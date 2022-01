Stromversorgung «Das sind Luftschlösser»: Sommarugas Solar-Offensive polarisiert Die Umweltministerin Simonetta Sommaruga fordert eine Solar-Pflicht für alle Neubauten. Die Solar-Offensive kommt aber nicht bei allen gut an. 31.01.2022, 05.00 Uhr

Simonetta Sommarugas Idee überzeugen nicht alle. Keystone

Simonetta Sommaruga fordert eine Solar-Pflicht für alle Neubauten. Bewilligungsverfahren für grosse Wasser- und Windkraftwerke will die Energeiministerin beschleunigen. Das machte die «Schweiz am Wochenende» publik. Und die «NZZ am Sonntag» berichtete von Plänen, über Autobahnen Solardächer zu installieren. Wie kommen die Ideen der SP-Bundesrätin bei der politischen Konkurrenz an?