So will Andri Silberschmidt die AHV-Renten retten

Serie Menschen im Fokus 2022 (2/5) Andri Silberschmidt will die AHV-Renten retten: «Die fehlende Finanzierung wird vor allem ab 2030 zu einem massiven Problem» Trotz Reformen häuft die AHV bis 2050 einen Schuldenberg in dreistelliger Milliardenhöhe an. FDP-Nationalrat Andri Silberschmidt (27) hat sich dem ambitionierten Ziel verschrieben, die AHV nachhaltig zu sanieren. Dafür bricht er 2022 ein Tabu – und die verkrustete Rentendebatte auf. Anna Wanner Jetzt kommentieren 04.01.2022, 05.00 Uhr

Er stört sich daran, dass die Rentenaltererhöhung gar nicht erst diskutiert wird: FDP-Nationalrat Andri Silberschmidt inmitten der Stadt Zürich. Bild: Valentin Hehli

Andri Silberschmidt sitzt im «Kasa Kaisin» und trinkt Ingwertee. Das Restaurant ist das neuste und bisher grösste Projekt, das er mit seinen drei Geschäftspartnern angestossen hat. Mitten in der fünften und womöglich schwersten Welle der Pandemie eröffnen sie das «Flagship» ihrer Poké-Bowl-Kette in Zürich. «Unser Start-up lebt mindestens so lange mit der Krise wie ohne», sagt Silberschmidt. Und: «In den anderen Lokalen haben wir den Break-even geschafft.» Will heissen: Die Jungunternehmer schreiben keine roten Zahlen mehr.

Auf dem Tisch liegt der Laptop, auf der Sitzbank der Velohelm des 27-Jährigen. Er arbeitet mobil, bewegt sich auf zwei Rädern. Im Zürcher Oberland aufgewachsen lebt der ausgebildete Banker seit fünf Jahren in der Stadt. Im Frühling 2020 zog er aus einer WG aus und mit seiner Partnerin ins Enge-Quartier.

Er kenne die Bedürfnisse der urbanen, jungen Bevölkerung, sagt der neue FDP-Präsident Thierry Burkart. Auch deswegen holte er ihn ins Parteipräsidium. Silberschmidt soll den jungen Städterinnen und Städtern erklären, wieso sie FDP wählen sollen – anstatt Grün oder Rot.

Das passt. Silberschmidt beschäftigte sich als Stadtzürcher Parlamentarier mit Wohnbaupolitik und Stadtentwicklung. Er interessiert sich für Digitalisierung, fördert Start-ups und Unternehmertum. «Neben dem Wohnen interessieren sich die Jungen für Mobilität und Arbeit.»

Andri Silberschmidt im Parlament. Bild: Peter Klaunzer / Keystone

Welcher 30-Jährige interessiert sich für Altersvorsorge?

Doch die Etikette jung und urban passt eben auch nicht. Andri Silberschmidts Steckenpferd ist die Altersvorsorge. Auf ihr baut seine Erfolgsstory auf. Gegen die «Altersreform 2020» organisierte er 2017 den Widerstand der Jungen. Er verteilte Flyer, trat an Podien auf – und bodigte gemeinsam mit FDP, SVP und extremen Linken das Projekt von Bundesrat und Parlament. Trotz klarer Verbesserungen blieben als Pièce de Résistance die 70 Franken AHV-Zuschlag für alle Neurentner.

Ist das nun die urbane Politik, die sich die FDP wünscht? Im Sorgenbarometer rangiere die Altersvorsorge auf den vordersten Plätzen, argumentiert Silberschmidt. Ein zweiter Grund fürs Engagement: «Es ist eines der wenigen grossen Probleme, das die Schweiz selber lösen kann», sagt Silberschmidt und verweist auf die Klimakrise oder die Blockade in der Europapolitik.

Und drittens erklärt er den Fokus mit seinem Faible für Zahlen. «Wer sich mit der AHV auseinandersetzt, erkennt schnell: Die fehlende Finanzierung wird vor allem ab 2030 zu einem massiven Problem.» Dann gehen die letzten Babyboomer in Rente. Das Verhältnis zwischen Beitragszahlenden und Rentnern verschlechtert sich weiter. So leert sich die AHV-Kasse trotz Reformen bereits ab 2027 wieder. Die AHV häuft bis 2050 ein kumuliertes Defizit in dreistelliger Milliardenhöhe an – der Bund rechnet mit rund 200 Milliarden Franken Minus.

Andri Silberschmidt im Gespräch mit Parteikollegin und Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Bild: Valentin Hehli

Die aktuelle Reform AHV21 würde die Situation verbessern. Um wie viel ist unklar. Die Zahlen dazu fehlen, weshalb Silberschmidt in der Wintersession ein Update verlangt hat. Überhaupt sitzt er mit seinen Vorstössen dem Bundesrat im Nacken: Seiner Forderung nach finanzieller Nachhaltigkeit der AHV bis 2050 hat die Regierung sogar zugestimmt.

Die letzten Reformen haben aus Sicht des Freisinnigen die Nachteile, dass sie erstens kurzfristig wirken und zweitens über zusätzliche Abgaben und höhere Steuern finanziert werden.

«In der Rentendiskussion fehlt die Frage nach Alternativen zu diesem Vorgehen.»

Der Grund: Gewerkschaften und SP dominieren den Rentendiskurs seit Jahren. Sie lancierten Initiativen zum Ausbau und zur Finanzierung der AHV – etwa über Erbschaften oder Besteuerung des Kapitals. Zwar erlitten sie damit Schiffbruch. Doch an ihnen geht auch darum kein Kompromiss vorbei, weil sie bis 2017 jede Reform abgeblockt oder in einer Abstimmung zu Fall gebracht haben.

Bundesrätin Simonetta Sommaruga zu Besuch in der WG der Nationalräte Mike Egger und Andri Silberschmidt sowie der Nationalrätin Franziska Ryser in Bern. Bild: Twitter

In der Schweiz passiert nur, was politisch machbar ist

Also wurde das Loch in der AHV-Kasse zuletzt über höhere Lohnabgaben, über Mehrwert- und Bundessteuern gestopft. «Wenn wir weiterhin die AHV über höhere Steuern und Abgaben sanieren, dann verspielen wir nicht weniger als einen der wichtigsten Standortvorteile der Schweiz», sagt Silberschmidt. Die Arbeit sei schon heute viel teurer als in vergleichbaren Ländern. Das belaste die Exportindustrie enorm. Und bei den Steuervorteilen rutsche die Schweiz ins Mittelmass ab.

Für Silberschmidt bleibt nur eine Alternative: länger arbeiten. Ein Thema, das Sozialpolitiker aller Couleur meiden. Die Erhöhung des Rentenalters gilt als unzumutbar. Der Streit um die Angleichung des Frauenrentenalters zeigt, wie mühselig bereits winzige Schritte sind. Für Silberschmidt ist das unverständlich. Nur: Die Schweiz tickt anders. Hier passiert nicht, was politisch sinnvoll, sondern was machbar ist. Für etliche Pensionierte, hauptsächlich Frauen, reichen die AHV-Renten nicht fürs Leben.

Silberschmidt verneint soziale Probleme in der Vorsorge nicht: «Wir können über ein Anheben der Rente diskutieren.» Er wehre sich aber gegen einen generellen AHV-Ausbau.

«Gutverdienende profitieren von einer hohen Pensionskassenrente. Sie brauchen keinen AHV-Zuschlag.»

Silberschmidt stört sich daran, dass die Rentenaltererhöhung gar nicht erst diskutiert wird. Und weil sich im Nachgang der Abstimmung 2017 keine gescheiten Lösungen für das wachsende Loch in der AHV präsentierten, entschied der damalige Präsident der Jungfreisinnigen, eine Renten-Initiative zu lancieren.

Andri Silberschmidt präsidierte die Jungfreisinnigen von 2016 bis Ende 2019. Bild: Thomas Lüthi

Der Bundesrat hätte ihn fast in den Ruhestand befördert

Für eine Jungpartei sei ein solches Projekt schwierig zu stemmen, erzählt Silberschmidt. Es dauerte über ein Jahr, bis der Initiativtext stand – und benötigte viel Überzeugungsarbeit dazu. Doch das erscheine im Rückblick als kleiner Schritt.

«Wir hatten keine Erfahrung mit Initiativen.»

Die ersten zwei Monate Unterschriften sammeln, funktionierten dank des verbreiteten Enthusiasmus. Dann kam 2020 der Lockdown. Erst als der Bundesrat die Massnahmen lockerte, gingen die Jungfreisinnigen wieder auf die Strasse. Das Sammeln erwies sich als schwierig. Als sechs Monate vor Abgabetermin die 100000 Unterschriften noch in weiter Ferne lagen, rieten ihm gestandene FDP-Politiker, die Initiative zurückzuziehen. Es sei der Moment, dies «ohne Gesichtsverlust» zu tun.

Silberschmidt sah und sieht das anders. Nun steht die Initiative, auch dank der Hilfe der Wirtschaftsverbände. Die FDP ist begeistert – und sogar der Bundesrat hat sich fast dazu hinreissen lassen, sie zur Annahme zu empfehlen. Ein Entscheid, der bis vor kurzem undenkbar war. Auch weil der Bundesrat so gut wie nie eine Initiative gut findet. «Dann hätte ich in den politischen Ruhestand treten können», sagt Silberschmidt und grinst. Jetzt muss er weiter für sein Anliegen kämpfen.

Am Freitag, 16. Juli 2021, haben die Jungfreisinnigen in Bern die Unterschriften für die Renteninitiative eingereicht. Bild: Marcel Bieri / Keystone

2022 kommt die Initiative ins Parlament. Der Wind hat gedreht. Nach den vielen Initiativen und Referenden von links, versucht nun die Rechte den Befreiungsschlag.

Um die Pläne umzusetzen, muss Silberschmidt zwei Hürden nehmen. Zuerst gilt es, die AHV21 an der Urne durchzubringen – und damit die Deutungshoheit über das Gelingen von Rentenreformen ins bürgerliche Lager zurückzuholen. Zweitens muss Silberschmidt, seit 2019 Nationalrat, in die Tiefen der Realpolitik steigen – und einen Sitz in der begehrten Sozial- und Gesundheitskommission ergattern. Ein Türchen geht auf, falls FDP-Nationalrätin Isabelle Moret in die Waadtländer Regierung gewählt wird.

Untätig bleibt er unterdessen nicht. Silberschmidt lotet bereits die Verhandlungsmasse aus, er hat Gewerkschaftschef Adrian Wüthrich nach einer Wunschliste gefragt: Welche Zugeständnisse braucht es seitens der Bürgerlichen, damit sich die Linke auf ein höheres Rentenalter einlassen würde? Er weiss: Sind die Gewerkschaften bei einer Rentenreform an Bord, ist ein Gelingen wahrscheinlich.

