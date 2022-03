Sicherheitsgefühl Testfrage, die 90 Prozent der Leute falsch beantworten: Nimmt die Kriminalität in der Schweiz zu oder ab? Die wahrgenommene und die tatsächliche Entwicklung der Strafanzeigen gehen weit auseinander. Woran liegt das? Andreas Maurer Jetzt kommentieren 28.03.2022, 08.41 Uhr

Es ist eine einfache Frage, doch nur eine Person von zehn Befragten weiss die richtige Antwort. Wie hat sich die Zahl aller Straftaten in der Schweiz in den letzten zehn Jahren entwickelt? 64 Prozent meinen, sie nehme zu. 26 Prozent meinen, sie bleibe gleich. Und nur zehn Prozent meinen richtig: Sie nimmt ab.

Der wichtigste Indikator für die tatsächliche Entwicklung ist die Kriminalitätsstatistik der Kantonspolizeien, welche die Strafanzeigen erfasst und soeben für das Jahr 2021 publiziert wurde. Der Trend ist klar: Von Jahr zu Jahr werden weniger Straftaten angezeigt. Vor zehn Jahren waren es 611'000 Taten. 2021 waren es nur noch 415'008, also ein ganzes Drittel weniger.

Es findet also jedes Jahr eine erfreuliche Entwicklung statt, doch die Mehrheit der Bevölkerung nimmt diese nicht wahr. Wahrnehmung und Realität driften sogar auseinander. Der Anteil der Leute, welche die positive Veränderung registrieren, hat in den vergangenen Jahren abgenommen; um fünf Prozentpunkte gegenüber der letzten Befragung im Jahr 2018.

Die Umfrage, die von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und der Universität in St. Gallen in Auftrag gegeben wurde, ist repräsentativ. Bei der aktuellen Befragung im Jahr 2021 haben 3000 Personen teilgenommen.

Die Studie zeigt auch, dass das Sicherheitsgefühl im untersuchten Zeitraum abgenommen hat. Doppelt so viele Leute haben Angst, Opfer eines Übergriffs zu werden. Dabei ist das Risiko dafür kleiner geworden. Die Zahl der registrierten Körperverletzungen zum Beispiel ist ebenfalls rückläufig.

Das Sicherheitsgefühl der Befragten hat abgenommen. (Symbolbild) Oliver Menge

Es ist menschlich, dass wir uns mehr für negative Nachrichten interessieren als für positive. Passiert etwas Schlechtes, erzählen wir das eher weiter, während wir das Gute häufig einfach zur Kenntnis nehmen und wieder vergessen. Das Aussergewöhnliche, das Negative oder das Brutale hinterlässt in den Erinnerungen tiefere Spuren.

Entsprechend funktioniert auch die Medienberichterstattung. Anstatt jedes Jahr denselben positiven Trend zu beschreiben, fokussiert sie auf aussergewöhnliche Entwicklungen in einzelnen Bereichen der Kriminalitätsstatistik.

Selbst das Bundesamt für Statistik hat diesen Mechanismus übernommen. In der aktuellen Medienmitteilung ist die positive Gesamtentwicklung nur eine Randnotiz. Die wichtigste Nachricht ist, dass die digitalen Straftaten stark zugenommen haben, vor allem die Cyber-Wirtschaftskriminalität.

Doch das erklärt noch nicht, warum immer mehr Menschen das Gesamtbild nicht mehr sehen. Denn schon vor zehn Jahren funktioniere die Medienberichterstattung so. Die Studienautoren Dirk Baier und Nora Markwalder sehen den Grund für das Auseinanderdriften von Realität und Wahrnehmung in den sozialen Medien.

Sind die sozialen Medien schuld?

Baier leitet das Institut für Delinquenz und Kriminalprävention der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und sagt:

«Ich denke, dass sich die Art und Weise, wie in den klassischen Medien über Kriminalität berichtet wird, nicht verändert hat; wahrscheinlich sind diese sogar noch vorsichtiger und reflektierter geworden.»

In den sozialen Medien hingegen gebe es keine Kontrolle. Hier könne jede und jeder mehr oder weniger alles schreiben und es entstehe eher eine Dynamik im Sinn: Man schaukle sich in Bezug auf bestimmte Delikte oder Tätergruppen auf. Die sogenannten Filterblasen und Echokammern seien nicht nur im Bereich der extremistischen Radikalisierung ein Problem, sondern generell im Informationsverhalten über gesellschaftliche Phänomene. Baier:

«Wer in diesen Blasen und Kammern gefangen ist, verliert den Kontakt zur Realität.»

Markwalder ist Assistenzprofessorin für Strafrecht und Kriminologie der Universität St. Gallen und hat eine weitere Erklärung für den Einfluss sozialer Medien. In diesen seien häufiger lokale Kriminalfälle ein Thema, zu denen die Leute also einen räumlichen oder persönlichen Bezug hätten. Diese tangierten das Sicherheitsgefühl eher als Fälle irgendwo in der Schweiz oder im Ausland. Das Phänomen der Kriminalitätsfurcht sei aber vielschichtig, meint sie, und deshalb nicht mit nur einer Hypothese erklärbar.

