Social Media Instagram-Offensive: Jeder Bundesrat bekommt einen Spezialisten – nur einer verzichtet darauf Der Bund will zehn Stellen für Instagram & Co. schaffen. Interessant ist, wie sie verteilt sind. Derweil wächst der Widerstand gegen den Ausbau des Kommunikationsapparats des Bundes, der bereits jetzt fast 400 Vollzeitstellen umfasst. Patrik Müller, Reto Wattenhofer 29.06.2021, 05.00 Uhr

Sechs Social-Media-Profis, aber sieben Bundesräte: Des Rätsels Lösung liegt bei einem SVP-Bundesrat. Markus A. Jegerlehner / BK

Die Ankündigung warf einige Wellen – und wurde in den Zeitungen eher negativ aufgenommen. «Bald gibt’s ein Bundesamt für Instagram», frotzelte der «Tages-Anzeiger». «Der Bundesrat kontert Fake News mit Propaganda», ätzte die NZZ. Und die «Schweiz am Wochenende» übertitelte ihren Kommentar so: