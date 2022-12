Jeder dritte Vergewaltiger muss nicht ins Gefängnis: Warum?

Sexualstrafrecht Jeder dritte Vergewaltiger muss nicht ins Gefängnis: Doch viele Nationalrätinnen wollen daran nichts ändern – warum? Heute Montag entscheidet der Nationalrat, ob bedingte Freiheitsstrafen für Vergewaltiger abgeschafft werden sollen oder nicht. Nur SVP und Mitte sind dafür. Andreas Maurer Jetzt kommentieren 05.12.2022, 05.00 Uhr

Frauen demonstrieren wegen eines Vergewaltigungsfalls vor dem Basler Appellationsgericht. Höhere Mindeststrafen sind aber kein Thema der Bewegung. Bild: Keystone (Basel, 8. August 2021)

Die Tat nahm an einem kleinen Thurgauer Bahnhof ihren Anfang. Vier junge Männer lockten eine 16-Jährige unter dem Vorwand, zusammen Marihuana rauchen zu wollen, in ihr Auto. Auf einem Parkplatz in einem Industriequartier begannen sie, die Frau zu küssen und überall zu berühren. Sie wehrte sich anfangs und sagte: «Nei, hör uff!» Einer der Männer sagte, dies sei doch nicht so schlimm, und vergewaltigte sie. Ein anderer rief «schneller, schneller» und ein weiterer filmte das Geschehen mit seinem Handy.