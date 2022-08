Sicherheitsrisiko E-Scooter E-Scooter-Unfälle: Die Städte schöpfen ihre Möglichkeiten nicht aus Die Unfälle mit E-Scootern auf Schweizer Strassen haben sich innert eines Jahres fast verdoppelt. Anbieter Voi gibt auch den Städten die Schuld. Deborah Stoffel 11.08.2022, 05.30 Uhr

Seit 2019 haben sich etliche E-Scooter-Marken in den Schweizer Städten etabliert. Nach einem Anstieg bei den Unfällen wollen die Städte und teils auch die Anbieter für mehr Sicherheit sorgen. Ennio Leanza / KEYSTONE

E-Scooter sind nach Anfangsschwierigkeiten in Schweizer Städten heute omnipräsent, und das macht sich bemerkbar, auch in den Unfallzahlen. Vor allem in den Abendstunden und nachts sind sie immer häufiger in Unfälle verwickelt. Die Suva rechnet im Jahr 2021 mit 2400 Unfällen mit E-Scootern. In dieser Zahl sind private wie auch Leih-Trottinette enthalten. In 36 Prozent der Fälle war Alkohol im Spiel. Auch die Statistik der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) gibt Anlass zur Sorge, wenngleich die Zahlen etwas tiefer liegen, zumal der Bund nur die Unfälle mit Polizeirapport berücksichtigt.

Städte und Anbieter haben bereits auf die Unfallzahlen reagiert. Zürich beispielsweise bremst neuerdings E-Scooter in stark frequentierten Gebieten auf drei bis fünf Kilometer pro Stunde, also Schritttempo, herunter. So etwa im Niederdorf und im Altstadt-Quartier. Und es gibt weitere Auflagen, etwa gegen das Problem verstellter Trottoirs. So müssen die Scooter in «bevorzugten Abstellflächen» parkiert werden. Bern hat das von Beginn weg so geregelt, die Abstellflächen sind klar definiert. Auch St. Gallen, wo der Verleih-Dienst Tier 2020 den Zuschlag erhalten hat, verlangt, dass das Tempo in Begegnungszonen gedrosselt wird. Zudem verpflichtet die Stadt Tier, das korrekte Abstellen der E-Scooter zu fördern.

Inaktive Sicherheitsfeatures

Aber reicht das? Die Suva beobachtet die Entwicklung, lancierte aber bisher keine Präventionskampagne. «Wir fokussieren unsere Arbeit auf die Bereiche, in denen die meisten Unfälle passieren, wie etwa im Fussball mit 45’000 Fällen jährlich oder beim Schneesport», sagt Suva-Mediensprecherin Natascha Obermayr.

Ein erheblicher Teil der Unfälle passiere, weil viele E-Scooter-Nutzerinnen nicht wüssten, dass das Gefährt einem Velo gleichgestellt ist, es also verboten ist, auf dem Trottoir oder in der Fussgängerzone damit zu fahren, sagt BfU-Sprecherin Mara Zenhäusern. «Wir sehen hier auch die Verleihfirmen in der Pflicht, die Kunden über die korrekte Nutzung zu informieren.» Die BfU berate die Städte, wie sie die Verkehrswege so gestalten können, dass Velos, E-Bikes und E-Scooter sicher aneinander vorbeikommen.

Voi, einer der grössten Anbieter von E-Scootern in der Schweiz, nimmt die Städte in die Pflicht. Diese könnten in der Ausschreibung für E-Scooter-Kontingente Sicherheitsmassnahmen voraussetzen, sagt Kathatrina Schlittler, Verantwortliche für den Markt Schweiz bei Voi. Voi selbst schalte in gewissen Städten Kontrollfeatures inaktiv, weil dort Konkurrenten zugelassen seien, die keine Einschränkungen verwendeten. So müsse man beispielsweise in Winterthur nicht mit einem Foto beweisen, dass man das Trottinette richtig abgestellt hat. In Basel ist so ein Foto für Voi-Nutzer Pflicht.

Dass Leih-E-Scooter alkoholisiert gefahren werden, versucht Voi bereits seit 2020 mit einem Test zu verhindern. Dieser ist allerdings leicht zu umgehen. Man sei daran, ihn zu verbessern, sagt Schlittler. Es habe in zwei Richtungen Fehlfunktionen gegeben: So seien zum Teil auch nüchterne Personen nicht freigeschaltet worden. Der Test ist jeweils nur Samstag und Sonntag zwischen Mitternacht und fünf Uhr aktiviert.

Neben Alkohol und Drogen registriert Voi das sogenannte «Twin-Riding» als häufigste Unfallursache. Gemeint ist, dass zwei Personen auf einem Trottinette fahren. Man sei dabei, einen Sensor zu entwickeln, der das feststellen soll. Hat ein Nutzer einen Unfall, werde das seitens Anbieter zudem vermerkt. Missachtet jemand mehrfach die Verkehrsregeln, kann Voi diese Person sperren.

Voi bietet via App zudem eine Fahrschule an, die gemäss Schlittler 2021 von 15’000 Personen abgeschlossen wurde. Darin wird unter anderem thematisiert, wie man sich im Verkehr verhält und wie man das Trottinette abstellen soll. Als Anreiz, die Fahrschule abzuschliessen, erhält man als Nutzer fünf Gratisminuten.

Helmpflicht in Kopenhagen

In anderen Ländern wird bereits massiver eingegriffen, um die Sicherheit auf den E-Scootern zu erhöhen. So hat Kopenhagen - sehr zum Missfallen der Scooter-Anbieter, anfangs Jahr eine Helmpflicht eingeführt. Voi hat darauf reagiert, indem versuchsweise Helme an Nutzerinnen und Nutzer verteilt wurden. Jedoch ohne Erfolg. «Man will offensichtlich keinen Helm tragen, den schon andere auf dem Kopf hatten», sagt Schlittler. Nun setze man den Anreiz, dass man vor der Abfahrt ein Selfie mit dem Helm macht und damit auf der App Gratisminuten erhält. In der Schweiz wurde die Helmpflicht im November vom Parlament abgelehnt. Schlittler hätte das auch als Hürde empfunden im Bestreben von Voi, die Menschen nachhaltig für Bewegung zu motivieren. «Wir appellieren an bessere Velorouten und sichere Fahrstreifen.»