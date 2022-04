Präsidenten im Duell SP-Chef spricht nicht mehr von Armee-Abschaffung – FDP-Chef sagt, wie viele Milliarden das Militär erhalten soll Der Ukraine-Krieg wirft viele Gewissheiten über Bord. Was braucht es für die Sicherheit der Schweiz? FDP-Präsident Thierry Burkart und SP-Co-Präsident Cédric Wermuth streiten darüber – und kommen sich überraschend nahe. Interview: Othmar von Matt (Text) und Severin Bigler (Bilder) 1 Kommentar 19.04.2022, 05.00 Uhr

FDP-Präsident Thierry Burkart (links) und SP-Co-Präsident Cédric Wermuth auf der kleinen Schanze in Bern – vor dem Bundeshaus. Severin Bigler (Bern, 13. April 2022)

Die Sicherheitslage der Schweiz hat sich mit dem Ukraine-Krieg verändert. Wie beschreiben Sie diese in einem Wort?

Thierry Burkart: Unvorhersehbar. Wir müssen leider wieder einen konventionellen Krieg in Europa erleben. Für die Schweiz heisst das: Sie muss sich in der Sicherheitspolitik auch wieder auf den Fall mit dem grössten Schadenspotenzial vorbereiten – nämlich Krieg.

Cédric Wermuth: Unübersichtlich. Die Situation ist für uns alle von Unsicherheit und Angst geprägt, auch bei mir persönlich. Das gebe ich offen zu. Es ist schwierig zu sehen, wie es weiter geht.

Muss die Schweiz der Nato betreten?

Wermuth: Klar Nein. Punktuell arbeitet die Schweiz schon heute mit der Nato zusammen, das ist gut so. Mir macht es Sorgen, wie gewisse Kreise um die Armee jetzt fast in Kriegsbegeisterung verfallen. Eine weitergehende militärische Zusammenarbeit mit der Nato würde rasch an neutralitätsrechtliche Grenzen stossen.

Burkart: Ich bin gegen einen Nato-Beitritt. Das wäre nicht vereinbar mit unserem Neutralitätsrecht. Aber ich bin für eine sehr viel engere Zusammenarbeit mit der Nato. Dies aus zwei Gründen. Erstens: Wenn die Schweiz bedroht ist, sind mit grösster Wahrscheinlichkeit weitere Teile von Europa und damit Nato-Staaten bedroht. Deshalb müssten wir uns besser befähigen zusammenzuarbeiten. Zweitens halte ich fest, dass es Bedrohungen gibt, vor denen wir uns als Schweiz nicht alleine schützen können. Dazu zählen zum Beispiel Interkontinental- und Mittelstreckenraketen.

Wie stellen Sie sich diese Zusammenarbeit vor?

Burkart: Wir sind zurzeit im Programm Partnership for Peace. Es gibt zusätzliche Programme der Nato wie die Partnership Interoperability Initiative (PII). Diese betrifft die Interoperabilität, die gegenseitige Anpassung der Systeme, ohne die eine Zusammenarbeit viel komplizierter ist. Mit dem Programm Enhanced Opportunity Partner (EOP) werden unter anderem gemeinsame Manöver durchgeführt. Die Idee dahinter: Wir bleiben neutral, können aber – sofern notwendig - im Verteidigungsfall zusammenarbeiten.

Geht Ihnen diese Zusammenarbeit zu weit, Herr Wermuth?

Wermuth: Für unsere Sicherheit sind jetzt drei andere Dinge kurzfristig dringender und wichtiger. Erstens müssen wir die Kriegsfinanzierung aus der Schweiz mit Oligarchen-Geld, Rohstoffhandel und russischem Gas abstellen. Zweitens müssen wir Flüchtlinge würdig aufnehmen und integrieren. Und drittens müssen wir die Menschen in der Schweiz vor den steigenden Kosten und der Wirtschaftskrise schützen, damit die Solidarität tragbar bleibt. Vor allem die steigenden Prämien und Heizungskosten müssen wir stoppen.

Wie sieht es im klassischen Sicherheitsbereich aus?

Wermuth: Mittelfristig sind die drei zentralen Pfeiler für die Sicherheit in der Schweiz die aktive Neutralität, mehr Souveränität im Bereich Infrastruktur und Energie und eine stärkere Integration in Europa. In dieser Diskussion sollten wir nichts überstürzen, das wir nicht mehr rückgängig machen können. Ich möchte verhindern, dass wir jetzt Entscheide treffen, welche einem schleichenden Nato-Beitritt gleichkommen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Donald Trump oder jemand ähnliches wieder Präsident wird. Dann würde die Nato plötzlich von Putin-Freunden geführt. Vergessen wir auch nicht: Die Nato war in Afghanistan. Da hat die Schweiz nichts verloren. Leider haben alle Grossmächte die Uno und das Völkerrecht massiv geschwächt in den letzten Jahren. Das muss die Schweiz tun: Sie muss zur Anwältin des Völkerrechts und seiner Institutionen werden, wie der Uno und der OSZE.

Burkart: Auch wenn es die Sozialdemokraten nicht wahrhaben wollen, wir haben wieder einen konventionellen Krieg auf unserem Kontinent. Leider. Daher müssen wir wieder erheblich mehr in die Sicherheit unseres Landes investieren und das entsprechende Armeebudget erhöhen. Ich bin froh, dass die ehemalige SP-Bundesrätin Micheline Calmy-Rey das genauso sieht. Das sagte sie letzte Woche auf einem Podium mit mir. Die Armee hat erheblichen Nachholbedarf bei der Ausrüstung und dem Ersatz von veralteten Systemen. Parallel dazu müssen wir die Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit der Nato stärken. Die Nato wird für die Sicherheitsarchitektur in Europa strategisch auf unabsehbare Zeit relevant bleiben.

Thierry Burkart: «Auch wenn es die Sozialdemokraten nicht wahrhaben wollen, wir haben wieder einen konventionellen Krieg auf unserem Kontinent. Leider.» Severin Bigler (Bern, 13. April 2022)

Wermuth: Der Krieg in der Ukraine dauert seit 2014. Ich weiss nicht, wer das übersehen hat, ich zumindest nicht. Unmittelbar sind unsere Sicherheit und Souveränität vor allem durch unsere Abhängigkeit von fossilen Energien bedroht und durch einen Finanzplatz, auf dem offenbar nach wie vor alle Despoten der Welt Geschäfte machen können. Da brauchen wir jetzt volle Transparenz. Unsere Zukunft ist in Europa und unser primärer Partner die EU. Die Welt braucht gerade jetzt ein unabhängiges und demokratisches Europa, das zu seinen Werten steht. Die Zukunft der Schweiz liegt deshalb zuerst in der europäischen Integration – nicht in reinen Militärbündnissen.

Burkart: Gerade diese Sicherheit in Europa wollt ihr schwächen, indem ihr das Frontex-Referendum unterstützt. Frontex ist ein wichtiger Bestandteil der Sicherheit in Europa. Wenn wir Frontex ablehnen, fallen wir aus Schengen/Dublin hinaus. Dann fällt der mit Abstand bedeutendste Teil der Zusammenarbeit in den Bereichen Kriminalitätsbekämpfung, Asyl und Migration weg. Das wäre für die Schweiz verheerend. Ich habe wenig Verständnis dafür, dass ihr die europäische Zusammenarbeit dort schwächen wollt. Das passt nicht in das Konzept, das du eben erklärt hast.

Wermuth: Du hast dasselbe gemacht, als du bei der Waffenrichtlinie im Komitee warst…

Burkart: …das ist schlichtweg falsch, ich war nicht in einem Komitee gegen die Waffenrichtlinie…

Wermuth: …das explizit sagte, es wolle aus Schengen austreten. Wir hingegen sagten nie, dass wir Frontex nicht weiterentwickeln wollen. Das ist eine unsachliche Unterstellung. Es geht bei dieser Vorlage um die Frage, ob die Schweiz selbstständig mehr dagegen tut, dass Menschen auf der Flucht nach Europa sterben. Nicht um Sicherheit. Die aktuelle Situation zeigt, dass die Schweiz sehr wohl mehr Flüchtlinge aufnehmen kann, als immer behauptet wurde.

Burkart: Wir haben inzwischen über 31'000 Flüchtlinge aufgenommen und zeigen gerade unsere grosse Solidarität. Eigentlich müsste die SP jetzt für die Weiterentwicklung von Frontex sein. Lehnen wir sie ab, fliegen wir nämlich aus Schengen und Dublin raus.

Wermuth: Nein, das ist falsch. Der Bundesrat entscheidet, was er bei einem Nein tut. Er kann der EU sagen, dass wir die Frontex-Weiterentwicklung selbstverständlich umsetzen. Das Risiko ist enorm, dass die Krise in der Ukraine weltweit mehr Hungersnot und Flucht verursachen wird. Genau deshalb darf man jetzt vor den Krisen anderswo nicht die Augen verschliessen.

Burkart: Schengen/Dublin wird an Bedeutung gewinnen. Deshalb ist es wichtig, dass wir dabei sind. Im Vertrag steht: Lehnt ein Vertragsstaat eine Weiterentwicklung von Schengen im Rahmen der dynamischen Rechtsübernahme ab, braucht es innerhalb von 90 Tagen einen einstimmigen Beschluss aller EU-Staaten, damit kein automatischer Ausschluss aus Schengen/Dublin erfolgt. Lehnen wir die Vorlage ab, müssen wir das der EU notifizieren und die 90-Tagefrist beginnt zu laufen. Gerade angesichts unseres derzeitigen Verhältnisses mit der EU ist ein einstimmiger Beschluss in so kurzer Zeit zu unseren Gunsten völlig illusorisch.

Wermuth: Wir können schon über Frontex diskutieren. Aber dann bitte auf Grundlage von Fakten. Die Schweiz hat seit 2008 in sieben Fällen Weiterentwicklungen zu spät umgesetzt, einmal sogar dreieinhalb Jahre zu spät. Das war nie ein Problem, weil man der EU einfach die Gründe dafür sachlich erklärt hat.

Im Parteiprogramm der SP steht noch immer der Passus, dass sie die Armee abschaffen will. Ist das nicht absurd?

Wermuth: Das ist doch eine absurde Diskussion. Unser Parteiprogramm zeigt, wie wir uns die Vision einer besseren Welt vorstellen. Ja, das ist eine Welt ohne militärische Gewalt. Gerade dieser Krieg zeigt: Krieg schafft immer Elend auf allen Seiten. Frieden muss das Ziel sein. Was soll daran falsch sein? Uns ist genauso klar, dass wir im Parlament pragmatische Armeepolitik machen müssen. Ja, die Armee ist ein Teil des Sicherheitsdispositivs der Schweiz, aber eben nur einer.

Cédric Wermuth: «Unser Parteiprogramm zeigt, wie wiruns die Vision einer besseren Welt vorstellen. Ja. Das ist eine Welt ohne militärische Gewalt.» Severin Bigler (Bern, 13. April 2022)

Die Bürgerlichen wollen das Budget der Armee aufstocken. Sind Sie dazu auch bereit?

Wermuth: Man kann mit mir über alles reden, wenn man mir erklären kann weshalb. Seit sieben Wochen kann mir aber niemand sagen, was man mit dem Geld eigentlich will.

Burkart: Bis jetzt wurde die Sicherheit an den finanziellen Mitteln ausgerichtet, die massiv knapper waren als noch vor 30 Jahren. Neu haben wir als Ziel, die finanziellen Mittel bis 2030 aufzustocken, damit man die Entwicklung vorantreiben kann, die es braucht. Nicht die Finanzen geben vor, was möglich ist. Man überlegt sich zuerst, was notwendig ist und spricht dann die finanziellen Mittel. Die SP hat im Parteiprogramm die Abschaffung der Armee. Du sagst zwar jetzt, das sei momentan nicht auf der Traktandenliste. Doch Sicherheitspolitik ist kein Joghurt, das man im Laden an einem Tag kaufen kann und am nächsten nicht mehr. Hier braucht es Kontinuität und langfristige Planung. Ich hoffe sehr, dass die SP – wie die deutsche SPD - erkennt, dass dringend Investitionen nötig sind.

Wermuth: Wir müssen zuerst entscheiden, was wir langfristig für Schlüsse ziehen aus dem Krieg. Dann entscheiden wir, welches Budget wir brauchen. Nicht umgekehrt. Auch das Verteidigungsdepartement (VBS) muss zuerst seine Hausaufgaben machen. Das VBS und die Armee sind in einem schlechten Zustand. Die Liste der Beschaffungsprojekte, die schiefliefen, ist lang. Auch die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) bemängelt den Umgang der Armee mit der Entsorgung von Rüstungsmaterial. Wir haben hier ein Departement, welches das Geld der Steuerzahler mit beiden Händen zum Fenster hinauswirft. Dazu kommt: Die Geschäftsprüfungsdelegation, das höchste Aufsichtsgremium, sieht sich nach sechs Wochen Ukraine-Krise gezwungen, einen Brief an den Bundesrat zu schreiben – weil das Management der Krise katastrophal war. Gerade auch im VBS. Ich nicht bereit, all diese Probleme einfach mit neuem Geld zuzudecken, bevor das aufgearbeitet ist.

Burkart: Ich höre immer viele «Aber». Man kann dann sagen, man sei zwar dafür, ist aber im konkreten Fall dagegen. Ich nehme auch zur Kenntnis, dass das Parteiprogramm der SP eine ideale Welt zeichnet. Die FDP versucht jeweils, zu konkreten Herausforderungen konkrete Umsetzungsvorschläge zu machen. Aber à la bonheur. Ich nehme zur Kenntnis, dass die SP wieder Ja sagt zu einer Armee. Das freut mich natürlich, denn sie ist unsere letzte Versicherung für die Menschen in unserem Land.

Wermuth: Nochmal, kurzfristig müssen wir die Kriegsfinanzierung aus der Schweiz abstellen, Flüchtlinge aufnehmen und schauen, dass die Auswirkungen des Krieges die Schweizer Bevölkerung nicht zu hart treffen. Die Preise steigen bereits, in der zweiten Jahreshälfte rechnen wir mit einem Schub bei den Krankenkassenprämien, die Strompreise dürften steigen. Wir müssen den Menschen in diesem Land eine Garantie geben, dass nicht am Ende sie den Krieg und die Sanktionen bezahlen, während die Erdölindustrie satte Gewinne macht. Darauf sollten wir uns jetzt konzentrieren.

Burkart: Ich bin auch der Meinung, dass wir auf die Vorsorge wieder mehr Wert legen müssen. Wir müssen mehr Reserven schaffen. Wir reduzierten sie in den letzten 30 Jahren gewaltig. Vor zwanzig Jahren redet die damalige SP-Fraktionschefin sogar der Abschaffung der Notreserven das Wort. Wir müssen wieder mehr Resilienz, mehr Widerstandsfähigkeit, aufbauen.

Von welchen Gütern sprechen Sie?

Burkart: Von Nahrungsmitteln, Treibstoffen, gewissen Medikamenten und anderen strategisch relevanten Gütern. Die Welt ist konfliktanfällig. Es hat sich gezeigt, dass Handelswege auch unterbrochen werden können.

Sie verfolgen also auch einen erweiterten Sicherheitsbegriff?

Burkart: Ja, natürlich. Ich habe bei der Ukraine immer einen breiten Ansatz gewählt, sprach mich für Sanktionen und für Solidarität mit den Flüchtenden aus. Selbstverständlich müssen wir uns auf allen Ebenen dafür einsetzen, dass der Krieg aufhört oder zumindest das Leid reduziert werden kann. Aber es gehören angesichts des Kriegs in Europa auch innenpolitische Konsequenzen dazu, etwa in der Energiepolitik und bei der Vorsorge. Sicherheit ist immer ein umfassendes System.

Wermuth: Offenbar gibt es bei der FDP eine Abkehr von der blauäugigen Globalisierung. Das freut mich. Wir werden dazu Vorstösse einreichen. So dürfen wir beispielsweise unsere Kommunikationsinfrastruktur nicht einfach zweifelhaften Akteuren aus anderen diktatorischen Staaten überlassen.

Burkart: Sprichst du 5G an?

Wermuth: Ja.

Burkart: Ihr verhindert seit Jahren unsere Vorstösse, die den 5G-Ausbau beschleunigen wollen. Wenn der 5G-Ausbau weiterhin von Euch verhindert wird, müssen wir nicht darüber diskutieren, ob er europäisch ist oder nicht.

Wermuth: Doch. Das ist genau der zentrale Punkt.

Burkart: Wir brauchen zuerst überhaupt den politischen Willen für einen Ausbau.

Wermuth: Nein. Bei 5G ist es wichtig, dass wir eine sichere europäische Lösung finden.

Burkart: Ihr bekämpft einfach 5G.

Wermuth: Das ist eine absurde Unterstellung. Gerade nach der Covid-Krise sollten wir gelernt haben, die Dinge richtig zu tun, nicht einfach schnell. Wenn unsere 5G-Netze am Ende unter chinesischer Kontrolle stehen, ist das gefährlich. Das gilt für alle kritischen Infrastrukturen. Wir brauchen wieder mehr langfristiges Denken auch in der Wirtschaft. Wir müssen wegkommen von dieser Abhängigkeit im Infrastrukturbereich, müssen die Lieferketten wieder langfristig planen und Partnerschaften mit Ländern aufbauen, die zuverlässig sind. Die sind vor allem in Europa zu finden. Aber ich glaube, da zeichnet sich ein Konsens ab.

Burkart: Nein, es gibt insofern keinen Konsens, als dass du die Infrastruktur verstaatlichen willst. Dort können wir selbstverständlich keine Hand bieten. Das muss privat funktionieren. Eine Verstaatlichung würde nichts bringen, wir haben das entsprechende Know-how gar nicht.

Wermuth: Ich will wieder mehr demokratische Kontrolle für die kritischen Infrastrukturen.

Burkart: Wir müssen in den internationalen Handel eingebunden bleiben. Es gibt in der Schweiz produzierte Maschinen, die aus bis zu 15000 Einzelteilen aus der ganzen Welt bestehen. Wir können nicht alle hier produzieren.

Wermuth: Das hat auch nie jemand behauptet.

Burkart: Einverstanden bin ich aber damit, dass wir wieder mehr Gewicht auf Resilienz legen müssen.

Ihr liegt politisch gar nicht so weit auseinander, wie es scheint.

Wermuth: Ich freue mich über den freisinnigen Lernprozess (lacht).

Burkart: Und ich freue mich, dass die Sozialdemokratie gewisse Gegebenheiten zur Kenntnis nehmen muss, die sie in ihrem Parteiprogramm ausgeblendet hat – und jetzt von einer Idealvorstellung spricht. Wichtig ist, dass man erkennt: Man muss wieder investieren in die Sicherheit dieses Landes. Sicherheit ist nicht gratis, sie kostet. Und sie ist nicht selbstverständlich.

SP-CO-Präsident Cédric Wermuth und FDP-Präsident Thierry Burkart stellen fest: So weit liegen sie gar nicht auseinander. Severin Bigler (Bern, 13. April 2022)

Wermuth: Meine politische Strategie besteht nicht darin herauszustreichen, was die FDP politisch alles falsch macht. Auch wenn ich mich manchmal dazu verleiten lasse. Aber das ist falsch. Wir müssen den Weg finden, etwas gemeinsam zu tun.

Burkart: Wenn wir in diesen Fragen Lösungen finden wollen, müssen wir alle zusammenarbeiten - Bürgerliche und SP. Offensichtlich gibt es Anzeichen dafür, dass ein solcher Krieg in Europa die Parteien in gewissen Fragen enger zusammenbringt – sogar SP und FDP.

Zu den Bundesratswahlen 2023. Braucht es eine neue Zauberformel 2-1-1-1-1-1, wie die GLP vorschlägt: 2 Sitze für die SVP, je einen Sitz für FDP, SP, Mitte, Grüne und GLP?

Burkart: Es scheint mir verführt, schon über die Bundesratswahlen zu reden. Wir müssen abwarten, was die Wahlen bringen. Wichtig ist, dass wir in unserer Landesregierung Stabilität haben. Das bedingt, dass man amtierende Bundesräte nicht abwählt. Und ich bin sehr skeptisch, ob noch mehr Parteien in einer Landesregierung zu mehr Stabilität führen. Das Gegenteil ist der Fall.

Wermuth: Ich bin ehrlich gesagt beelendet über den Zustand des jetzigen Bundesrats. Ich weiss gar nicht, ob man diese Situation noch schlechter hätte managen können.

Also braucht es Erneuerung?

Wermuth: Ich glaube, wir sollten als Politiker öfters unseren Job machen und nicht so oft darüber nachdenken, wie wir welche Posten verteilen. Die Menschen erwarten, dass wir dieses Land jetzt sicher durch die Krise bringen. Nach den Wahlen 2023 reden wir dann über die Bundesratssitze.

Für die SP ist die Situation schwierig mit den kantonalen Verlusten?

Wermuth: Wir wussten bei der Übernahme des Präsidiums, welche Herausforderungen auf uns zukommen. Klar würde ich mir andere Resultate wünschen. An der Urne sind wir so erfolgreich wie seit Jahren nicht mehr, zum Beispiel bei der Pflegeinitiative oder den Referenden gegen die Steuervorlagen von Rechts.

Auch die FDP hat hohe Verluste.

Burkart: Nein. Seit die neue Crew ab Oktober am Werk ist, legten wir in fast allen kantonalen Parlamenten zu. Wir haben den Abwärtstrend ganz klar gestoppt. Es geht aufwärts.

1 Kommentar Alex Schneider vor etwa einer Stunde Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht: 30'000 freiwillige Milizsoldaten sind genug!Die Schweiz hat mir 2,3 Armeeangehörigen je 100 Einwohnern europaweit mit Abstand die grösste Armee im Verhältnis zur Bevölkerungszahl (Nachbarländer: 0,5 Soldaten je 100 Einwohner). Wenn Finnland mit 30'000 Aktiven auskommt, um 1'200 Kilometer Grenze mit Russland zu sichern, ist nicht einzusehen, weshalb uns 185'000 Armeeangehörige beschützen müssen. Für die Schweiz genügt eine Armee mit 30'000 freiwilligen Milizsoldaten. Der Präsenzkern an Berufs- und Zeitsoldaten müsste von heute etwa 4'000 auf 6'000 Personen hochgefahren werden. Dieser Kern würde wie heute die militärischen Schlüsselkompetenzen entwickeln und im Coaching der Miliz weitergeben. Ein Teil der Freiwilligenmiliz würde in einem höheren Bereitschaftsgrad stehen und müsste in ein paar Stunden voll verfügbar sein. Das ist auf freiwilliger Basis realisierbar. Wer Dienst leistet, kriegt einen Lohn. Längerfristige Anreize könnten sein: lebenslange Krankenversicherung oder Ausbildungszertifikate. Es müsste eine Mischung sein aus unmittelbaren materiellen Anreizen und längerfristig wirksamen Benefits, etwa ein AHV-Bonus oder ein Steuer-Bonus. Eine moderne Freiwilligenmiliz würde je nach Zielumfang 3 bis 4 Milliarden Franken kosten. Die US-amerikanische Freiwilligenmiliz, von der sich dieses Modell ableitet, erwies sich neben dem Berufsheer bei den Einsätzen am Golf als äusserst schlagkräftig. Alle Kommentare anzeigen