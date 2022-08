Esaf 2022: Schwingerkönig Joel Wicki triumphiert mit einem Makel

Schwingerkönig Die Hand nicht an der Hose – das «Aber» beim Triumph von Joel Wicki Man ist sich weitgehend einig im Land: Joel Wicki ist ein verdienter und würdiger neuer Schwingerkönig. Doch seinem Sieg im Schlussgang in Pratteln haftet ein Makel an. Er war nicht regelkonform. Ralf Meile, watson.ch 29.08.2022, 08.16 Uhr

Es dauert nicht lange, da vibriert es im Hosensack. In den TV-Wiederholungen von Joel Wickis Plattwurf im Schlussgang des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests in Pratteln sieht man: da war gar keine Hand an der Hose von Gegner Matthias Aeschbacher.