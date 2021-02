Moderator Reto Brennwald und Stammgast Markus Somm hatten sich in der Talkshow so heftig gestritten, dass nachträglich eine Szene herausgeschnitten wurde. Somm kündigte an, dass er in der Sendung nicht mehr auftreten werde. Nun hat er sich mit Brennwald versöhnt.

Francesco Benini 15.02.2021, 15.27 Uhr