Vergewaltigung: Sie sagt "Nein", doch er wird freigesprochen

Sexualstrafrecht Vergewaltigung: Sie sagte «Nein», doch er wird freigesprochen – darum soll das Gesetz jetzt verschärft werden Ein Gerichtsfall zeigt das Problem auf, welches das Bundesparlament nun lösen will: Die Geschichte einer unerwiderten Teenager-Liebe. Andreas Maurer Jetzt kommentieren 07.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Frauen demonstrieren wegen eines Vergewaltigungsfalls vor dem Basler Appellationsgericht. Keystone

Sie ist ist 15½ Jahre alt, 1,77 Meter gross und 65 Kilogramm schwer. Er ist 16 Jahre alt, gleich gross und schlank. Das Zürcher Obergericht nennt in seinem Urteil aus dem Jahr 2016 diese Körpermasse, um zu begründen, dass er ihr nicht körperlich überlegen gewesen sei. Es ist eines der Argumente, mit dem es ihn vom Vorwurf der Vergewaltigung freispricht.

Das Urteil steht beispielhaft dafür, weshalb das Sexualstrafrecht verschärft werden soll. In vielen Fällen wird die «Nein heisst Nein»-Regel zwar schon angewendet: Ein Opfer muss sich nicht wehren, ein «Nein» genügt, wenn die Willensverletzung mit psychischer Gewalt erklärt werden kann. Doch es gibt Ausnahmen, wie dieser Fall zeigt.

Liebe macht blind: Nur so kann diese Beziehung erklärt werden

Die zwei Teenager kennen sich seit Jahren. Sie hat sich in ihn verliebt, während er nur an ihrem Körper interessiert ist. Immer wieder verhält er sich übergriffig. Einmal würgt er sie sogar und droht, er könne sie töten. Trotzdem hält sie den Kontakt mit ihm aufrecht und knutscht mit ihm. Eines Abends nimmt sie ihn in die leere Wohnung ihrer Eltern mit. Schon vor der Türe sagt er, dass er sie nun entjungfern werde. Sie lacht über den Spruch.

Sie fordert ihn auf, mit ihr ins Bett zu kommen. Sie trägt nur noch ein Leibchen und «mega kurze Pyjamahösli», wie sie aussagen wird. Sie küssen sich einvernehmlich. Doch er will mehr. Er versucht während etwa zwanzig Minuten erfolglos, ihr die Hose auszuziehen. Es gelingt ihm nicht, weil sie diese mit beiden Händen wieder hochzieht. Sie sagt ihm mehrmals, dass sie keinen Sex wolle. Er versucht sie zu überreden. Als seine Worte keine Wirkung zeigen, setzt er sich auf sie und drückt ein Knie auf ihre Hand, damit sie die Hose nicht mehr hochziehen kann.

Nun begeht er eine List. Er behauptet, er habe sie soeben entjungfert. Sie sagt: «Ächt?» und «Lüg nöd». Vor Gericht wird er sagen, er habe sie «e chli verarscht». Dann zieht er ihre Hose zur Seite und dringt in sie ein. Sie wehrt sich nicht mehr. Sie weint, doch er merkt es nicht.

Die Oberrichter verstehen nicht, warum sie sich nicht gewehrt hat

Ist er ein Vergewaltiger? Ja, meint das Zürcher Jugendgericht als erste Instanz. Es kann nachvollziehen, dass sie sich während des Geschlechtsverkehrs nicht gewehrt hat. Es begründet dies mit der Vorgeschichte, den früheren Gewalterfahrungen. Sie sei vor Angst wie gelähmt gewesen und habe sich deshalb nicht getraut, zu wehren.

Das Obergericht jedoch hebt diesen Schuldspruch auf, weil es der Ansicht ist, die 15-Jährige hätte der Situation ganz einfach entgehen können: Sie hätte aufstehen und weglaufen können oder den 16-Jährigen «in aller Deutlichkeit, zum Beispiel schreiend» wegweisen können. Er habe sich «egoistisch, rücksichtslos, kaltherzig und eigentlich niederträchtig» verhalten, doch er sei kein Vergewaltiger, heisst es im Urteil.

Wenn einer nach der Reform dasselbe tun wird, dann wäre er einer.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen