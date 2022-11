«Aufruf zum Handeln» wirbt für einen neuen Vertrag mit der EU

SCHWEIZ - EU 30 Jahre nach dem EWR-Nein: «Aufruf zum Handeln» für einen neuen Vertrag mit der EU – Blocher feiert derweil im Albisgütli 80 Organisationen rufen den Bundesrat dazu auf, «die Blockade im Verhältnis zur EU zu überwinden». Christoph Blocher, der Sieger der Abstimmung vom 6. Dezember 1992, lädt die Bevölkerung ins Albisgütli ein – und kämpft mit einem ungewöhnlichen Problem. Francesco Benini Jetzt kommentieren 26.11.2022, 05.00 Uhr

Christoph Blocher kämpft 1992 an einer Veranstaltung in Bütschwil im Kanton St. Gallen gegen die Annahme des EWR-Vertrages. Keystone

Am 6. Dezember 1992 lehnten die Schweizer Stimmberechtigten den EWR-Vertrag mit 50,3 Prozent Neinstimmen ab. Am 6. Dezember 2022 lädt der Verein Plattform Schweiz-Europa zu einer Veranstaltung an die Universität Bern. Dort wird die Organisation einen «Aufruf zum Handeln» präsentieren.

«In Zeiten globaler Krisen muss die Schweiz die Blockade im Verhältnis zur EU überwinden und stabile vertragliche Beziehungen finden», schreibt die Plattform Schweiz-Europa. Präsidentin Kathrin Amacker meint: «Einerseits erwarten wir, dass der Bundesrat bald Verhandlungen mit der EU für ein drittes bilaterales Paket aufnimmt. Zum andern wollen wir der Landesregierung den Rücken stärken. Gelingt mit Brüssel ein guter Vertragsabschluss, kann die Volksabstimmung gewonnen werden. Davon sind wir überzeugt, und dafür werden wir uns einsetzen.»

Der Bundesrat brach Ende Mai 2021 die Verhandlungen über ein Rahmenabkommen ab. Nun laufen Sondierungsgespräche mit der EU-Kommission für ein neues Verhandlungspaket.

Die Gewerkschaften machen nicht mit

Den «Aufruf zum Handeln» haben 180 Personen sowie 80 Organisationen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Religion und der Zivilgesellschaft unterzeichnet. Adrian Wüthrich, der Präsident der Gewerkschaft Travail Suisse, nimmt zwar an der Veranstaltung in Bern teil, hat den Aufruf aber nicht unterschrieben. Die Gewerkschaften befürchten, dass ein neues Abkommen mit der EU den Lohnschutz in der Schweiz schwächen könnte.

Einen neuen Vorschlag zur Regelung des Lohnschutzes will am 6. Dezember Markus Notter präsentieren. Der vormalige Zürcher Regierungsrat ist heute Präsident des Europa Instituts der Universität Zürich. Auch Valentin Vogt, der Präsident des Arbeitgeberverbandes, wird in Bern sprechen. Er erklärt:

«Mit dem Aufruf wollen wir zum Ausdruck bringen, dass wir hinter den Sondierungsgesprächen für ein drittes bilaterales Paket mit der EU stehen. Und wir hoffen, dass die beiden Seiten bald konkrete Verhandlungen aufnehmen».

Die Schweiz sollte nach Ansicht Vogts handeln, solange sie in einer guten Position sei – und nicht erst, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehe. «Diesen Fehler haben wir mehrfach gemacht, zum Beispiel beim Bankgeheimnis. Nun läuft es hoffentlich anders.»

Den «Aufruf zum Handeln» haben auch Altbundesrat Joseph Deiss, Christoph Franz, der Verwaltungsratspräsident des Pharmaunternehmens Roche, und Joël Mesot, der Präsident der ETH Zürich, unterzeichnet.

Blocher spricht – und auch Embolo legt sich ins Zeug

Christoph Blocher, der Sieger der EWR-Abstimmung, lädt derweil am 2. Dezember Interessierte ins Schützenhaus Albisgütli nach Zürich ein. Titel der Veranstaltung: «1992: Schicksalsjahr für die schweizerische Unabhängigkeit.» Blocher nennt den 6. Dezember jenes Jahres seine «Sternstunde». Die Schweiz sei damals vor der Preisgabe ihrer Unabhängigkeit bewahrt worden.

Blocher wird eine Rede halten, und der Verein Pro Schweiz will eine Resolution mit Forderungen zur Schweizer Politik verabschieden. Dabei gibt es allerdings ein Problem.

Am Freitag, 2. Dezember, spielt die Schweiz an der Fussball-WM in Katar gegen Serbien. Blochers Rede ist auf 20 Uhr angesetzt - genau dann wird der Match angepfiffen. Es stellt sich die Frage: Wie viele Leute besuchen eine politische Veranstaltung, wenn die Nationalmannschaft am Werk ist? Auch der Anlass der Plattform Schweiz-Europa in Bern könnte vom Fussball beeinträchtigt werden. Am 6. Dezember findet am Abend in Katar ein Achtelfinal statt - möglicherweise mit Schweizer Beteiligung.

