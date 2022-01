Streit um Zusammensetzung der «Arena» zum Medienpaket beigelegt

SCHWEIZER FERNSEHEN Streit um Zusammensetzung der «Arena» zum Medienpaket ist beigelegt Die Befürworter des Mediengesetzes wollten einen bürgerlichen Politiker in der ersten Reihe auftreten lassen. Das schien unmöglich. Aber nun fand die Redaktionsleiterin der «Arena» einen Kompromiss. Francesco Benini 20.01.2022, 05.00 Uhr

Ist gefordert: Sandro Brotz, der Moderator der «Arena». Oscar Alessio/SRF

Darf ein Vertreter der Mitte-Partei in der ersten Reihe der «Arena» für die Annahme des Medienpakets plädieren, auch wenn man noch nicht weiss, ob die Mitte die Ja-Parole beschliesst? Vor diesem Problem stand die Redaktion der SRF-Diskussionssendung. Die Abstimmungsarena findet am kommenden Freitag statt, die Delegiertenversammlung der Mitte erst am folgenden Samstag.