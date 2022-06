Vor der Sommerpause: Der Bundesrat bekommt sein Zeugnis

Sommerpause Knapp genügend: Bevor sich der Bundesrat in die Sommerferien verabschiedet, bekommt er sein Zeugnis Wie es die Tradition will, geht auch der Bundesrat vor den langen Ferien auf seine Schulreise – und bekommt sein Zeugnis. Während Aussenminister Cassis knapp an einer ungenügenden Note vorbeischrammt, schneidet Justizministerin Keller-Sutter am besten ab. Bundeshausredaktion Jetzt kommentieren 25.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kurz vor der Sommerpause hat es der Bundesrat noch einmal streng: An den Sitzungen müssen besonders viele Geschäfte durchgepaukt werden. Ums Budget für das nächste Jahr dürfte nochmals heftig gefeilscht werden. Richtig heikle Entscheide wie vor Jahresfrist stehen aber nicht mehr an. Damals musste sich der Bundesrat für einen Kampfjet entscheiden und der damalige Präsident Guy Parmelin liess seine Kolleginnen und Kollegen wissen:

Wir gehen nicht auf unsere Schulreise und in die Sommferien, bevor wir nicht entschieden haben!

Mittlerweile wissen wir, der Bundesrat will den amerikanischen Flieger F35 kaufen. Dieses Geschäft steht geradezu symptomatisch für den Zustand unserer Landesregierung. Im Nachgang wurden pikante Details bekannt, die ein wenig schmeichelhaftes Bild des Bundesrates hinterliessen. Ein Gremium, dessen Mitglieder mehr schlecht als recht miteinander kommunizieren; ein Gremium, dessen Mitglieder sich gegenseitig öffentlich zurechtweisen; ein Gremium, das sich in zentralen Fragen uneins ist.

Die beiden Bundesrätinnen Karin Keller-Sutter und Viola Amherd posieren für ein Foto. Bild: Laurent Gillieron / Keystone

Letzteres ist systemimmanent. Die Bundesräte kommen aus vier verschiedenen Parteien. Zudem hat jeder sein eigenes Departement – man redet sich nur selten drein. Und vor allem: Wenn ein Bundesrat keine Entscheidungsgrundlagen liefert, sind den anderen sechs die Hände gebunden. Denn die Kritik bei Untätigkeit – wie mit dem ersten Nicht-Entscheid zu den Russland-Sanktionen – prasselt auf das ganze Gremium nieder.

Die sieben Bundesrätinnen und Bundesräte sind eine Schicksalsgemeinschaft. Das ist in normalen Zeiten schon eine Herausforderung. In Krisenzeiten erst recht. Und da ist noch die Unwägbarkeit der künftigen Zusammensetzung des Bundesrates. Seit dem Wahlsieg der Grünen 2019 ist fast nichts mehr sicher. Keine gute Voraussetzungen für die Arbeit in einer Kollegialregierung.

Vor dem Bundesratsreisli gibt es das Zeugnis. Hervorragend schneidet niemand ab. Zum Glück sind Sommerferien. Erholen Sie sich gut, liebe Bundesrätinnen und Bundesräte!

Die einen dürften zufrieden sein, andere wohl eher nicht. Silvan Wegmann/CHM

Finanzminister Ueli Maurer (71), seit 2009 im Amt. Bild: Keystone

Es war kein Zufall, dass an der Medienkonferenz nicht Wirtschaftsminister Guy Parmelin auftrat, sondern eben Maurer. Dessen Staatssekretariat für internationale Finanzfragen ist agiler als Parmelins Staatssekretariat für Wirtschaft. Gewiss, Maurer kennt das Gefühl von Niederlagen. Die Klatsche bei der Abstimmung über die Stempelsteuer war deutlich. Die wichtigste Prüfung steht aber ohnehin erst in einem Jahr an, wenn der Verfassungsartikel zur Einführung einer Sondersteuer für Konzerne an die Urne kommt. Zwar ist Maurer kein Freund der Mindestbesteuerung. Aber der SVP-Mann hat verstanden, dass Opponieren gegen internationale Regeln nichts bringt.

Reihen schliessen und schlau umsetzen, das ist seine Losung. Auch budgettechnisch hat Maurer einige Herausforderungen vor sich. Das Parlament ist in Spendierlaune. Doch Maurer wird es richten. Abzug gibt es für die permanente Verletzung des Kollegialitätsprinzips. Auch wenn wir finden: Ein Lausbub pro Klasse mag es vertragen

Simonetta Sommaruga (62), seit 2010 im Amt. Bild: Keystone

Es gibt keinen Zweifel: Simonetta Sommaruga ist die Fleissigste im Gremium. Aber wie das Leben halt so spielt, sind die Fleissigsten selten die Beliebtesten in einer Klasse. Die Projekte Sommarugas werden kritisch betrachtet. Besonders von den Parlamentariern. Dabei ist Sommaruga endlich im richtigen Departement angekommen. Der Umbau der Energieversorgung ist für sie eine Herzensangelegenheit. Anders als ihre Vorgängerin Doris Leuthard vertraut sie nicht mehr darauf, dass die Stromlücken dereinst mit Importen aus der EU gedeckt werden können.

Sommaruga treibt den Ausbau der Erneuerbaren im Inland voran – in typischer Sommaruga-runder-Tisch-Manier. So hat sie die wichtigsten zerstrittenen Akteure der Wasserkraft an einen Tisch gebracht. Auf 15 Ausbauprojekte hat man sich grundsätzlich geeinigt. Einen Rettungsschirm für die Strombranche hat sie im Nu aufgespannt. Beim Mantelerlass zögert indes der Ständerat und treibt die Energieministerin fast zum Wahnsinn. Denn die Strombranche möchte endlich wissen, unter welchen Bedingungen sie in erneuerbare Energien investieren kann.

Natürlich läuft auch bei Sommaruga nicht alles rund. Das Nein zum CO2-Gesetz ist ein sehr grosser Tolggen im Reinheft. Ihre Presse ist nicht sonderlich gut, sie steht unter Druck – und gibt diesen auch ihren Mitarbeitenden weiter

Alain Berset (50), seit 2012 im Amt. Bild: Keystone

Die Coronakrise hat Berset hervorragend gemeistert. Doch er wäre auf diesem Höhepunkt der Popularität besser zurückgetreten. Denn Berset wirkt zunehmend genervt und überheblich. Offenbar wartet er auf seinen nächsten grossen Auftritt: 2023 amtiert er als Bundespräsident. Und es ist kein Geheimnis, dass sich Berset auf der grossen Bühne gefällt.

Die grössten Baustellen liegen aber just in seinem Departement brach: die Altersvorsorge und die Gesundheitskosten. Zwei Probleme, welche das Land aus eigener Kraft lösen könnte. Doch erweisen sich diese als Murks. In der Gesundheit hat Berset alle gegen sich aufgebracht, was Lösungen erschwert. Gleichzeitig ist ihm noch keine wichtige Sozialreform gelungen. Die Stabilisierung der AHV kommt im September an die Urne und Beobachter fragen sich, mit wie viel Verve er gegen seine Partei kämpfen wird, die das höhere Frauenrentenalter ablehnt.

Was in der beruflichen Vorsorge aktuell passiert, kommt einem politischen Totalversagen gleich. Dass der Ständerat es nicht schaffte, in nützlicher Frist einen besseren Reformvorschlag zu präsentieren, ist freilich nicht Bersets Schuld. Doch er beharrt auf einer Lösung, die offenkundig keine Mehrheiten findet im Parlament. Mit solch einer Sturheit kann man nicht regieren. Ausser man hat den Kampfgeist und die Gabe, das Parlament von seinen Ideen zu überzeugen.

Guy Parmelin (62), seit 2016 im Amt. Bild: Keystone

Sein Jahr als Bundespräsident hat Guy Parmelin besser als erwartet gemeistert. Beim Ausbruch des Ukraine-Kriegs aber machte er keine gute Falle: Er schaffte es nicht, in den Krisenmodus zu schalten. Sein Departement reagierte nur sehr zögerlich auf die EU-Sanktionen. Parmelin fällt die Kommunikation zu politischen Geschäften oft schwer, seine Sätze sind lang und verschachtelt. Das ändert sich, sobald es um Menschliches geht, wie sich in der Coronakrise zeigte – dann überzeugt er mit seinem nahbaren, authentischen Auftreten.

Auch seine Abstimmungsbilanz lässt sich sehen: Trinkwasser- und die Pestizid-Initiative wurden wie von ihm gewünscht vom Stimmvolk versenkt. Eine grosse Baustelle ist der Rauswurf der Schweiz aus dem Forschungsprogramm Horizon – eine Folge des Verhandlungsabbruchs mit der EU. Parmelin müsste hier mehr Dampf machen, findet eine Mehrheit des Nationalrats. Eine grosse Herausforderung könnte für den Wirtschaftsminister zudem die Inflation werden. Bisher beliess er es dabei, den Sozialpartnern zu einer Lohnerhöhung zu raten. Ob er diesmal rechtzeitig in den Krisenmodus schaltet, wenn es nötig wird?

Amtsmüde wirkt er zwar nicht. Trotzdem: Acht Jahre sind genug – auch weil dem Gesamtbundesrat etwas Frische guttun würde.

Ignazio Cassis (61), seit 2017 im Amt. Bild: Keystone

Als Bundespräsident steht Ignazio Cassis dieses Jahr im Scheinwerferlicht. Die bisherige Bilanz ist durchzogen. Der Tessiner ist auch fast fünf Jahre nach seiner Wahl nicht wirklich eingebunden im Bundesrat. Ihm fehlt es an Rückhalt, man traut ihm wenig zu. Am deutlichsten war das am 24. Februar zu sehen, als der Krieg in der Ukraine begann. Der Bundesrat erlaubte Cassis lediglich, eine kurze Erklärung abzugeben, aber keine Fragen zu beantworten. Das damit verbundene Risiko eines Patzers wollten seine Kollegen nicht eingehen. Die anschliessende Medienkonferenz mit Vertretern der Bundesverwaltung geriet zum Desaster.

Am Ukraine-Dossier zeigt sich, weshalb weiterhin an Cassis’ Bundesratstauglichkeit gezweifelt wird. Am WEF erfand er spontan den Begriff der «kooperativen Neutralität». Was er damit meinte, war unklar. An einer Demo in Bern liess er sich von der Stimmung mitreissen und inszenierte sich als Fan des ukrainischen Präsidenten. Für die Blockade im EU-Dossier hingegen tragen andere mehr Verantwortung.

Souverän meisterte Cassis sodann die Kandidatur für den UNO-Sicherheitsrat. Ob sein Präsidialjahr erfolgreich sein wird, entscheidet die Ukraine-Konferenz in Lugano. Gelingt sie, wäre Cassis ein würdiger Rücktritt auf das Ende der Legislatur nahezulegen. Sechs Jahre in einem Amt, dem er nur teilweise gewachsen ist, müssen reichen.

Viola Amherd (60), seit 2019 im Amt. Bild: Keystone

Viola Amherd wurde am 24. Februar vom Krieg genauso überrumpelt wie der Gesamtbundesrat. Nur ist das für die Chefin des Verteidigungsdepartements um einiges peinlicher. Sie hat den Nachrichtendienst des Bundes unter sich, den militärischen Nachrichtendienst und die Armee – zentrale Elemente für die Sicherheit der Schweiz. Sie alle waren nicht oder ungenügend informiert, auch wenn Amherd nun das Gegenteil behauptet.

In den letzten zweieinhalb Jahren machte die Walliserin das VBS mit Frauenförderung und Umweltbewusstsein innovativer und trendiger. Sie vernachlässigte dabei allerdings die Kernaufgabe des Departements – die Armee. Mit Kriegsausbruch vollzog sie eine scharfe Kurskorrektur. Es war das Parlament, das sie dazu drängte: In die Armee soll bis 2030 mindestens ein Prozent des Bruttoinlandprodukts fliessen, forderten National- und Ständerat. Das entspricht einem Anstieg des Budgets von 5,3 auf 8,5 bis 8,8 Milliarden Franken.

Amherd erhält damit als erste Verteidigungsministerin seit Jahrzehnten mehr Geld für die Sicherheit. Gleichzeitig hat sie die Handlungsfähigkeit auch bei der Beschaffung der F-35-Kampfjets wieder gewonnen: Sie treibt sie ­entschieden voran, obwohl nicht klar ist, ob und wann die Initiative der Linken gegen den F-35 zu Stande kommt. Amherd hat die Zeichen der Zeit gerade noch rechtzeitig erkannt.

Karin Keller-Sutter (58), seit 2019 im Amt. Bild: Keystone

Das grosse Versprechen, das sie mit der Überbrückungsrente für ältere Arbeitslose aufbaute: mit den Sozialpartnern – namentlich den Gewerkschaften – einen Modus Operandi zu finden, um die kniffligen EU-Fragen zum Lohnschutz zu lösen. Sie beauftragte den früheren Staatssekretär Mario Gattiker, einen Bericht zu schreiben und Wege für eine Verhandlungsbasis aufzuzeigen. Doch der grosse Schulterschluss findet nicht statt, das Versprechen bleibt sie bis heute schuldig.

Die Themen, die sie sonst anfasst, treibt sie voran: Mit den ukrainischen Flüchtlingen zeigte sie sich schnell solidarisch und setzte den Schutzstatus S um. Sie kommuniziert proaktiv, wies frühzeitig auf Probleme der Unterbringung und der Gefährdung von Frauen und Kindern hin. Für alle anderen Vertriebenen zeigt sie hingegen wenig Herz. Sei es häusliche Gewalt, das Sexualstrafrecht oder die E-ID: Keller-Sutter sucht nach Lösungen und bietet Hand für Kompromisse. Das kann sie gut.

Was aus dieser Liste hervorgeht: Keller-Sutter hat ihre Themen so weit im Griff und leidet eher an Unterforderung. Um sie ist es zuweilen verdächtig ruhig. Deshalb darf man von der Klassenbesten auch erwarten, dass sie ihre Kollegen unterstützt, anstatt ihnen Steine in den Weg zu legen. Daran muss sie noch arbeiten und die Sticheleien bleiben lassen. Denn das Schicksal des Bundesrats ist: Er funktioniert nur als Gemeinschaft.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen