzen zu erzielen. Swissmint achtet deshalb in erster Linie darauf, dass der Erlös aus den Sondermünzen deren Produktionskosten deckt. Mit anderen Worten: Sondermünzen, die auch ein bisschen die Geschichte unseres Landes erzählen, dienen nicht dazu, die Staatskasse zu füllen.

Bundesrat: Beschränkte Auflage im Interesse der Sammler

Die Auflagenzahl definiert Swissmint nach Rücksprache mit verschiedenen Kennern des hiesigen Münzmarktes. Der Bundesrat weist ferner darauf hin, dass eine beschränkte Auflage auch im Interesse der Münzsammelnden liege, damit die Sondermünzen ihren Seltenheitswert bewahren. Die horrend gestiegenen Handelspreise kommentiert der Bundesrat lapidar: Der Markt bestimme, zu welchen Preisen die Münzen weiterverkauft würden.

Jonas Emmanuel Flueck ist Münzhändler in Solothurn und Generalsekretär des Verbands Schweizer Berufsnumismatiker. Er teilt die Einschätzung des Bundesrats. Gerade bei innovativen Produktion wie der «Kleinsten Goldmünze der Welt» oder der Platinmünze sei die Nachfrage im Voraus schwierig abzuschätzen. «Die Produkte hätten auch ein Flop werden können», sagt er. Für Flueck ist es ein Grund zur Freude, dass Swissmint Sondermünzen prägt, die sich als äusserst beliebt erweisen.

Ab Mittwoch erhältlich, und zwar nicht nur online: Goldvreneli-Gedenkmünzen. Bild: Swissmint

Übrigens: Am Montag hat Swissmint eine neue Sondermünze angekündigt: Ab Mittwoch die Goldmünze «100 Jahre letzte Prägung 10-Franken-Vreneli» erhältlich sein. Swissmint rechnet mit einem hohen Interesse: Die Münzfabrik bringt 5000 neue Goldvreneli-Gedenkmünzen auf den Sammlermarkt. Anderes als die Platinmünze ist sie nicht nur via Webshop erhältlich, sondern auch bei einzelnen Münzhändlern und Banken.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen