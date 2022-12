Lenzburg Das Weihnachtsmahl kommt durch die Klappe – ein Besuch im Zentralgefängnis

In der Strafanstalt der Justizvollzugsanstalt Lenzburg sitzen rund 190 Männer. Für viele von ihnen sind die Weihnachtstage die schwerste Zeit im Jahr. Es fehlt nicht am Tannenbaum, nicht an der Krippe oder an Lametta – aber an den Liebsten. Ein Weihnachtsfeierbesuch.