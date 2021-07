Gubristtunnel: Einblick in die Bauarbeiten der dritten Röhre

Im Video: Einblick in die Bauarbeiten der dritten Röhre am Gubrist

In der dritten Röhre am Gubristtunnel sind die Rohbauarbeiten bald abgeschlossen. 2023 soll die dritte Röhre in Betrieb genommen werden. Das Projekt «Ausbau Nordumfahrung Zürich» wird damit einen Meilenstein erreichen.