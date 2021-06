Sexualstrafrecht 15 Jahre nach der Tat wird bekannt, was im Fall des Millionenerben Carl Hirschmann wirklich geschah Der Skandal hat sich anders abgespielt als bisher angenommen. Das Bundesgericht hat nun zu entscheiden, ob das Urteil gerechtfertigt war. Der Fall ist relevant für die «Nein heisst Nein»-Debatte. Andreas Maurer 25.06.2021, 05.00 Uhr

Carl Hirschmann? Das ist doch dieser reiche Partyveranstalter aus Zürich, der in den Nullerjahren in einen Sex- und Medienskandal verwickelt war. So jedenfalls ist er im kollektiven Gedächtnis hängen geblieben.

Seit dem Vorfall sind fünfzehn Jahre vergangen. Der Partyprinz ist erwachsen geworden, 40 Jahre alt und hat sich in Mailand ein neues Leben aufgebaut. Mit einer 33-jährigen Italienerin, die als Model und Moderatorin tätig ist, hat er Zwillingstöchter. Eine weitere Tochter lebt bei seiner früheren Partnerin in Zürich.

Beruflich sucht Hirschmann, dessen Grossvater in der Aviatik ein Vermögen angehäuft hat, den Erfolg mit Immobiliengeschäften, einer Sake-Marke und weiteren Projekten.

Carl Hirschmann, der Unternehmer und Vater – so möchte er selber in Erinnerung bleiben.

Sie haben mit Jet Aviation ein Vermögen von über einer Milliarde gemacht: Gründer und Grossvater Carl Hirschmann senior (Mitte) mit seinen Söhnen Thomas und Carl junior (rechts), der seinen Sohn wiederum Carl taufte.

Doch die alte Geschichte lässt ihm keine Ruhe. Hirschmann sieht sich als Unschuldiger, der zu Unrecht verurteilt worden ist. Deshalb will er seine Strafakte wieder öffnen. Beim Zürcher Obergericht hat er ein Revisionsgesuch eingereicht.

Doch das Vorhaben, den Fall neu aufzurollen, ist vorerst gescheitert: Das Obergericht hat das Gesuch nun abgelehnt. Dagegen hat Hirschmann umgehend Beschwerde beim Bundesgericht eingereicht.

Revisionsverfahren sind selten. Dazu müssen neue Tatsachen bekannt werden, welche die Grundlagen des kritisierten Urteils erschüttern.

Die Frau, die ihn angezeigt hat, relativiert ihre Vorwürfe

Hirschmann hat die Frau, die ihn damals angezeigt hat, dazu bewegt, ihre Geschichte neu zu erzählen. Sie war damals wie er 25 Jahre alt und steht inzwischen ebenfalls ganz woanders im Leben. Die 40-Jährige hat eine Kommunikationsfirma gegründet. Sie hat ihm verziehen und ist mit ihm befreundet.

Bereits vor sieben Jahren hat sie ihre Aussagen in zwei Briefen an ihn korrigiert. Damit beantragte er schon damals ein Revisionsverfahren, womit er aber durch alle Instanzen scheiterte.

Inzwischen hat die Frau bei einem Anwalt ein Gesprächsprotokoll erstellt, mit dem sie sich noch stärker von ihren ursprünglichen Aussagen distanziert. Es liegen somit drei Versionen der Geschichte vor, die sich im November 2005 in einem Club des Zürcher Hotels Baur au Lac abgespielt hat.

1. Die ursprüngliche Version: Die beiden 25-Jährigen hätten sich «normal» an der Bar unterhalten. Dann habe er ihr gesagt, er wolle ihr etwas zeigen, worauf sie ihm in den Personalbereich gefolgt sei. Dort habe er sie in eine enge Toilette hineingeschoben und die Türe von innen verriegelt. Sie habe ihm «klar gesagt», dass sie keinen Sex mit ihm wolle. Er habe entgegnet, sie solle ihm «eins blasen». Mit einer Hand habe er sie auf den Toilettensitz gedrückt und sie mit einem Griff an den Nacken daran gehindert, sich wieder zu erheben. Am Schluss habe er sie gezwungen, sein Sperma zu schlucken. Sie habe sich gewehrt, aber er habe ihr den Mund zu gehalten.

2. Die korrigierte Version: Sie hätten an der Bar «geflirtet», wobei sie eine «gewisse Anziehung» zu ihm empfunden habe. Als er gesagt habe, er wolle ihr etwas zeigen, habe sie schon vermutet, er wolle mehr als nur reden. Sie habe die Toilette freiwillig betreten und die ersten Küsse erwidert. Der Rest des Vorfalls sei aber so abgelaufen, wie sie ihn schon unzählige Male geschildert habe.

3. Die neuste Version: Nun relativiert die Frau auch das Geschehen nach den ersten Küssen. Sie habe ihm zwar tatsächlich gesagt, dass sie keinen Sex wolle. Aber gegen Oralsex sei sie eigentlich nicht gewesen, wie sie heute angibt. Er habe sie auch nicht mit Gewalt dazu gezwungen, sondern ihr zu verstehen gegeben, was sie machen solle. «In diesem Moment merkte ich, dass es wohl das Beste für mich wäre, mitzumachen», gibt sie zu Protokoll. Sie sei «wie willenlos» gewesen. Aber grundsätzlich sei sie nur mit dem Schluss nicht einverstanden gewesen. Sie habe sein Sperma nicht schlucken wollen. Er habe ihr jedoch den Mund zugehalten. «Dieser Umstand, quasi der letzte Akt, führte dazu, dass ich das Erlebte insgesamt als verletzend, abstossend und widerlich empfand. Ich war enttäuscht über ihn und auch von mir selber. Ich fühlte mich ausgenutzt und benutzt», hält sie fest.

Sie hat übertrieben, um glaubwürdiger zu sein

Gegenüber dem Anwalt erklärt die Frau, weshalb sie ihre Geschichte aufgebauscht hat. Als sie durch die Medien erfahren habe, dass andere Frauen Hirschmann sexuelle Gewalt vorwerfen würden, habe sie Zivilcourage zeigen und stellvertretend für andere ihre Geschichte erzählen wollen. Damit sie glaubhaft wirke, habe sie die Erzählung «teilweise überzeichnet» und seine Handlungen «etwas zu heftig beschrieben». Als sie dann realisiert habe, dass sie am Schluss die Einzige war, die ihm sexuelle Gewalt vorwarf, sei sie erschrocken. Die Strafe sei deshalb zu hart ausgefallen. Hirschmann musste ein Jahr in Halbgefangenschaft verbringen.

Verurteilt: Carl Hirschmann, wie er 2011 das Bezirksgericht Zürich verlässt. Walter Bieri / Keystone

Das Zürcher Obergericht lehnt Hirschmanns Revisionsgesuch jedoch ab, weil sich «das Tatsachenfundament» durch die neuen Aussagen «nicht erheblich verändert» habe. Das Gericht erachtet es nicht als entscheidend, wie die Frau in die Situation gekommen war – ob sie mit physischer Gewalt dazu gezwungen wurde oder ob sie es «wie willenlos» über sich ergehen liess. Entscheidend ist für das Gericht, dass die Frau ihm von Anfang an gesagt habe, dass sie keinen Sex wolle, wozu nach allgemeinem Verständnis trotzdem auch Oralsex zähle. Zudem bleibt die Frau dabei, dass sie sein Sperma nicht schlucken wollte, was er ignorierte und erzwang, wie das Gericht betont. Deshalb hebt es die Verurteilung wegen sexueller Nötigung nicht auf.

Ein typischer Fall in einem Graubereich

Die neue Schilderung des Falls Hirschmann ist typisch für Sexualdelikte. Sexuelle Übergriffe ereignen sich selten nach einem Schwarz-Weiss-Muster. Die Handlungen sind selten von Anfang an klar gegen den Willen des Opfers. Meistens beginnen sie einvernehmlich und bewegen sich dann in einen Graubereich zwischen Einverständnis und Ablehnung. Die Gerichte müssen dann entscheiden, ob die Linie zum Strafrecht überschritten wurde, was meistens schwierig ist, weil Aussage gegen Aussage steht.

Typisch ist auch, dass das Opfer dabei in einer Phase «wie willenlos» oder «wie eingefroren» ist, «Freezing» lautet der Fachbegriff für diesen Schockzustand.

Muss das Sexualstrafrecht verschärft werden?

Solchen Konstellationen werde das heutige Sexualstrafrecht zu wenig gerecht, findet das Bundesparlament und arbeitet deshalb derzeit an einer Reform. Aktivistinnen fordern, dass künftig der Grundsatz «Nein heisst Nein» gelten solle. Es solle also keine Rolle spielen, ob sich eine Frau gegen einen sexuellen Übergriff physisch wehrt. Entscheidend sein soll, ob der Akt gegen ihren Willen geschehen ist.

Amnesty International projiziert eine visuelle Botschaft auf den Wohnblock Lochergut in Zürich in der Nacht vor dem Internationalen Frauentag 2021. Alexandra Wey / Keystone

Der Fall Hirschmann zeigt: Der Grundsatz «Nein heisst Nein» gilt schon heute. Es genügt, dass ein Teil der sexuellen Handlungen gegen den Willen der Frau geschah. Auch der Fall der Influencerin Morena Diaz, der kürzlich vor dem Strafgericht Schwyz verhandelt wurde, belegt dies. In beiden Fällen wurden Männer wegen sexueller Nötigung verurteilt, weil sie das Nein einer Frau nicht akzeptierten. Das heutige Sexualstrafrecht ist folglich strenger, als es wahrgenommen wird.

Hirschmann selber gibt auf Anfrage folgendes Statement ab: «Ich bin zuversichtlich, dass das Bundesgericht eine andere Einschätzung vornimmt als das Obergericht.» Er versucht, in der Niederlage einen Erfolg zu sehen und sagt:

«Unabhängig vom Ausgang dieses Verfahrens ist es eine grosse Genugtuung für mich, dass heute feststeht, dass ich die damals 25-jährige Frau nicht zum Oralsex gezwungen habe.»

Er ist ein stolzer Vater: Carl Hirschmann mit seiner Frau Fiammetta Cicogna und ihren Töchtern Gaia und Gioia. Remo Buess

Das Paradoxe am Fall Hirschmann ist, dass es für die Medien eigentlich tabu ist, die alte Geschichte wieder zu erzählen. Hirschmann hat sich gerichtlich gegen die Berichterstattung gewehrt. Die Medienkonzerne Tamedia und Ringier entschuldigten sich deshalb bei ihm für Persönlichkeitsverletzungen und löschten Artikel aus dem Archiv. Doch nun wird seine Vergangenheit wieder zum Thema, weil er dies selber vor dem Bundesgericht verlangt.

Wer also ist Carl Hirschmann? Die Antwort ist vielschichtig: Täter und Opfer sowie vieles mehr.