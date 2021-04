Schweizer Premiere Das Wunder von Neuenburg: Mit 58 von 100 Sitzen stellen erstmals Frauen die Mehrheit im Parlament Zum ersten Mal sehen sich die Frauen in der Mehrheit in einem Schweizer Kantonsparlament. Umso überraschender, weil auf den Listen verhältnismässig weniger Frauen zur Wahl standen. Was sind die Gründe für diesen historischen Wahlausgang? Nina Fargahi 19.04.2021, 16.31 Uhr

Neuenburg schreibt Geschichte. Zum ersten Mal sitzen seit Sonntag mehr Frauen als Männer im Neuenburger Kantonsparlament. Sie besetzen 58 von 100 Sitzen, also fast sechzig Prozent; in der letzten Legislatur war es lediglich ein Drittel der Sitze. Neuenburg ist damit der erste Kanton der Schweiz, in dem Frauen eine Mehrheit im Parlament haben. Bemerkenswert ist auch, dass bei fast allen Parteien verhältnismässig mehr Frauen gewählt wurden, als auf der Liste standen.

Die SVP hatte 20 Prozent Frauen auf ihre Liste gesetzt, gewählt wurden aber 38 Prozent. Bei der FDP waren es 30 Prozent auf der Liste, gewählt wurden 40. Die Grünen und die vereinte Linke hatten im Vorfeld mit paritätischen Listen Wahlkampf gemacht; gewählt wurden bei den Grünen aber rund 80 Prozent Frauen und bei der Linken 70.

Auch die Grünliberalen setzten 37 Prozent Frauen auf die Liste, gewählt wurden aber doppelt so viele. «Die Verschiebungen sind tatsächlich sehr auffällig», sagt Sarah Bütikofer, Politikwissenschaftlerin an der Universität Zürich. Die Wahlbevölkerung von Neuenburg habe offenbar ganz bewusst Frauen gewählt. Die Repräsentation der Frauen in der Politik sei zu einem gesamtgesellschaftlichen Thema geworden. Bütikofer sagt:

«Wenn der Frauenanteil auch in bürgerlichen Parteien steigt, dann steigt der Frauenanteil allgemein.»

Und wenn Frauen über das ganze politische Spektrum gut vertreten seien, würden auch neue Allianzen denkbar und Vorstösse möglich, welche die gesamte Lebensrealität der Frauen abbilden, unabhängig von der Parteizugehörigkeit.

Eigene Netzwerke und erfolgreiche Kampagnen

Ob Neuenburg eine Ausnahme sei? «Die Frauen schnitten in den letzten Monaten auch in anderen lokalen und kantonalen Wahlen gut ab.» Anders gesagt: Neuenburg sei die Fortsetzung eines Trends. Bütikofer weist auch auf die Reform im Neuenburger Wahlsystem hin, anders als im Jahr 2017 waren dieses Mal 15 Sitze weniger zu verteilen. «Wenn Sitze zusammengestrichen werden, erhöht sich die Konkurrenz zwischen den Parteien.» Auch deshalb hätten sich die Parteien wohl darum bemüht, mehr Frauen zu portieren. Doch die Gründe für derartige Verschiebungen seien wohl auch bei der Wahlbevölkerung zu suchen. Bütikofer:

«Die Gender-Thematik ist seit zwei Jahren omnipräsent, und zwar in allen Bereichen»

Frauen würden vermehrt über eigene Netzwerke verfügen, auch die Kampagne «Helvetia ruft» habe viel erreicht und das Thema neu besetzt. Auch der Politologe Claude Longchamp verspricht sich eine Veränderung bei den politischen Allianzen. «Die Anliegen für Gleichstellung werden nicht mehr nur von Frauen, sondern neu auch von Männern mitgetragen.» Das werde entsprechenden Anliegen komfortable Mehrheiten im Parlament sichern, aber womöglich auch Folgen haben, wo Frauen und Männer verschieden denken würden. Zum Beispiel bei Themen wie Familienpolitik, Diskriminierungen, Klima, Sozialwesen und Armee, so Longchamp.

Neuenburg gibt Zeichen an andere Kantone

Sophie Achermann vom Frauendachverband Alliance F fasst ihre Beobachtungen mit einem Satz zusammen: «Mit Frauen gewinnt man Sitze», sagt sie. Schaut man zum Beispiel die Grünliberalen an in Neuenburg, so zeigt sich: Die Partei konnte ihre Sitzanzahl verdoppeln von vier auf acht. Neuenburg habe deutlich gezeigt, dass Frauen in Wahlen ein Gewinnversprechen seien.

Mit dem Projekt «Helvetia ruft» möchte Alliance F mehr Frauen in die Politik holen. «Männer und Frauen sollen zu gleichen Teilen die Politik mitentscheiden», so Achermann. Die Aktion sei überparteilich. Neuenburg habe den anderen Kantonen ein Zeichen gegeben. Besonders die Innerschweizer Kantone seien nun gefordert. Achermann sagt:

«Eine Demokratie ist nur so gut, wie sie ihre Bevölkerung zu repräsentieren vermag»

Irgendwann müssten auch der National- und Ständerat paritätischer werden. Von einer «Überraschung sondergleichen» spricht auch die grüne Ständerätin Céline Vara aus Neuenburg. Ihre These: Die Frauenmehrheit hat auch mit der «grünen Welle» zu tun. «Meistens sind es Frauen, die Umweltthemen aufs Tapet bringen», sagt sie.

Aber auch die Basisarbeit in der Partei sowie der Frauenstreik hätten eine Rolle gespielt. Sie weist zudem darauf hin, dass die Grünen in Neuenburg auch auf Gemeindeebene mehrheitlich Frauen portieren. Wer national etwas verändern wolle, müsse im Kleinen anfangen. Das habe man in Neuenburg schon früh verstanden. «Die Grünen wissen einfach, wie es geht», sagt Vara.