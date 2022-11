Sommaruga-Rücktritt SVP verliert die Lieblingsgegnerin – Gerangel ums Energiedepartement vorprogrammiert Mit ihrem Referendum gegen das Klimaschutzgesetz will die SVP im Wahljahr punkten, doch sie kannt nicht mehr mit dem Feindbild der bisherigen Energieministerin Simonetta Sommaruga operieren. Das durch ihren Rücktritt freiwerdende Departement Uvek ist derweil heiss begehrt – und könnte in bürgerliche Hände übergehen. Christoph Bernet Jetzt kommentieren 03.11.2022, 17.33 Uhr

SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga während einer Rede von SVP-Nationalrat Christian Imark. Peter Schneider/Keystone (Bern, 20. September)

Es könnte zum perfekten Start in den Wahlherbst werden: Am 18. Juni 2023 kommt es zur Abstimmung über den indirekten Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative. Die SVP hat unter dem Schlagwort «Stromfresser-Gesetz» das Referendum ergriffen.

Bis am Mittwoch sah es so aus, als könnte die SVP den Abstimmungskampf gegen ihre Lieblingsgegnerin Simonetta Sommaruga (SP) führen. Die Bundesrätin wird von der Partei gern als Personifizierung der in den Augen der SVP gescheiterten und ideologischen Energiestrategie dargestellt.

Doch mit dem überraschenden Rücktritt Sommarugas kommt es an der Spitze des Umwelt- und Energiedepartements (Uvek) zu einem Wechsel. Für SVP-Nationalrat Christian Imark ändert das grundsätzlich nichts an der Ausgangslage. Das von der Parlamentsmehrheit beschlossene Gesetz wolle in der heutigen Situation, in der Strom Mangelware sei, neue Subventionen für Stromverbrauch vorsehen. «Diesen Kampf müssen wir führen», sagt er.

Emotionalisierung an der Parteibasis

«Unsere Opposition gegenüber diesem Gesetz ist inhaltlich begründet und nicht an der Person von Simonetta Sommaruga festgemacht», sagt der Solothurner. «Dass sich die SVP und Sommaruga häufig ins Gehege geraten sind, hat mit den Dossiers zu tun, die die SP-Bundesrätin erst als Justiz- und dann als Umweltministerin vertreten habe», sagt Imark. Doch er räumt ein, dass diese vielen Auseinandersetzungen «an der Parteibasis durchaus zu einer gewissen Emotionalisierung gegenüber der Person von Sommaruga geführt haben». Er glaubt aber nicht, dass der Wechsel an der Uvek-Spitze einen Einfluss auf den Abstimmungskampf im nächsten Juni haben wird.

Für Imark ist klar: «Das Uvek gehört wieder in bürgerliche Hände.» Mit den gossen Herausforderungen, insbesondere im Energiebereich, sei es umso wichtiger, dass im Departement wieder pragmatischer und technischer gedacht und gehandelt werde: «Sonst verbauen wir uns aus ideologischem Starrsinn die wenigen Lösungswege, die überhaupt möglich sind.» Am liebsten sähe Imark das Uvek künftig unter SVP-Führung.

Mit Amherd könnte auch Rot-Grün leben

Ob sein Wunsch in Erfüllung gehen wird, ist fraglich. Über die Departementsverteilung wird der neu zusammengesetzte Bundesrat nach den Wahlen vom 7. Dezember in Eigenregie entscheiden. Klar ist schon heute, dass es zu Rochaden kommt.

Als ausgeschlossen gilt, dass SVP-Wirtschaftsminister Guy Parmelin ein zweites Mal das Departement wechselt. Dem Kronfavoriten der SVP, Nationalrat Albert Rösti, werden Ambitionen auf das Uvek nachgesagt. Doch als Neuling müsste er sich bei der Departementsverteilung hinten anstellen.

Bundesrätin Viola Amherd (Mitte). Alessandro Della Valle/Keystone (Bern, 15. September)

Unter den amtierenden Bundesratsmitgliedern gilt Verteidigungsministerin Viola Amherd (Mitte) als heisseste Kandidatin für einen Wechsel ins Uvek. Mit dem Kauf der neuen Kampfjets kann sich Amherds Bilanz im VBS sehen lassen, ein Abgang würde ihr nicht als Flucht ausgelegt. Allerdings scheint es Amherd im derzeitigen Amt gut zu gefallen.

Keller-Sutter will weg

Auch Justizministerin Karin Keller-Sutter (FDP) sucht dem Vernehmen nach eine neue Aufgabe. Im Justizdepartement wartet angesichts hoher Flüchtlingszahlen viel Arbeit, aber wenig Ertrag. Keller-Sutter soll einen Wechsel ins frei werdende Finanzdepartement EFD anstreben. Einzelne Stimmen im Bundeshaus sagen auch Gesundheits- und Sozialminister Alain Berset (SP) Ambitionen aufs EFD nach. Als bald amtsältester Bundesrat dürfte er bei der entscheidenden Sitzung zuerst seinen Wunsch äussern. Ein Finanzdepartement in linker Hand dürfte jedoch bei den bürgerlichen Parteien auf Widerstand stossen. Ob FDP-Aussenminister Ignazio Cassis einen Wechsel anstrebt – und ihm das Kollegium einen solchen Wunsch ermöglichen würde –, ist unklar.

Karin-Keller Sutter (FDP) hat ein Auge auf das Finanzdepartement geworfen. Alessandro Della Valle/Keystone (Bern, 12. September)

Wie der «Blick» am Donnerstag schreibt, könnten die vier Vertreter von SVP und FDP versucht sein, ein Päckli zu schnüren. Sollte Energiepolitiker Albert Rösti in den Bundesrat gewählt werden, könnte er das Uvek übernehmen und Keller-Sutter die Finanzen, spekuliert die Zeitung.

Doch die Vergangenheit zeigt: Die Departementsverteilung folgt ihren eigenen Gesetzen. 2018 war es ausgerechnet FDP-Parteikollege Ignazio Cassis, der Karin Keller-Sutter den Einzug ins von ihr bevorzugte Wirtschaftsdepartement WBF verwehrte. Er verhalf zum grossen Ärger Keller-Sutters SVP-Bundesrat Parmelin zum Sprung ins WBF.

