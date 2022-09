Dem SRF unterlaufen Fehler, die politisch beeinflusst sind

SERIE VON PLEITEN Dem Schweizer Fernsehen unterlaufen zu viele Fehler, die politisch beeinflusst sind Erneut ist eine Beschwerde gegen das SRF erfolgreich. Die Journalisten halten sich nicht an die eigenen publizistischen Leitlinien – und schaden damit der Glaubwürdigkeit des öffentlichen Senders. Francesco Benini Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

«Arena»-Moderator Sandro Brotz (rechts) massregelt den Fraktionschef der SVP, Thomas Aeschi. Screenshot / Aargauer Zeitung

In den publizistischen Leitlinien des Schweizer Fernsehens stehen schöne Sätze: Bei politisch kontroversen Themen seien dem Ton und Stil besondere Aufmerksamkeit zu schenken. «Das Schadenspotenzial für unsere Glaubwürdigkeit ist beträchtlich, wenn wir hier – auch formal – Fehler begehen und uns im Ton vergreifen.»

«Arena»-Moderator Sandro Brotz wirkte aufgebracht im Gespräch mit Thomas Aeschi. Brotz hielt dem SVP-Nationalrat im vergangenen März vor, dass er sich rassistisch geäussert habe. Nun bezeichnet die Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen das Interview von Brotz als «irreführend». Die «Arena» habe das Gebot der Sachgerechtigkeit verletzt.

In den publizistischen Leitlinien steht auch, dass SRF bei Wahlen und Abstimmungen eine «Schlüsselrolle» für die Meinungsbildung der Schweizer Stimmberechtigten spiele. Darum seien hier die Anforderungen an Sachgerechtigkeit, Meinungsvielfalt und Fairness in der Berichterstattung besonders hoch.

Das «Echo der Zeit» löschte kürzlich einen Beitrag über die Reform der Verrechnungssteuer. Die Radiojournalisten hatten die Hörerinnen und Hörer nicht korrekt über die Abstimmungsvorlage informiert.

Ein Beitrag der «Rundschau» über die Beschaffung der Kampfjets verfälschte derweil die Meinungsbildung und verstiess gegen die Sachgerechtigkeit. Das befand die Ombudsstelle der SRG Deutschschweiz.

Wo gearbeitet wird, geschehen Fehler. Journalisten sind vor ihnen nicht gefeit. Die Serie von journalistischen Fehlleistungen beim Schweizer Radio und Fernsehen fällt nun aber aus dem Rahmen. Es sind keine Lappalien, welche die Redaktoren zu verantworten haben.

Gravierend ist auch, dass in allen drei Pleiten die politische Einstellung der Mitarbeiter offensichtlich ein Faktor war: Es ging um Links gegen Rechts. SRF-Chefredaktor Tristan Brenn kann lange behaupten, dass die private politische Meinung der Journalisten keine Rolle spielen dürfe in der professionellen Berichterstattung. Die drei Fälle deuten darauf hin, dass das Gegenteil zutrifft. Für SRF ist das sehr schlecht. Wie der Sender selber schreibt: Der Schaden für die Glaubwürdigkeit ist beträchtlich.

