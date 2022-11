Sommaruga-Nachfolge: Eine junge Mutter im Bundesrat?

Sommaruga-Ersatz Eine junge Mutter im Bundesrat - eine Illusion? Noch nie in der Geschichte des Bundesstaats, also seit 1848, gab es ein Bundesratsmitglied, das kleine Kinder hatte und die Familienarbeit zuhause teilte. Ob sich das jetzt ändert oder nicht, ist keine zentrale Frage für das Land. Aber: Es muss möglich sein. Patrik Müller Jetzt kommentieren 08.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fiktion und Realität: In der dänischen TV-Serie «Borgen» wird eine junge Mutter im Jahr 2010 Regierungschefin. In Finnland wurde dieses Szenario mit Sanna Marin Realität. Und in der Schweiz? DR1

Es ist das Thema der Stunde. «Übernehmen jetzt die jungen Mütter?», titelte die «Schweiz am Wochenende». Am Tag darauf hiess es in der «NZZ am Sonntag»: «Bei der SP drängt eine Generation junger Mütter in den Bundesrat», und am Montag fragte der «Tages-Anzeiger»: «Ist die Zeit reif für junge Mütter?»

Als 2011 Alain Berset im Alter von 39 Jahren in den Bundesrat gewählt wurde, stellte niemand die Frage, ob dieser Job vereinbar ist mit seiner Rolle als Vater von drei schulpflichtigen Kindern. Man wusste, dass das Ehepaar das klassische Familienmodell kannte: Muriel Zeender Berset, eine promovierte Literaturwissenschafterin, schaute zu den Kindern, Alain Berset machte Karriere. Dass das auch lange nach seiner Wahl noch galt, wurde der Öffentlichkeit in der Coronapandemie 2020 klar. Berset sagte, er habe so viel zu tun, dass er drei Wochen lang nicht mehr zuhause gewesen sei.

Das Beispiel von Magdalena Martullo-Blocher

Das klassische Familienmodell muss nicht heissen: Er hat einen Job, sie leistet unbezahlte Familienarbeit. Es könnte auch umgekehrt sein. Nur ist es viel seltener, dass der Mann seiner Frau den Rücken freihält, damit sie aufsteigen kann, so wie SVP-Nationalrätin und Ems-Chefin Magdalena Martullo-Blocher.

In der Öffentlichkeit ist nicht bekannt, wie die in den Medien genannten SP-Politikerinnen mit kleinen Kindern die Rollenverteilung zuhause organisiert haben. Und es geht auch niemanden etwas an. Doch es scheint, als wäre das Berset-Modell für keine Kandidatin eine Option. Für sie kommt das Bundesratsamt nur in Frage, wenn sie weiterhin ein Familienleben haben können. Darum rückt die Frage ins Zentrum: Geht das zusammen?

Die Antwort ist schwierig, weil Erfahrungswerte fehlen. Seit Gründung des Bundesstaats im Jahr 1848 gab es noch nie einen Vater oder eine Mutter in der Landesregierung, der oder die schulpflichtige Kinder hatte und die Familien- und Haushaltsarbeit aufteilte. Von den neun Bundesrätinnen, die je gewählt worden sind, waren sieben kinderlos. Die beiden anderen, Micheline Calmy-Rey (SP) und Eveline Widmer-Schlumpf (SVP/BDP), kamen in einem Alter ins Amt, als ihre Kinder bereits erwachsen waren.

Ist Familienverträglichkeit bei einem so wichtigen Job überhaupt ein Kriterium?

Einige Kommentatoren ärgern sich darüber, dass jetzt über die Familienverträglichkeit des Bundesratsjobs diskutiert wird. Ist das wirklich ein Kriterium für einen so wichtigen Beruf, den nur sieben Menschen ausüben? Und muss es überhaupt sein, dass Mütter oder Väter im Alter zwischen 35 und 50 Jahren in der Regierung sitzen? Können diese, wenn sie geeignete Führungsfiguren sind, nicht auch noch später ihre Chance wahrnehmen? Muss denn alles Grosse im Leben vor 50 stattfinden?

Pascale Bruderer, ehemalige Ständerätin, hat schulpflichtige Kinder. Sie prüft eeine Kandidatur für den Bundesrat, entschied sich aber am Montag, darauf zu verzichten. Joël Hunn / NZZ

Gewiss, es gibt kein Anrecht darauf, in dieser Altersspanne das höchste Exekutivamt im Land erklimmen zu können. Auch nicht für politische Ausnahmetalente. Dieses Amt dient nicht der Selbstverwirklichung oder der Parteienprofilierung, sondern dem Interesse des Landes. Es sollte von derjenigen Person ausgeübt werden, die am besten geeignet ist.

Doch was ist, wenn der oder die Beste just im Alter von 35 bis 50 ist, kleine Kinder hat und diese weiterhin sehen möchte? Solche Personen a priori vom Amt auszuschliessen: Das ist nicht im Interesse des Landes.

Nur ein Sekundärargument ist die Vorbildfunktion. Natürlich würde die erste Bundesrätin mit schulpflichtigen Kindern die Diskussion über Vereinbarkeit von Beruf und Familie neu beleben – auch für ganz gewöhnliche Berufe. Aber die Bundesratswahl eignet sich dafür nicht als als Stellvertreterdiskussion.

Moritz Leuenberger nahm sich das Recht auf eine Work-Life-Balance heraus

Überhaupt: Ist es für ein Bundesratsmitglied schwieriger, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen, als für ein Paar, das seinen Lebensunterhalt mit Putzen, im Verkauf oder im Gastgewerbe verdient? Zumindest Geldprobleme hat ein Bundesrat keine, mit einer halben Million Jahreseinkommen muss niemand überlegen, ob er sich die Krippe oder eine Nanny leisten kann.

Zudem wird die Härte des Bundesratsamts womöglich überhöht. Ueli Maurer sagte, seit er Bundesrat sei, habe er es weniger streng als vorher. Von Pascal Couchepin ist überliefert, dass er nachmittags bisweilen freimachte, um zu wandern. Moritz Leuenberger ging oft erst zwischen 8 und 9 Uhr auf den Zug von Zürich nach Bern, er schob eher eine ruhige Kugel und überliess Generalsekretär Hans Werder das Tagesgeschäft und die Departementsführung.

Warum soll das nur einem linken Schöngeist erlaubt sein, nicht aber einer jungen Mutter? Wer noch ein Familienleben möchte, müsste sich entsprechend organisieren: Das operative Geschäft einem Top-Generalsekretär überlassen, quasi einen CEO installieren, und sich selber in die Rolle einer Verwaltungsratspräsidentin begeben, die die grossen Linien zieht und die zentralen Entscheidungen trifft.

Natürlich lässt sich vieles nicht delegieren: Für die Arbeit im Parlament, Auftritte vor Abstimmungen und Staatsbesuche kann eine Bundesrätin nicht ihren CEO schicken. Opfer müssen in diesem Amt selbstverständlich erbracht werden, sonst ist man am falschen Ort.

Nationalrätin Flavia Wasserfallen - hier bei der Iran-Demo, wo sie sich Haare abschnitt - wird als Bundesratskandidatin gehandelt. Anthony Anex / KEYSTONE

Dennoch, im Jahr 2022 hätten wohl weite Teile der Bevölkerung Verständnis, wenn eine junge Bundesrätin ihr Amt anders ausfüllen würde als die Vorväter. In der Privatwirtschaft gibt es das schon, eine Pionierin war ABB-Chefin Jasmin Staiblin, die einst ihre kleinen Kinder vor Arbeitsbeginn in die Krippe fuhr und sie abends wieder abholte. In der dänischen TV-Serie «Borgen» gab es mit Birgitte Nyborg bereits 2010 eine Spitzenpolitikerin, die mit Kindern ins höchste Regierungsamt aufstieg.

Was damals Fiktion war, ist in Skandinavien inzwischen Realität – warum nicht auch in der Schweiz?

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen