Die Grünen verzichten erneut auf eine Kampfkandidatur – 2023 treten sie sicher an, aber dann könnte es zu spät sein

Die Grünen greifen den frei werdenden Bundesratssitz der SP nicht an. Erst nach den Wahlen 2023 will die Partei in die Landesregierung. Fraktionschefin Aline Trede verspricht, die Partei sei gut vorbereitet. Doch ob die Chancen der Grünen dann besser sein werden, ist fraglich.