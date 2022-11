Sonderbundskrieg Als in der Schweiz der Bürgerkrieg tobte und wie daraus der moderne Bundesstaat hervorging Vor 175 Jahren endete der Sonderbundskrieg. Es war die Geburtsstunde der modernen Schweiz. Dennoch findet er im kollektiven Gedächtnis kaum Platz - und das ist seine Qualität. Benjamin Rosch 26.11.2022, 05.00 Uhr

Wenig Tote, schnelle Aussöhnung: Der letzte Krieg der Schweiz verschwindet aus dem kollektiven Gedächtnis. Militärmuseum Morges

Friedrich Engels liess keinen Zweifel daran, dass er die Schweiz verabscheute. «Endlich also wird dem unaufhörlichen Großprahlen von der ‹Wiege der Freiheit›, von den ‹Enkeln Tells und Winkelrieds›, von den tapferen Siegern von Sempach und Murten ein Ende gemacht werden!» Er sehnte sich ihn regelrecht herbei: einen Bürgerkrieg. «Je energischer die Tagsatzung zu Werke geht, je gewaltsamer sie dies alte Pfaffennest umrütteln wird, desto mehr Anspruch auf die Unterstützung aller entschiedenen Demokraten wird sie haben, desto mehr wird sie beweisen, dass sie ihre Stellung versteht», schrieb der Philosoph am 14. November 1847 in die «Deutsche Brüsseler Zeitung». Und irrte sich dabei, zum Glück, kolossal: Der Krieg sollte nicht so blutig werden.

In diesen Tagen vor 175 Jahren endete der Sonderbundskrieg. Zwei Dinge hat er der Schweiz hinterlassen: den Weg zu einer modernen Verfassung - und dass man sich dennoch kaum an ihn erinnert.

Vertriebene Nonnen und ein Mordattentat

Die Stimmung in der Schweiz in den späten 1840er-Jahren war explosiv. Es tobte ein Streit zwischen Konservativen und Liberalen, die grösstenteils auch getrennt zum Gottesdienst schritten: die Katholiken und die Protestanten. Die Progressiven rückten den Papsttreuen auf die Pelle, wo sie nur konnten, schlossen Klöster und vertrieben Nonnen, ganz besonders im Aargau.

Die Katholiken reagierten entsprechend. In Luzern installierten sie den erzkonservativen Jesuitenorden als zuständige Institution für die Bildung – ein Affront für die aufklärerischen Liberalen. Es kam zu Putschversuchen, blutigen Freischarenzügen und einem Mordanschlag auf den Politiker Josef Leu, einem Vordenker der späteren CVP. Beide Seiten schlachteten die Verzweiflungstat eines radikal-liberalen Bauern im Anschluss propagandistisch aus, um das Volk gegen die fremde Weltanschauung aufzupeitschen.

Es ging um Gott - aber auch um die Welt. Als sich die Kantone Freiburg, Wallis, Nidwalden und Obwalden, Uri, Schwyz, Zug und Luzern 1845 zu einem geheimen Sonderbund zusammenschlossen, hatte das auch handfeste Gründe. Sie fürchteten die Gründung eines zentralistischen Nationalstaats, in dem die Souveränität der Kantone beschnitten würde. Dagegen wollten sie sich gemeinsam wehren und sie vertrauten auf das Ausland: Österreich, Preussen und Frankreich standen mindestens geistig auf der Seite der Katholiken.

Der Krieg bricht aus - und endet bald wieder

Als die Liberalen merkten, wie der Sonderbund sich zu rüsten begann, griffen sie zu den Waffen und zogen gegen die Katholiken zu Felde. Oberbefehlshaber der 100’000 Mann starken Armee war Guillaume-Henri Dufour. Ein General wider Willen: Er hatte sich im Vorfeld gegen Kriegshandlungen ausgesprochen. Die Sonderbundskantone besiegte er einzeln. Zuerst Freiburg, dann im Vorbeigehen Zug und schliesslich am 23. November bei Gisikon die Truppen der Katholiken-Hochburg Luzern. Nach dieser entscheidenden Schlacht ergaben sich die restlichen Kantone; am 29. November zuletzt das widerspenstige Wallis. Der Bürgerkrieg hatte keinen Monat gedauert, etwa 150 Menschen starben.

«Il faut sortir de cette lutte non seulement victorieux, mais aussi sans reproche», sagte Dufour damals seinen Offizieren. Nicht nur gewinnen sollen sie, sondern auch ohne Schuld aus dem Gefecht hervorgehen und jene schonen, die sich nicht wehren können. Diesem Satz wird viel Bedeutung zugemessen. Wohl auch, weil Dufour später zu den Gründern des Roten Kreuzes gehörte, wird sein Feldzug zuweilen fast als humanitärer Akt verklärt. Mehr noch: Dufours Menschlichkeit allein habe es möglich gemacht, dass sich die Kantone ein Jahr später zum modernen Bundesstaat zusammengerauft hätten.

Raum für Interpretation

Es ist nicht die einzige Theorie, für die der Sonderbundskrieg herhalten muss. Kürzlich durfte Peter Keller, Generalsekretär der SVP, in einem langen Artikel der «NZZ» die geistigen Gewänder von 1847 anlegen. Als Vertreter der Urschweiz forderte er eine Neuauflage des damaligen «Kulturkampfs», und sagte unwidersprochen, für Werte wie die Neutralität setze sich nur die SVP ungebrochen ein. Ziemlich ironisch, wenn man bedenkt: Gerade Söldner aus der Urschweiz mischten so ziemlich in jedem Konflikt der damaligen Welt mit. Man setze das einmal in Kontext zu heutigen Kriegen. Die Episode zeigt: Der Sonderbundskrieg lässt sich heute für unterschiedlichste Vorstellungen hinbiegen. Aber warum ist das so?

Jakob Tanner ist emeritierter Professor der Uni Zürich und stammt ausgerechnet aus Gisikon. Er kann Dufours Heldenstatus nicht viel abgewinnen: «Aus der heutigen Betrachtung wird Dufours Handlungsmaxime an die Soldaten überhöht.» Zwar stimme es, der Sonderbundskrieg forderte damals wenig Opfer, weniger sogar, als die Freischaren-Züge davor. Trotzdem hätten die Heere zu jener Zeit marodiert. «Die europaweiten ‹hungrigen 40er Jahre› spürte auch die Schweiz. Obwohl Dufour Plünderungen verbot, fanden solche statt. Das ging nicht in die Geschichte des Sonderbundes ein.»

Wie überall schlug der Bürgerkrieg auch in der Schweiz tiefe Wunden. Diese schnell heilen zu lassen, lag aber im Interesse aller. Im Eiltempo verpasste sich die Schweiz eine neue Verfassung. Tanner sagt: «Ohne diesen Zusammenschluss zu einem modernen Bundesstaat hätten die Kantone längerfristig kaum Überlebenschancen gehabt.» Das Ausland drohte zwar zu intervenieren, doch brach sich die Revolution Bahn - und die grossen Mächte hatten eigene Sorgen.

Wie gross das Verlangen nach einer nationalen Versöhnung war, zeigen die Reparationsforderungen nach dem Krieg. Alexander Schaerer hat dazu seine Dissertation verfasst. Er sagt: «Man hat nicht gross der Versuchung nachgegeben, die Schuldfrage zu stellen, sondern die entstandenen Kosten an die Kantone verteilt.» Der Preis betrug damals 6,1 Millionen Franken, gemäss Schaer wären dies nach heutigem Konsumentenpreisindex etwas über 90 Millionen.

Die unterlegenen Kantone mühten sich nach Kräften, den Zahlungen nachzukommen, und mussten dafür wiederum Klöster auflösen. Doch bereits nach sechs Jahren und zwei Dritteln abbezahlter Schuld fand der Bund: genug. Immer stärker wurde das Bemühen, die unterlegenen Kräfte politisch einzufügen. Bis schliesslich 1891 gar ein Katholik in den Bundesrat gewählt würde: Josef Zemp. «Ab dann war die Schweiz immer bemüht, Minderheiten einzubinden», sagt Philipp Sarasin, wie Tanner emeritierter Geschichtsprofessor der Uni Zürich.

Zum Gründungsmythos taugt er nicht

Als Gründungsmythos der Schweiz taugte der Sonderbundskrieg dennoch nicht, da sind sich Tanner und Sarasin einig. Zu stark sei schon damals die Metapher vom wehrhaften Bauernvolk und ihrem Kampf für die Freiheit gegen fremde Vögte gewesen. «Sie passte sowohl in die Erzählung der katholischen Urkantone wie auch der Liberalen», sagt Sarasin. In der Folge verfestigte die Schweiz ihren Mythos: 1860 wurde das Rütli zum nationalen Eigentum, 1864 entstand das Winkelried-Denkmal in Sempach und 1865 jenes von Stans, schliesslich die Tellskapelle 1882 und das Telldenkmal in Altdorf 1895.

Im Bemühen, den Schweizer Bürgerkrieg vergessen zu machen, wurde die Schweiz mehr denn je zu den Enkeln - und irgendwann auch Enkelinnen - Tells und Winkelrieds. Und Friedrich Engels irrte sich ein zweites Mal.